В Белоруссии в параде в честь Дня независимости кроме российских военных участвовали еще и китайские. Кое-кто в этом увидел признаки избрания Китая на роль стратегического партнера для Белоруссии, а кое-кто не увидел, приводя показатели достаточно низкого уровня экономического взаимодействия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но, помимо мнения об окрепшей белорусско-китайской дружбе, есть еще схожее мнение об отношениях России и Китая. О том, что Россия повернулась на восток — лицом к долгожданному союзнику против США. Казахстанские и киргизские сценарии, напротив, апокалиптичны и повествуют о жестоком возмещении за уже сделанные долги перед Китаем. Армянско-китайские отношения находятся на этом фоне в тени.

Вот такая разница в отношении к Китаю в странах ЕАЭС существует. Тем интереснее посмотреть, как на самом деле выстроено взаимодействие с КНР.

Возьмем для анализа две самые большие по объему денежных средств сферы экономического сотрудничества: торговлю товарами и инвестиции. Именно этот вид сотрудничества Китай ставит во главу своей внешней политики и старательно, уже много десятилетий избегает политического сотрудничества в чистом виде, которое является признаком супердержав, но ведет к конфронтации с другими игроками.

Торговля товарами

Торговля товарами стран ЕАЭС с Китаем довольно однообразна — в КНР поставляется в основном сырье, незначительное количество технологической продукции (чаще всего военной), а из Китая идут товары народного потребления, техника и оборудование. Возможно, будет постепенно поставляться в Китай сельскохозяйственная продукция — но это процесс долгий и очень трудный, хотя рынок очень привлекательный.

Начнем с Казахстана. Экспорт из Казахстана в Китай сократился в абсолютных числах почти в три раза, а доля Китая в экспорте упала в 1,5 раза. Импорт упал более чем в 1,5 раза в абсолютных цифрах, но всего лишь 1,15% в относительных долях. Сальдо торгового баланса для Казахстана сократилось с шести миллиардов долларов фактически до одного миллиарда, что, конечно, удручает. Виной тому стало снижение цен и сокращение закупок.

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Хотя основными казахстанскими товарами, идущими на экспорт, являются нефть и металлы, ключевым товаром для Китая является уран, который закупается в Казахстане в объемах, превышающих годовую необходимость, — видимо, впрок. Получается, что значение казахстанско-китайского экономического сотрудничества для Казахстана с каждым годом снижается.

Таблица 1. Торговля Казахстана и Китая, млн долларов

2013

2014

2015

2016

2017

14 373, 7

9 799, 4

5 480,1

4 214, 9

5 777,7

0,74

0,50

0,33

0,27

0,31

16,97

12,33

11,93

11,46

11,95

8 364,5

7 357,2

5 087,8

3 665,7

4 692,2

0,38

0,31

0,22

0,17

0,21

17,14

17,82

16,64

14,56

15,99

По данным ITC

Российский экспорт в Китай просел только в 2015—2016 годах, а затем восстановился в объемах и даже превзошел показатели 2013 года на 2,3 миллиарда долларов. Доля Китая в российском экспорте выросла в 1,5 раза — с 6,76% до 10,83%. Правда, общая доля России в китайском импорте как была, так и осталась около 2%.

То же самое — падение, а потом восстановление, правда, не до прежних показателей произошло и с импортом из Китая. Также выросла доля Китая в российском импорте — с 16,88% до 21,2%.

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По анализу товарных групп экспорта-импорта 2014 года можно сказать, что ключевые товары экспорта из России в Китай — это руды, древесина, никель, рыба и морепродукты, большую долю занимают углеводороды. Правда, для российских нефти и газа Китай не является важным рынком, но его значимость растет — с 6,8% в 2013 году до 14,6% в 2017 году.

Российская древесина, никель, рыба и морепродукты, удобрения в китайском импорте занимали в 2014 году долю от 14 до 31%. В целом для российского экспорта в Китай ключевыми являются два товара, поставляемые с Дальнего Востока (древесина, рыба и морепродукты), и один товар, производимый в Сибири (никель). Это означает не только то, что эти товары важны для Китая, но и то, что отрасли, производящие их в России, кровно заинтересованы в хороших отношениях с Китаем. В целом торговля России с Китаем довольно устойчива.

Таблица 2. Торговля России и Китая, млн долларов

2013

2014

2015

2016

2017

35 625,4

37 414, 6

28 335,0

28 021,2

38 904,4

1,83

1,91

1,69

1,76

2,11

6,76

7,52

8,24

9,82

10,83

53 173,1

50 853,0

35 199,3

38 087,0

48 375,8

2,41

2,17

1,55

1,82

2,13

16,88

17,74

19,26

20,90

21,20

По данным ITC

Переходим к Белоруссии. Из всех стран ЕАЭС именно у нее меньше всего доля торговых отношений с Китаем как в экспорте, так и в импорте. Медийная картинка далека от реальности.

Объемы экспорта из Белоруссии в Китай, достигнув пика в 2015 году, затем сократились почти вдвое, но все равно доля Китая в экспорте страны составляет около 2% в среднем. Импорт — в пять раз по объему больше, а по доле больше в три раза. Отрицательное сальдо от 0,3 до 2,4 миллиарда долларов в год — то есть импорт больше экспорта в 1,5−5 раз. Колебания объемов торговли довольно большие, вкупе с небольшой долей рынка — это говорит о неустойчивости пребывания на рынке.

Таблица 3. Торговля Белоруссии и Китая, млн долларов

2013

2014

2015

2016

2017

460,3

639,0

780,7

400,5

424,0*

0,02

0,03

0,05

0,03

0,02

1,24

1,77

2,93

1,70

1,92

2 827,2

948,0

2 321,4

2 117,3

2 000,0*

0,13

0,04

0,10

0,10

0,09

6,57

2,34

7,66

7,67

6,73

* — прогнозные данные автора

По данным ITC

В Киргизии самый маленький размер экспорта товаров в Китай среди всех стран ЕАЭС. В 2017 году он приблизился к 100 миллионам долларов. Тем не менее общий экспорт Киргизии настолько небольшой, что доля Китая в экспорте достигла 5,5%.

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Импорт из Китая больше экспорта в 15 раз, что говорит о большом дисбалансе. Доля китайского импорта, несмотря на вступление в ЕАЭС, доходит до 38%, что, конечно, наводит мысли на реэкспорте или о большой зависимости Киргизии от китайского импорта.

Таблица 4. Торговля Киргизии и Китая, млн долларов

2013

2014

2015

2016

2017

39,0

32,8

35,9

79,7

97,5

0,002

0,002

0,002

0,005

0,005

2,20

1,74

2,49

5,60

5,44

1 432, 0

1 098,5

1 029,1

1 465,0

1 500,1

0,06

0,05

0,05

0,07

0,07

23,94

19,15

25,30

38,11

33,47

По данным ITC

Армения, несмотря на то, что не граничит с Китаем, имеет относительно большой экспорт руд и концентратов, доходивший в 2014 году до 171 миллиона долларов и 11,5% доли в экспорте. Импорт и тут больше экспорта, но всего в 3−4 раза. Доля Китая в импорте стабильно держится на уровне 10−11%. Тут заметно довольно устойчивое сотрудничество — но за счет импорта, а не экспорта.

Таблица 5. Торговля Армении и Китая, млн долларов

2013

2014

2015

2016

2017

68,9

171,0

165,2

100,0

123,0

0,004

0,009

0,010

0,006

0,007

4,69

11,47

11,14

5,51

6,03

383,5

414,4

315,5

363,5

478,9

0,017

0,018

0,014

0,017

0,021

9,01

9,96

9,69

11,29

11,75

По данным ITC

Теперь можно суммировать показатели торговли по всем странам ЕАЭС и оценить их в динамике (без учета сроков начала работы ЕАЭС).

Таблица 6. Торговля стран ЕАЭС с Китаем, млн долларов

2013

2014

2015

2016

2017

50 567,3

48 056,8

34 796,9

32 816,0

45 326,5

66 180,2

60 671,1

43 953,1

45 698,4

57 047,0

2,59

2,45

2,07

2,07

2,46

3,00

2,59

1,93

2,18

2,51

7,75

7,79

8,30

9,40

10,46

15,87

16,04

17,51

18,88

19,28

По данным ITC

Много ли это или мало? Для сравнения возьмем семь стран, которые имеют хорошее взаимодействие с Китаем. Их данные по объемам торговли приведены ниже.

Товарооборот всего ЕАЭС с Китаем в 2017 году составил 102 миллиарда долларов, у США — 657 миллиардов, у Японии — 297 миллиардов, у Австралии — 116 миллиардов, у Южной Кореи — 240 миллиардов, у Германии — 213 миллиардов, у Франции — 77 миллиардов, у Индии — 65 миллиардов. То есть все страны ЕАЭС вместе по этому показателю располагаются примерно чуть ниже Австралии, но повыше Франции. США, Япония, Южная Корея, Германия в сотрудничестве с Китаем ушли заметно дальше.

Таблица 7. Торговля Китая с разными странами за 2017 год

Страна

Экспорт в Китай

Импорт из Китая

Объем, млн долларов

Доля в китайском импорте, %

Объем, млн долларов

Доля в китайском экспорте, %

130 369, 5

7,08

526 188,5

23,16

132 804,6

7,21

164 490,1

7,24

67 994,1

3,69

48 378,6

2,13

142 115,2

7,72

97 856,9

4,31

97 773,6

5,31

115 179,0

5,07

21 378,6

1,16

55 526,0

2,44

9 100,8

0,49

55 886,0

2,46

По данным ITC

Инвестиции

Второй важной сферой экономического сотрудничества являются прямые иностранные инвестиции. Упор сделаем на инвестициях Китая в страны ЕАЭС, потому что обратный процесс, это понятно и непосвященному, будет весьма незначительным. Тем не менее имеющиеся данные по вложениям в Китай будут приведены тоже.

Статистики прямых иностранных инвестиций по Армении на сайте Центрального банка страны и статистического комитета нет, хотя такой важный показатель должен быть представлен в открытом доступе. Суммировать инвестиции не стоит, потому что они подсчитываются по разным методикам.

Начнем с Казахстана. С 1993 года Китай вложил в Казахстан 14,8 миллиарда долларов, что составляет 5,4% от общих инвестиций — это немного. Инвестиции превышали один миллиард долларов в год в течение всего пяти лет — с 2010 года по 2014. Тем не менее вложения Китая в Казахстан — самые значительные среди стран СНГ и ЕАЭС на текущий момент.

Таблица 8. Валовой приток инвестиций из Китая в Казахстан, млн долларов

Год

Размер китайских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

1993

5

1 271,4

0,39

1994

5

659,7

0,76

1995

2

984,3

0,20

1996

0

1 673,7

0,00

1997

313

2 106,9

14,86

1998

86,7

1 232,8

7,03

1999

46,9

1 852,0

2,53

2000

90,1

2 781,2

3,24

2001

211,9

4 556,6

4,65

2002

64,7

4 106,4

1,58

2003

248,6

4 624,5

5,38

2004

387,8

8 317,3

4,66

2005

216,1

6 618,6

3,26

2006

362,9

10 623,6

3,42

2007

358,2

18 452,6

1,94

2008

692,5

19 759,8

3,50

2009

606,3

19 017,2

3,19

2010

1 029,6

19 059,3

5,40

2011

1 167,8

21 055,9

5,55

2012

2 042,2

22 469,3

9,09

2013

2 246,0

24 098,3

9,32

2014

1 861,2

23 725,5

7,84

2015

838,4

15 169,5

5,53

2016

961,9

20 949,3

4,59

2017

998,7

20 765,4

4,81

Всего

14 843,6

275 931,2

5,38

По данным Национального банка РК

Хотя Россия является самым крупным торговым партнером Китая, однако китайских инвестиций приходит в страну немного, за исключением 2014 и 2015 годов, когда за счет падения общего объема инвестиций доля Китая выросла. Как видно, обычно китайские инвестиции ограничиваются сотнями миллионов и составляют менее процента от общего объема инвестиций в России. Общий объем инвестиций в 4,5 миллиарда долларов для России — это очень мало.

Таблица 9. Инвестиции Китая в Россию по годам (методом платежного баланса — сальдо операций), млн долларов

Год

Размер китайских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

2007

112

55 874

0,20

2008

-49

74 783

2009

231

36 583

0,63

2010

336

43 168

0,78

2011

126

55 084

0,23

2012

450

50 588

0,89

2013

597

69 219

0,86

2014

1 271

22 031

5,77

2015

645

6 853

9,42

2016

345

32 539

1,06

2017

136

27 886

0,49

По данным Банка России

Таблица 10. Инвестиции Китая в Россию (по состоянию на дату), млн долларов

Дата

Размер китайских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

01.01.2014

4 543

471 474

0,96

01.01.2015

2 759

290 039

0,95

01.01.2016

1 341

262 748

0,51

01.01.2017

2 902

393 910

0,74

01.01.2018

4 493

446 595

1,01

По данным Банка России

Ответные инвестиции на порядок меньше — сейчас они составляют 250 миллионов долларов, что в 18 раз меньше, чем инвестиции Китая в Россию. Если говорить о доле, то это десятые процента, что находится в пределах погрешности измерений.

Учитывая, насколько развита экономика Китая и сколько там возможностей для вложения денег, понятно, что пока российский бизнес сам не хочет туда идти. Это, кстати, видно и по медийным публикациям — единственный, кто когда-то высказывался за активный выход на китайский рынок, это Олег Дерипаска. Остальные крупные предприниматели предпочитали смотреть на запад. То есть даже санкции и списки пока не заставили их повернуться на восток.

Таблица 11. Инвестиции России в Китай по годам (методом платежного баланса — сальдо операций), млн долларов

Год

Размер российских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

2007

48

44 801

0,11

2008

25

55 663

0,05

2009

22

43 281

0,05

2010

30

52 616

0,06

2011

20

66 851

0,03

2012

63

48 822

0,13

2013

14

86 507

0,02

2014

54

57 082

0,09

2015

11

22 085

0,05

2016

6

22 314

0,03

2017

33

38 634

0,09

По данным Банка России

Таблица 12. Инвестиции России в Китай (по состоянию на дату), млн долларов

Дата

Размер российских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

01.01.2010

78

298 357

0,03

01.01.2011

108

361 121

0,03

01.01.2012

114

361 750

0,03

01.01.2013

249

409 567

0,06

01.01.2014

186

479 501

0,04

01.01.2015

189

411 270

0,05

01.01.2016

159

367 593

0,04

01.01.2017

218

418 034

0,05

01.01.2018

251

470 882

0,05

По данным Банка России

Инвестиции Китая в Белоруссию на 1 января 2017 года составляли 232 миллиона долларов — сейчас они составляют, по некоторым оценкам, около 250−270 миллионов долларов — то есть примерно столько, сколько китайцы вкладывают в Россию за год, а в Казахстан — за три месяца. Такая небольшая сумма инвестиций связана с тем, что пока больших производственных или сырьевых объектов китайцам в Белоруссии не предлагают. Но в целом доля Китая очень маленькая — всего 1,24%.

Таблица 13. Инвестиции Китая в Белоруссию (по состоянию на дату), млн долларов

Дата

Размер китайских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

01.01.2011

18,9

9 904,2

0,19

01.01.2012

27,8

12 993,3

0,21

01.01.2013

93,0

14 586,2

0,64

01.01.2014

118,5

16 673,5

0,71

01.01.2015

168,7

17 773,0

0,95

01.01.2016

195,5

17 988,2

1,09

01.01.2017

231,8

18 649,9

1,24

По данным Национального Банка РБ

Инвестиции Белоруссии в Китай еще меньше и, видимо, представляют собой деятельность нескольких компаний или создание каких-то филиалов.

Таблица 14. Инвестиции Белоруссии в Китай (по состоянию на дату), млн долларов

Дата

Размер белорусских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

01.01.2011

7,9

204,8

3,86

01.01.2012

7,9

290,4

2,72

01.01.2013

9,2

470,7

1,96

01.01.2014

10,0

730,2

1,36

01.01.2015

10,3

668,5

1,55

01.01.2016

9,9

719,1

1,37

01.01.2017

9,7

799,2

1,21

По данным Национального Банка РБ

Инвестиции Китая в Киргизию начинают расти примерно с 2005 года, вложения идут в добычу полезных ископаемых. Инвестиции росли до 2015 года, затем произошло падение их объемов — видимо, часть средств вывели обратно.

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Доля китайских инвестиций в последние годы достигает 15% и выше, что довольно много, и говорит о заметном присутствии Китая в экономике Киргизии.

Таблица 15. Приток инвестиций из Китая в Киргизию (накопленные), млн долларов

Год

Размер китайских инвестиций

Всего по странам

Доля китайских инвестиций, %

2004

9,3

1 512,2

0,61

2005

22,0

2 170,9

1,01

2006

92,7

2 514,0

3,69

2007

57,8

3 158,0

1,83

2008

114,1

4 397,7

2,59

2009

254,9

4 564,8

5,58

2010

231,6

3 572,5

6,48

2011

356,2

4 948,0

7,20

2012

662,1

4 335,9

15,27

2013

883,3

5 487,0

16,10

2014

468,8

5 415,7

8,66

2015

1 258,4

5 615,4

22,41

2016

781,2

5 335,1

14,64

По данным Национального статистического комитета Киргизии

Выводы

Подытоживая написанное, надо пояснить, почему картина получилась такой безрадостной и настолько отличающейся от сообщений СМИ. Как показывает опыт, лишь малая часть соглашений, которые заключаются с Китаем, исполняется. Большинство остается лишь на бумаге и является декларацией неосуществленных намерений. Китайцы считают подписание соглашений хорошим итогом переговоров, пригодным для отчетности, но не руководством к дальнейшим действиям. Никаких безумных потоков денег от китайцев ждать не стоит, особенно там, где есть хотя бы небольшой риск.

В целом можно сделать следующие выводы: