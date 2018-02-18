Росатом зашёл на Новую Землю

Александр Шимберг, , 22:35 — REGNUM

Продолжается подготовка к освоению Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле. На экономическом форуме в Сочи губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что достигнуты договоренности о реализации проекта строительства порта для освоения месторождения с помощью инструментов частно-государственного партнерства.

Названы параметры предполагаемого порта — грузооборот до 500 тыс. тонн, порт будет принимать суда водоизмещением до 10 000 тонн. Объем инвестиций в порт оценивается в 40 млрд. рублей. Месторождение и порт находятся на острове Южный архипелага Новая Земля.

Реализовывать проект будет Росатом через свое подразделение — АО «Атомредметзолото».

Запасы руды, разведанные на настоящий момент, составляют более 47 млн тонн руды: из них 2,48 млн тонн цинка, 549 тысячи тонн свинца и 1194 тонны серебра, что позволяет прогнозировать работу проектируемого горно-обогатительного комбината (ГОК) на период 12—14 лет, далее планируется осваивать близлежащие месторождения. Для реализации проекта «Атомредметзолото» приобрел 99,5% акций АО «Первая горнорудная компания».

Проектировщик порта и горно-обогатительного комбината (ГОК) — АО «ВНИПИпромтехнологии». Естественные глубины в районе проектируемого порта находятся в районе 12 метров, необходимые дноуглубительные работы для создания подходного канала и акватории порта готов выполнить ФГУП «Росморпорт».

Новая земля по административно-территориальному делению относится к Архангельской области, имеет статус закрытого административно-территориального образования. Деятельность на архипелаге ведут в основном подразделения Министерства обороны, поэтому при проектировании и месторождения, и порта проектировщикам необходимо будет тщательно провести границы участков и уточнить собственников. На проектирование и согласования «Атомредметзолото» берет оставшуюся часть 2018 и весь 2019 год. Учитывая объем проектирования и необходимость согласования и экспертиз во всех видах контролирующих ведомств, срок достаточно напряженный.

Министерство обороны в 2001 году отказывало «Первой горнорудной компании» в согласовании лицензии на разработку Павловского месторождения, но тогда бенефициаром компании не являлся «Росатом».

Деятельность по разработке свинцово-цинковых месторождений является непрофильной для «Атомредметзолота», основной деятельностью которого с 1991 года была разведка, добыча и переработка урановых, золотосодержащих руд, а также руд редких и рассеянных элементов. «Атомредметзолото» было организовано из бывшего 1-го главного управления Министерства среднего машиностроения СССР.

Росатом и его подразделения занимаются диверсификацией своей основной деятельности. Кроме предстоящей разработки Павловского месторождения «Атомредметзолото» осуществляет добычу и переработку редких и редкоземельных металлов в Курганской области, развивает индустриальный парк «Краснокаменск», включающий уникальные для Забайкальского края предприятия по переработке пиритных огарков, производство цемента, угле-дизельного топлива и другие проекты.

Если говорить про диверсификацию деятельности Росатома в целом, то кроме того, что в 2017 году он назначен оператором Северного морского пути, помимо деятельности в интересах атомной энергетики и ядерных технологий в интересах различных отраслей экономики, корпорация успешно развивает направление возобновляемых источников энергии.

Судя по составу участников проекта, вполне реально, что в обозначенные сроки — сейчас говорят о 2022—2023 годах, добыча ископаемых и перевалка их через новый порт на внутренние и внешние рынки начнется. Более точные сроки реализации можно будет узнать после окончания проектирования и прохождения проектом Главгосэкпертизы и всех согласовательных процедур. В любом случае, это безусловный плюс и для развития Архангельской области, и для развития Арктики в целом.