«Чем обработать чиновников?»: алтайские крестьяне так и не заметили помощи

Барнаул, , 12:57 — REGNUM Топливный ажиотаж и, как следствие, взлетевшие цены на ГСМ в разгар посевной кампании, рухнувший в 2017 году внутренний зерновой российский рынок, проблемы с выплатами земельного налога и взятых под урожай кредитов никак не отразились на режиме ЧС, введённом и уже отменённом в Алтайском крае.

Напомним, экстремальные условия, в которых оказались в текущем аграрном году многие земледельцы Сибири, начались ещё зимой (с малоснежья и глубокого промерзания почвы), а продолжились весной (оттепель и последовавшие за ней заморозки со снегом и сильными дождями). Но власти вводить режим ЧС, который позволил бы не возвращать государству субсидии в случае невыполнения плана по урожаю, не спешили. На Алтае, вероятно, это было связано со сменой власти, пришедшейся на тот момент, но и спустя более месяца после утверждения врио губернатора Алтайского края красноярского чиновника Виктора Томенко алтайские аграрии не заметили пристального к с себе внимания.

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«Режим ЧС был введён тогда, когда ситуация с посевной нормализовалась и мы худо-бедно наполовину отсеялись. Но проблемы как не решались, так и не решаются. Надежда только на свои силы.

Раньше земельный налог мы выплачивали, когда урожай продать можно было и рассчитаться, а теперь сумму поделили на части, и мне нужно изыскать сейчас живые деньги для налоговиков. Никто не подумал, где крестьяне сейчас смогут их изыскать! Нам нужно на закупку ГСМ деньги изыскивать, на уборку, на удобрения — сейчас время такое — день год кормит, а им налоги подавай.

При этом нас никто не собрал, не отчитался, что сделано в АПК, и никто не расспросил, как наши дела идут, требуется ли помощь с пролонгацией кредитов. Игнор.

В некоторых крестьянских хозяйствах спорынья ржи пшеницу поразила, но у многих еще с прошлого года, когда цена пшеницы вдвое рухнула, нет возможности закупить препараты для борьбы с этим паразитом. У меня, слава Богу, химикатов хватает, найти бы еще такой, чтобы и «заржавевших» чиновников от болезни обработать», — отметил в личном разговоре фермер из Ребрихинского района Владимир Жданов.

Понятно, что в 2018 году регионов, где по различным причинам на сроки сева и уборки повлияли погодные условия, будет достаточно много. В Сибири — морозы. На Юге — засуха. Всё это уже сказывается на прогнозах относительно будущего урожая. Если в 2017 году Россия намолотила более 130 миллионов тонн зерновых, то в этом эксперты уже «скинули» несколько десятков миллионов.

К тому же может случиться, что сроки уборки будут упущены из-за проблем топливного рынка, которые также не решены: 10−11 млрд руб. — столько, по оценке главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, потеряли сельхозпроизводители из-за резкого роста цены на ГСМ.

Но как в правительстве Алтайского края, так и в российском правительстве пока только констатируют происходящее — инструментов госрегулирования словно и не существуют вовсе.

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