Новые пошлины США на китайский импорт вступили в силу только 6 июля этого года, поэтому пока рано говорить о том, как именно будет проходить торговая война, и какая страна, если такая вообще будет, выиграет ее. Теоретически возможно, что угроза введения пошлин может побудить другие страны пойти на уступки, что сыграет на руку США. Однако проигрышные сценарии также возможны, пишет Рамеш Поннуру (Ramesh Ponnuru) в статье для американского издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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С уверенностью можно сказать, что президент США Дональд Трамп придерживается четырех правил ведения торговой войны.

Правило №1. Представьте, что вы выиграете торговую войну без особых усилий.

В марте 2018 года советник президента США по торговле Питер Наварро предсказал, что ни одна страна не предпримет ответных действий, после введения пошлин. Наварро мыслит следующим образом: США — это самый большой рынок в мире, поэтому другие страны понесут слишком большие потери в случае ответных мер. Однако после того, как Вашингтон установил пошлины в отношении Канады, Китая, Европейского союза и Мексики, все они ввели ответные пошлины на американские товары.

«Сделано в США»

Как заявил Трамп, торговый дефицит США обеспечит победу Вашингтона, поскольку «когда ваш торговый дефицит достиг уже $500 млрд, вы не можете проиграть!» Теоретически все верно, Вашингтон может установить пошлины на больший объем импорта со всего мира, по сравнению с тем объемом товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

Правило №2. Убедитесь, что введенные вами пошлины предназначены для нанесения максимального ущерба отечественным компаниям.

Американские пошлины на импортную сталь и алюминий нанесут ущерб компаниям, которые используют данные материалы для производства собственной продукции. Причем численность персонала данных компаний превышает численность рабочих занятых в сталелитейной и алюминиевой промышленности.

Пошлины на китайские товары также приведут к снижению конкурентоспособности многих американских компаний. Эксперты из института международной экономики Петерсона подсчитали, что 95% американских пошлин придутся на товары производственно-технического назначения и промежуточные товары. Китай пошел другим путем, когда принял решение ввести ответные пошлины. На долю сельскохозяйственной продукции из США и промышленных товаров придется 38% ответных пошлин КНР, а на долю товаров производственно-технического назначения и промежуточных товаров — 35%.

Правило №3. Нанесите удар по максимально возможному количеству стран.

Администрация Трампа столкнулась с большим количеством проблем в сфере торговли, сюда можно отнести хищение интеллектуальной собственности и принудительную передачу технологий, торговые барьеры, установленные против американских экспортеров.

Один из способов решения данных проблем — это составить список самых отъявленных нарушителей и предпринять в отношении них соответствующие меры. Например, можно было бы создать коалицию, в которую вошли бы страны, которые заинтересованы в борьбе с китайским меркантилизмом. Американские политики отвергли такой подход. Вместо этого они решили начать торговую войну против КНР и почти всех мировых производителей стали и алюминия. Трамп делает ставку на то, что он может добиться успеха, не создавая коалицию или не устанавливая приоритеты.

Правило №4. Не беспокойтесь о том, что вам нужно четко сформулировать свои требования перед началом переговоров.

Как указывает британский журналист Мартин Вольф, цели США в отношении Китая «неясны». Может США хотят, чтобы Пекин сократил свое положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами или отменил реализацию своей программу «Сделано в Китае 2025» или ликвидировал торговые барьеры, с которыми сталкиваются компании США, или Вашингтон хочет выстроить некоторую непостижимую комбинацию из всего вышеперечисленного?

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Поэтому возможны два варианта: либо администрация США так и не уточнит свои требования, либо она просто не знает, чего хочет. Процесс достижения цели можно существенно упростить, если для начала определить, в чем именно эта цель заключается.