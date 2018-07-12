Госкорпорация Росатом готовится к освоению ресурсов Арктики. Павловское месторождение на острове Южный архипелага Новая Земля — это единственное свинцово-цинковое месторождение в СЗФО.

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Экономическая эффективность проекта не вызывает сомнений: месторождение отличается неглубоким залеганием руд и пригодно для открытой разработки. На Новой Земле появится горно-обогатительный комбинат, а для вывоза продукции планируется создание нового порта и терминала, рассчитанных на отгрузку 500 тысяч тонн в год.

Однако у экспертов к деталям проекта остались вопросы. Как осваивать месторождение без аэропорта по соседству, понадобится ли грузовым судам ледокольное сопровождение и какую роль сыграет в реализации проекта порт Архангельск — корреспонденту ИА REGNUM рассказал Михаил Григорьев, директор консультационной компании «Гекон».

Pgrk.armz.ru На Новой Земле

Я бы не стал вести отсчет с 2001 года, поскольку для ввода в разработку месторождение должно быть разведано в достаточной степени, на это требуется время. В нынешнем объеме запасы были утверждены Центральной комиссией по запасам в 2016 году. Необходимо учесть также, что прежним владельцам «Первой горнорудной компании» в выдаче лицензии на разработку месторождения отказало Минобороны, и только когда в 2012 году ОАО «Атомредметзолото», дочка Росатома, приобрела 99,5% акций и получила контроль над компанией, реализация проекта освоения стала приобретать конкретные черты.

Лицензия на разработку месторождения действует с августа 2016 года сроком до 2034 года. Компания заявляла, что срок отработки карьеров составит от 11 до 14 лет, но надо учесть, что «Первая горнорудная» владеет еще одной — поисковой — лицензией на проведение работ в бассейне реки Безымянная. Это предполагает расширение ресурсной базы проекта и продление срока работы Росатома на Новой Земле.

Предполагаемый объем производимого с 2023 года концентрата компания планирует поставлять в основном на международный рынок. Практически полностью (47 тысяч тонн) свинцовый концентрат заявлен для поставки в Китай. Большую часть цинкового концентрата (170 тысяч тонн) планируется направить в Евросоюз.

Поставки на международный рынок будут осуществляться напрямую с Новой Земли. Так как причальный комплекс Павловское будет включен в границы морского порта Архангельск, очевидно, на территории комплекса будут обеспечены необходимые таможенные процедуры.

На внутренний рынок будет поставляться до 50 тысяч тонн свинцового концентрата — через порт Архангельск и далее по железной дороге на Челябинск.

Стремление губернатора Архангельской области Игоря Орлова использовать порт Архангельск по максимуму для снабжения Павловского месторождения и вывоза продукции абсолютно понятно. Но, действительно, на подходах к порту через Белое море почти половину года стоит лед. А значит, если использовать этот порт в качестве базы круглогодичного обеспечения и порта приема продукции для поставки на внутренний рынок, потребуется привлечение судов достаточно высоких ледовых классов.

Что же касается перевозок на западные и восточные рынки напрямую с Новой Земли, то очевидно, что вывоз продукции в Китай будет организован в летне-осеннюю навигацию по Севморпути. И тогда с задачей справятся суда либо низких ледовых классов, либо вообще без ледовых усилений корпуса. Если потребуется круглогодичный режим работы, то в зимне-весеннюю навигацию перевозки могут осуществляться кружным путем — через Суэцкий канал. Вывоз продукции в западном направлении тоже не потребует судов высоких ледовых классов, но надо учитывать, что в узкой прибрежной зоне вдоль Южного острова лед может существовать до 6 месяцев.

Ахиллесова пята транспортной схемы проекта — это отсутствие аэропорта на территории, а значит, возможно только использование вертолетов. Ближайшая площадка — военный аэродром Рогачево в бухте Белушка на острове Южный, в нескольких сотнях километров от месторождения. Аэродром может принимать самолет Ан-24 и его грузовую версию Ан-26, но для полноценной базы обеспечения проекта этого недостаточно, потребуются пересадки и смена борта.

Только на стадии обеспечения строительства. 8−10 тысяч тонн — это тоннаж судов снабженцев, вывоз продукции целесообразен судами большего водоизмещения. Компания заявляла, что планирует использовать принадлежащий также Росатому лихтеровоз «Севморпуть», но его дедвейт — 33 тысяч тонн. Этот аспект определенно должен быть скорректирован.

Строящийся порт будет обеспечивать задачи проекта Павловское, для обеспечения других проектов потребуется более серьезное развитие портовой инфраструктуры. Хотя система управления движением судов уже будет создана, на объекте появится пункт пропуска, будут решены многие первичные задачи. Но для полноценного обеспечения такого проекта, как Штокман, однозначно возникнет необходимость строительства аэродрома для принятия самолетов, и пока это главный минус Новой Земли.