То потоп, то засуха: экстремальная уборочная в России
Экстремальная посевная в России плавно перетекла в не менее экстремальную уборочную кампанию. Если южные регионы европейской части страны страдали от жары и засухи, а потому были вынуждены досрочно приступить к уборочной кампании, то регионы Сибири не смогли в оптимальные сроки завершить посевную из-за сырой и холодной погоды. Теперь ситуация вновь поменялась. Регионы, страдавшие весной от заморозков и переувлажнения почвы, теперь тоже испытывают недостаток влаги.
Испытание погодой
Но и традиционным хлебным житницам России сейчас не легче. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства России (данные сайта «Крестьянские ведомости»), в результате гибели посевов от засухи чрезвычайная ситуация объявлена на территории Чечни, Крыма, Волгоградской области, Республики Алтай и Калмыкии. Кроме того, режим ЧС планируется ввести в Астраханской и Ростовской областях, наблюдаются засушливые явления на территориях Самарской и Саратовской областей, на части территории Ставропольского края. Всё это может привести к значительному снижению урожайности.
По оценке экспертов, общий объем потерь урожая может составить около 30 млн т, а валовой сбор зерна прогнозируется в пределах 100 млн т, в том числе пшеницы — 64,4 млн т. Тем не менее уборочная кампания, стартовала и стоит подвести некоторые промежуточные итоги.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, на 16 июля в отдельных регионах Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,9 млн га (в 2017 г. — 3,2 млн га). Намолочено 29,5 млн тонн зерна (в 2017 г. — 14,4 млн тонн), при урожайности 37,5 ц/га. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 6,9 млн га (в 2017 г. — 2,3 млн га), намолочено 26,7 млн тонн зерна (в 2017 г. — 10,7 млн тонн), при урожайности 38,7 ц/га. Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 701 тыс. га (в 2017 г. — 565,4 тыс. га), намолочено 2,3 млн тонн (в 2017 г. — 2,4 млн тонн), при урожайности 32,8 ц/га.
Уборочная кампания в регионах
В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5,5 млн га, намолочено 21,3 млн тонн зерна (в 2017 г. — 10,5 млн тонн), при урожайности 38,6 ц/га. В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 1,9 млн га, намолочено 6,9 млн тонн зерна, при урожайности 36,5 ц/га. В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 248,3 тыс. га, намолочено 944,7 тыс. тонн зерна, при урожайности 38 ц/га. В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 221,9 тыс. га, намолочено 363,4 тыс. тонн зерна, при урожайности 16,4 ц/га. Причём единственным регионом в Поволжье, где началась уборка, является сейчас Саратовская область.
По данным регионального Минсельхоза, 70% собранного зерна — третьего класса. «Берем качеством», — пояснили чиновники.
В Крыму обмолочено фактически 80% ранних зерновых культур (более 683 тысяч тонн). Уборочные работы состоялись на 427 тысячах гектаров из 547 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Урожайность в среднем составила 16 центнеров с гектара, — рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. Напомним, из-за засухи сельхозтоваропроизводители Крыма приступили к уборке ранних зерновых культур 1 июня 2018 года. По этой причине в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.
Сибирские нюансы
В сложной ситуации оказались сейчас регионы Сибири. Более 40% посевов из-за жары и последующего наводнения предстоит списать в Забайкальском крае. Предварительный ущерб от недобора урожая составит более миллиарда рублей. Особенно сложная ситуация в юго-восточных, хлеборобных районах Забайкальского края, заявила на днях губернатор региона Наталья Жданова. По её словам, правительство Забайкальского края получило заверение от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в том, что забайкальским аграриям будет оказана первоначальная помощь в размере 350 миллионов рублей.
Поля аграриев Алтайского края напротив уже десять дней страдают от сухостоя, хотя только неделю назад, 10 июля, в регионе отменён режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Скорее всего, несвоевременность действий местных властей связана со сменой власти — с 1 июня врио губернатора в регионе работает чиновник из Красноярского края Виктор Томенко. Фермеры даже шутку по поводу невнимания властей придумали:
— Зачем вводили режим ЧС?
— В связи с погодными условиями.
— А почему отменили?
— В связи с погодными условиями!
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«Мы так и не увидели к себе внимания, ни во время действия чрезвычайного режима, ни после него. Хотя вот-вот — и поля у многих аграриев начнут гореть. Но ни эта проблема, ни весенняя «головная боль» — с дождями и ростом цен на дизтопливо — не интересуют чиновников. С нами никто из них не разу их не обсуждал. Надеемся только на себя», — сообщил в разговоре один из фермеров в Ребрихинском районе Владимир Жданов.
Между тем о тяжелой ситуации с посевной кампанией в Новосибирской области председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву докладывал на днях врио губернатора Андрей Травников. Известно, что от федерального центра поступило подтверждение о возмещении части затрат аграриев (более 200 миллионов рублей) на приобретение ГСМ.
Интересно, что в правительстве региона отмечают прошлогодние заслуги российского правительства по компенсации зерновых железнодорожных перевозок и сетуют, что местные крестьяне за десятки лет его существования области так и не наладили экспортные поставки зерновых.
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Но сами участники зернового рынка видят проблему в другом — обрушение цен на пшеницу и отсутствие действенных механизмов регулирования зернового рынка, к которым они относят зерновые интервенции. Повторение прошлогодних проблем не исключено и в текущем сельскохозяйственном году, даже несмотря на прогнозируемое падение объемов урожая.
Цена уборочной
Напомним, цена за тонну пшеницы третьего класса в сибирских регионах в 2017 году стала падать ещё задолго до окончания уборочных работ. Крестьяне были вынуждены продавать плоды своего труда по цене, вдвое меньше той, что они получали за зерно в 2016 году (вместо 10−12 рублей за тонну давали 5−6 тысяч).
Несмотря на просьбы региональных властей, правительство до последнего тянуло с проведением зерновых интервенций, а потом и вовсе заявило об отсутствии необходимости в них. Перекупщики вплоть до начала новой посевной кампании скупали зерно за бесценок.
Тем временем Минсельхоз завил, что за первые четыре месяца 2018 года поставки российской пшеницы на экспорт достигли 13 млн т, что составляет 2,3 млрд долл. По сравнению с периодом прошлого года, это на 60% (или на 884 млн долл.) больше. Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже