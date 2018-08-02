Сопряжение ЕАЭС и Китая: возможно ли?
В Белоруссии в параде в честь Дня независимости кроме российских военных участвовали еще и китайские. Кое-кто в этом увидел признаки избрания Китая на роль стратегического партнера для Белоруссии, а кое-кто не увидел, приводя показатели достаточно низкого уровня экономического взаимодействия.
Но, помимо мнения об окрепшей белорусско-китайской дружбе, есть еще схожее мнение об отношениях России и Китая. О том, что Россия повернулась на восток — лицом к долгожданному союзнику против США. Казахстанские и киргизские сценарии, напротив, апокалиптичны и повествуют о жестоком возмещении за уже сделанные долги перед Китаем. Армянско-китайские отношения находятся на этом фоне в тени.
Вот такая разница в отношении к Китаю в странах ЕАЭС существует. Тем интереснее посмотреть, как на самом деле выстроено взаимодействие с КНР.
Возьмем для анализа две самые большие по объему денежных средств сферы экономического сотрудничества: торговлю товарами и инвестиции. Именно этот вид сотрудничества Китай ставит во главу своей внешней политики и старательно, уже много десятилетий избегает политического сотрудничества в чистом виде, которое является признаком супердержав, но ведет к конфронтации с другими игроками.
Торговля товарами
Торговля товарами стран ЕАЭС с Китаем довольно однообразна — в КНР поставляется в основном сырье, незначительное количество технологической продукции (чаще всего военной), а из Китая идут товары народного потребления, техника и оборудование. Возможно, будет постепенно поставляться в Китай сельскохозяйственная продукция — но это процесс долгий и очень трудный, хотя рынок очень привлекательный.
Начнем с Казахстана. Экспорт из Казахстана в Китай сократился в абсолютных числах почти в три раза, а доля Китая в экспорте упала в 1,5 раза. Импорт упал более чем в 1,5 раза в абсолютных цифрах, но всего лишь 1,15% в относительных долях. Сальдо торгового баланса для Казахстана сократилось с шести миллиардов долларов фактически до одного миллиарда, что, конечно, удручает. Виной тому стало снижение цен и сокращение закупок.
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Хотя основными казахстанскими товарами, идущими на экспорт, являются нефть и металлы, ключевым товаром для Китая является уран, который закупается в Казахстане в объемах, превышающих годовую необходимость, — видимо, впрок. Получается, что значение казахстанско-китайского экономического сотрудничества для Казахстана с каждым годом снижается.
Таблица 1. Торговля Казахстана и Китая, млн долларов
2013
2014
2015
2016
2017
14 373, 7
9 799, 4
5 480,1
4 214, 9
5 777,7
0,74
0,50
0,33
0,27
0,31
16,97
12,33
11,93
11,46
11,95
8 364,5
7 357,2
5 087,8
3 665,7
4 692,2
0,38
0,31
0,22
0,17
0,21
17,14
17,82
16,64
14,56
15,99
По данным ITC
Российский экспорт в Китай просел только в 2015—2016 годах, а затем восстановился в объемах и даже превзошел показатели 2013 года на 2,3 миллиарда долларов. Доля Китая в российском экспорте выросла в 1,5 раза — с 6,76% до 10,83%. Правда, общая доля России в китайском импорте как была, так и осталась около 2%.
То же самое — падение, а потом восстановление, правда, не до прежних показателей произошло и с импортом из Китая. Также выросла доля Китая в российском импорте — с 16,88% до 21,2%.
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По анализу товарных групп экспорта-импорта 2014 года можно сказать, что ключевые товары экспорта из России в Китай — это руды, древесина, никель, рыба и морепродукты, большую долю занимают углеводороды. Правда, для российских нефти и газа Китай не является важным рынком, но его значимость растет — с 6,8% в 2013 году до 14,6% в 2017 году.
Российская древесина, никель, рыба и морепродукты, удобрения в китайском импорте занимали в 2014 году долю от 14 до 31%. В целом для российского экспорта в Китай ключевыми являются два товара, поставляемые с Дальнего Востока (древесина, рыба и морепродукты), и один товар, производимый в Сибири (никель). Это означает не только то, что эти товары важны для Китая, но и то, что отрасли, производящие их в России, кровно заинтересованы в хороших отношениях с Китаем. В целом торговля России с Китаем довольно устойчива.
Таблица 2. Торговля России и Китая, млн долларов
2013
2014
2015
2016
2017
35 625,4
37 414, 6
28 335,0
28 021,2
38 904,4
1,83
1,91
1,69
1,76
2,11
6,76
7,52
8,24
9,82
10,83
53 173,1
50 853,0
35 199,3
38 087,0
48 375,8
2,41
2,17
1,55
1,82
2,13
16,88
17,74
19,26
20,90
21,20
По данным ITC
Переходим к Белоруссии. Из всех стран ЕАЭС именно у нее меньше всего доля торговых отношений с Китаем как в экспорте, так и в импорте. Медийная картинка далека от реальности.
Объемы экспорта из Белоруссии в Китай, достигнув пика в 2015 году, затем сократились почти вдвое, но все равно доля Китая в экспорте страны составляет около 2% в среднем. Импорт — в пять раз по объему больше, а по доле больше в три раза. Отрицательное сальдо от 0,3 до 2,4 миллиарда долларов в год — то есть импорт больше экспорта в 1,5−5 раз. Колебания объемов торговли довольно большие, вкупе с небольшой долей рынка — это говорит о неустойчивости пребывания на рынке.
Таблица 3. Торговля Белоруссии и Китая, млн долларов
2013
2014
2015
2016
2017
460,3
639,0
780,7
400,5
424,0*
0,02
0,03
0,05
0,03
0,02
1,24
1,77
2,93
1,70
1,92
2 827,2
948,0
2 321,4
2 117,3
2 000,0*
0,13
0,04
0,10
0,10
0,09
6,57
2,34
7,66
7,67
6,73
* — прогнозные данные автора
По данным ITC
В Киргизии самый маленький размер экспорта товаров в Китай среди всех стран ЕАЭС. В 2017 году он приблизился к 100 миллионам долларов. Тем не менее общий экспорт Киргизии настолько небольшой, что доля Китая в экспорте достигла 5,5%.
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Импорт из Китая больше экспорта в 15 раз, что говорит о большом дисбалансе. Доля китайского импорта, несмотря на вступление в ЕАЭС, доходит до 38%, что, конечно, наводит мысли на реэкспорте или о большой зависимости Киргизии от китайского импорта.
Таблица 4. Торговля Киргизии и Китая, млн долларов
2013
2014
2015
2016
2017
39,0
32,8
35,9
79,7
97,5
0,002
0,002
0,002
0,005
0,005
2,20
1,74
2,49
5,60
5,44
1 432, 0
1 098,5
1 029,1
1 465,0
1 500,1
0,06
0,05
0,05
0,07
0,07
23,94
19,15
25,30
38,11
33,47
По данным ITC
Армения, несмотря на то, что не граничит с Китаем, имеет относительно большой экспорт руд и концентратов, доходивший в 2014 году до 171 миллиона долларов и 11,5% доли в экспорте. Импорт и тут больше экспорта, но всего в 3−4 раза. Доля Китая в импорте стабильно держится на уровне 10−11%. Тут заметно довольно устойчивое сотрудничество — но за счет импорта, а не экспорта.
Таблица 5. Торговля Армении и Китая, млн долларов
2013
2014
2015
2016
2017
68,9
171,0
165,2
100,0
123,0
0,004
0,009
0,010
0,006
0,007
4,69
11,47
11,14
5,51
6,03
383,5
414,4
315,5
363,5
478,9
0,017
0,018
0,014
0,017
0,021
9,01
9,96
9,69
11,29
11,75
По данным ITC
Теперь можно суммировать показатели торговли по всем странам ЕАЭС и оценить их в динамике (без учета сроков начала работы ЕАЭС).
Таблица 6. Торговля стран ЕАЭС с Китаем, млн долларов
2013
2014
2015
2016
2017
50 567,3
48 056,8
34 796,9
32 816,0
45 326,5
66 180,2
60 671,1
43 953,1
45 698,4
57 047,0
2,59
2,45
2,07
2,07
2,46
3,00
2,59
1,93
2,18
2,51
7,75
7,79
8,30
9,40
10,46
15,87
16,04
17,51
18,88
19,28
По данным ITC
Много ли это или мало? Для сравнения возьмем семь стран, которые имеют хорошее взаимодействие с Китаем. Их данные по объемам торговли приведены ниже.
Товарооборот всего ЕАЭС с Китаем в 2017 году составил 102 миллиарда долларов, у США — 657 миллиардов, у Японии — 297 миллиардов, у Австралии — 116 миллиардов, у Южной Кореи — 240 миллиардов, у Германии — 213 миллиардов, у Франции — 77 миллиардов, у Индии — 65 миллиардов. То есть все страны ЕАЭС вместе по этому показателю располагаются примерно чуть ниже Австралии, но повыше Франции. США, Япония, Южная Корея, Германия в сотрудничестве с Китаем ушли заметно дальше.
Таблица 7. Торговля Китая с разными странами за 2017 год
Страна
Экспорт в Китай
Импорт из Китая
Объем, млн долларов
Доля в китайском импорте, %
Объем, млн долларов
Доля в китайском экспорте, %
130 369, 5
7,08
526 188,5
23,16
132 804,6
7,21
164 490,1
7,24
67 994,1
3,69
48 378,6
2,13
142 115,2
7,72
97 856,9
4,31
97 773,6
5,31
115 179,0
5,07
21 378,6
1,16
55 526,0
2,44
9 100,8
0,49
55 886,0
2,46
По данным ITC
Инвестиции
Второй важной сферой экономического сотрудничества являются прямые иностранные инвестиции. Упор сделаем на инвестициях Китая в страны ЕАЭС, потому что обратный процесс, это понятно и непосвященному, будет весьма незначительным. Тем не менее имеющиеся данные по вложениям в Китай будут приведены тоже.
Статистики прямых иностранных инвестиций по Армении на сайте Центрального банка страны и статистического комитета нет, хотя такой важный показатель должен быть представлен в открытом доступе. Суммировать инвестиции не стоит, потому что они подсчитываются по разным методикам.
Начнем с Казахстана. С 1993 года Китай вложил в Казахстан 14,8 миллиарда долларов, что составляет 5,4% от общих инвестиций — это немного. Инвестиции превышали один миллиард долларов в год в течение всего пяти лет — с 2010 года по 2014. Тем не менее вложения Китая в Казахстан — самые значительные среди стран СНГ и ЕАЭС на текущий момент.
Таблица 8. Валовой приток инвестиций из Китая в Казахстан, млн долларов
Год
Размер китайских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
1993
5
1 271,4
0,39
1994
5
659,7
0,76
1995
2
984,3
0,20
1996
0
1 673,7
0,00
1997
313
2 106,9
14,86
1998
86,7
1 232,8
7,03
1999
46,9
1 852,0
2,53
2000
90,1
2 781,2
3,24
2001
211,9
4 556,6
4,65
2002
64,7
4 106,4
1,58
2003
248,6
4 624,5
5,38
2004
387,8
8 317,3
4,66
2005
216,1
6 618,6
3,26
2006
362,9
10 623,6
3,42
2007
358,2
18 452,6
1,94
2008
692,5
19 759,8
3,50
2009
606,3
19 017,2
3,19
2010
1 029,6
19 059,3
5,40
2011
1 167,8
21 055,9
5,55
2012
2 042,2
22 469,3
9,09
2013
2 246,0
24 098,3
9,32
2014
1 861,2
23 725,5
7,84
2015
838,4
15 169,5
5,53
2016
961,9
20 949,3
4,59
2017
998,7
20 765,4
4,81
Всего
14 843,6
275 931,2
5,38
По данным Национального банка РК
Хотя Россия является самым крупным торговым партнером Китая, однако китайских инвестиций приходит в страну немного, за исключением 2014 и 2015 годов, когда за счет падения общего объема инвестиций доля Китая выросла. Как видно, обычно китайские инвестиции ограничиваются сотнями миллионов и составляют менее процента от общего объема инвестиций в России. Общий объем инвестиций в 4,5 миллиарда долларов для России — это очень мало.
Таблица 9. Инвестиции Китая в Россию по годам (методом платежного баланса — сальдо операций), млн долларов
Год
Размер китайских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
2007
112
55 874
0,20
2008
-49
74 783
2009
231
36 583
0,63
2010
336
43 168
0,78
2011
126
55 084
0,23
2012
450
50 588
0,89
2013
597
69 219
0,86
2014
1 271
22 031
5,77
2015
645
6 853
9,42
2016
345
32 539
1,06
2017
136
27 886
0,49
По данным Банка России
Таблица 10. Инвестиции Китая в Россию (по состоянию на дату), млн долларов
Дата
Размер китайских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
01.01.2014
4 543
471 474
0,96
01.01.2015
2 759
290 039
0,95
01.01.2016
1 341
262 748
0,51
01.01.2017
2 902
393 910
0,74
01.01.2018
4 493
446 595
1,01
По данным Банка России
Ответные инвестиции на порядок меньше — сейчас они составляют 250 миллионов долларов, что в 18 раз меньше, чем инвестиции Китая в Россию. Если говорить о доле, то это десятые процента, что находится в пределах погрешности измерений.
Учитывая, насколько развита экономика Китая и сколько там возможностей для вложения денег, понятно, что пока российский бизнес сам не хочет туда идти. Это, кстати, видно и по медийным публикациям — единственный, кто когда-то высказывался за активный выход на китайский рынок, это Олег Дерипаска. Остальные крупные предприниматели предпочитали смотреть на запад. То есть даже санкции и списки пока не заставили их повернуться на восток.
Таблица 11. Инвестиции России в Китай по годам (методом платежного баланса — сальдо операций), млн долларов
Год
Размер российских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
2007
48
44 801
0,11
2008
25
55 663
0,05
2009
22
43 281
0,05
2010
30
52 616
0,06
2011
20
66 851
0,03
2012
63
48 822
0,13
2013
14
86 507
0,02
2014
54
57 082
0,09
2015
11
22 085
0,05
2016
6
22 314
0,03
2017
33
38 634
0,09
По данным Банка России
Таблица 12. Инвестиции России в Китай (по состоянию на дату), млн долларов
Дата
Размер российских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
01.01.2010
78
298 357
0,03
01.01.2011
108
361 121
0,03
01.01.2012
114
361 750
0,03
01.01.2013
249
409 567
0,06
01.01.2014
186
479 501
0,04
01.01.2015
189
411 270
0,05
01.01.2016
159
367 593
0,04
01.01.2017
218
418 034
0,05
01.01.2018
251
470 882
0,05
По данным Банка России
Инвестиции Китая в Белоруссию на 1 января 2017 года составляли 232 миллиона долларов — сейчас они составляют, по некоторым оценкам, около 250−270 миллионов долларов — то есть примерно столько, сколько китайцы вкладывают в Россию за год, а в Казахстан — за три месяца. Такая небольшая сумма инвестиций связана с тем, что пока больших производственных или сырьевых объектов китайцам в Белоруссии не предлагают. Но в целом доля Китая очень маленькая — всего 1,24%.
Таблица 13. Инвестиции Китая в Белоруссию (по состоянию на дату), млн долларов
Дата
Размер китайских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
01.01.2011
18,9
9 904,2
0,19
01.01.2012
27,8
12 993,3
0,21
01.01.2013
93,0
14 586,2
0,64
01.01.2014
118,5
16 673,5
0,71
01.01.2015
168,7
17 773,0
0,95
01.01.2016
195,5
17 988,2
1,09
01.01.2017
231,8
18 649,9
1,24
По данным Национального Банка РБ
Инвестиции Белоруссии в Китай еще меньше и, видимо, представляют собой деятельность нескольких компаний или создание каких-то филиалов.
Таблица 14. Инвестиции Белоруссии в Китай (по состоянию на дату), млн долларов
Дата
Размер белорусских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
01.01.2011
7,9
204,8
3,86
01.01.2012
7,9
290,4
2,72
01.01.2013
9,2
470,7
1,96
01.01.2014
10,0
730,2
1,36
01.01.2015
10,3
668,5
1,55
01.01.2016
9,9
719,1
1,37
01.01.2017
9,7
799,2
1,21
По данным Национального Банка РБ
Инвестиции Китая в Киргизию начинают расти примерно с 2005 года, вложения идут в добычу полезных ископаемых. Инвестиции росли до 2015 года, затем произошло падение их объемов — видимо, часть средств вывели обратно.
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Доля китайских инвестиций в последние годы достигает 15% и выше, что довольно много, и говорит о заметном присутствии Китая в экономике Киргизии.
Таблица 15. Приток инвестиций из Китая в Киргизию (накопленные), млн долларов
Год
Размер китайских инвестиций
Всего по странам
Доля китайских инвестиций, %
2004
9,3
1 512,2
0,61
2005
22,0
2 170,9
1,01
2006
92,7
2 514,0
3,69
2007
57,8
3 158,0
1,83
2008
114,1
4 397,7
2,59
2009
254,9
4 564,8
5,58
2010
231,6
3 572,5
6,48
2011
356,2
4 948,0
7,20
2012
662,1
4 335,9
15,27
2013
883,3
5 487,0
16,10
2014
468,8
5 415,7
8,66
2015
1 258,4
5 615,4
22,41
2016
781,2
5 335,1
14,64
По данным Национального статистического комитета Киргизии
Выводы
Подытоживая написанное, надо пояснить, почему картина получилась такой безрадостной и настолько отличающейся от сообщений СМИ. Как показывает опыт, лишь малая часть соглашений, которые заключаются с Китаем, исполняется. Большинство остается лишь на бумаге и является декларацией неосуществленных намерений. Китайцы считают подписание соглашений хорошим итогом переговоров, пригодным для отчетности, но не руководством к дальнейшим действиям. Никаких безумных потоков денег от китайцев ждать не стоит, особенно там, где есть хотя бы небольшой риск.
В целом можно сделать следующие выводы:
- Из всех стран ЕАЭС только Казахстан имеет положительный торговый баланс с Китаем, у всех остальных торговый баланс отрицательный. Да и весь ЕАЭС имеет отрицательный торговый баланс с Китаем.
- Ни страны, входящие в ЕАЭС, ни весь ЕАЭС в целом не имеют значимых объемов торговли с Китаем. Есть несколько видов сырьевых товаров, которые важны для Китая, но их можно заменить — их поставляют Россия и Казахстан.
- Объемы экономического сотрудничества Китая с США, Японией, Южной Кореей, Германией и рядом других стран превышают в несколько раз сотрудничество со странами ЕАЭС. Понятно, что Китай не будет рисковать этими отношениями. Пока КНР нужны ряд российских военных технологий и технологий двойного назначения, часть сырьевых товаров и спокойная граница на севере и западе, он будет рассказывать о сопряжении, особом сотрудничестве и так далее. Но это не больше, чем часть политической игры, показывающей ЕС, США и части стран АТР, что у Китая есть альтернативные возможности. Это часто проговаривается в Китае, об этом говорят все китаеведы, но почему-то это обстоятельство игнорируется евразийскими политиками, которые питают еще какие-то надежды на особый формат сотрудничества с Китаем.
- За исключением Казахстана, суммы инвестиций Китая в страны ЕАЭС весьма невелики, что говорит о том, что китайский бизнес пока не нацелен на долгосрочное сотрудничество. Либо эти страны не готовы его принять по политическим соображениями или из-за отсутствия возможностей для инвестиций в принципе.
- Фактически весь медийно-народный дискурс в странах ЕАЭС относительно сотрудничества с Китаем оказывается ложным: в Казахстане торговля с Китаем, как и его инвестиции в казахстанскую экономику, падает с каждым годом, в Киргизии инвестиции Китая в реальности довольно небольшие, экономическое сотрудничество Китая с Белоруссией находится в рамках статистической погрешности даже для самой белорусской экономики, Россия и Китай не хотят и не готовы к долгосрочным экономическим отношениям, поэтому не вкладывают друг в друга деньги. В реальности никаких особых отношений ЕАЭС с Китаем, сопряжения развития или еще какого-то реального, а не декларативного сотрудничества не предвидится, и никакой экономической основы для этого нет. Просто ЕАЭС слишком мал как экономическая величина, и это стоит учитывать в международных отношениях.