Лязат Шибутова, , 12:04 — REGNUM

Казахстанский экспорт превалировал над импортом во взаимной торговле с Китаем в период с 2007 года по 2016 год. Наибольшая разница приходится на 2011 год, когда разница между экспортом и импортом составила 9,85 млрд долларов США. Однако, постепенно экспорт снижается, а импорт увеличивается, что уменьшает торговое сальдо Казахстана.

В целом за 10 лет экспорт Казахстана в Китай снизился почти на четверть или на 1,42 млрд долларов США. При этом импорт возрос всего на 4,51% или на 158,38 млн долларов США. Правда, с учетом того, что пик роста экспорта приходится на 2011 год, а роста импорта — на 2013 год, картина становится немного другой.

В 2011 году экспорт Казахстана в Китай вырос по сравнению с 2007 годом почти в 2,55 раза и составил 14,78 млрд долларов США. Если сравнивать с этим пиковым периодом, то экспорт Казахстана в Китай к 2016 году упал в 3,5 раза. Что касается импорта из Китая, то пиковый период показал рост в 2,38 раза и составил в 2013 году 8,36 млрд долларов США. Падение импорта 2016 года по сравнению с пиковым периодом составляет 2,28 раза.

Динамика экспорта и импорта Казахстана за 10 лет

Общий экспорт Общий импорт Экспорт в Китай Импорт из Китая 2007 47 755,34 32 756,36 5 639,58 3 507,28 2008 71 183,54 37 889,03 7 676,61 4 565,06 2009 43 195,76 28 408,68 5 888,59 3 569,53 2010 56 957,15 23 622,26 10 121,62 3 962,50 2011 77 232,59 20 980,01 14 777,48 4 928,82 2012 80 220,19 28 699,09 14 227,83 7 444,85 2013 78 766,81 30 135,46 14 373,75 8 364,47 2014 73 010,00 26 713,97 9 799,42 7 357,22 2015 41 201,60 19 500,26 5 480,14 5 087,81 2016 32 858,02 15 508,87 4 214,93 3 665,66

По данным КГД МФ РК

Если сравнить с общим экспортом Казахстана, то доля экспорта в Китай составляет в среднем около 15%. Причем наименьший объем был в 2008 году — всего 10,78%, а наибольший в 2011 году — 19,13%.

Доля импорта несколько выше и составляет в среднем 20,66%. Здесь наибольший объем приходится на 2013 год и составляет 27,76%, а наименьший на 2007 год — 10,71%.

Всего в Китай экспортируется порядка 253 видов товаров, объединенных в 66 групп. Наибольшая доля приходится на сырье. В первую десятку по итогам 10 лет попали нижеследующие группы товаров.

Топ-десятка товаров, экспортированных Казахстаном в Китай за период с 2007 по 2016 годы, млн долларов США

Наименование группы товара Сумма Нефть сырая и газовый конденсат 48 232,79 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 10 674,78 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 8 962,55 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит 4 252,81 Ферросплавы 3 689,09 Топливо жидкое (мазут) 2 418,00 Нефтепродукты, полученные из битуминозных минералов, за исключением сырых, продукты в другом месте не поименованные, содержащие 70мас % или более этих продуктов 2 320,53 Цинк необработанный 2 253,11 Проволока медная 983,23 Прокат плоский из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали 873,63

По данным КГД МФ РК

Импортируется же свыше 5 тыс. товаров видов товаров, объединенных в 96 групп, где первую тройку лидеров занимают трубы из черных металлов, включая чугунные, аппараты телефонные и телеграфные для проводной связи и вычислительные машины. Кроме того, в 10-летние лидеры вырвались бульдозеры, автогрейдеры и прочая спецтехника, а также грузовые автомобили. Помимо этого, Казахстан закупал в больших объемах клапаны, вентили и прочую арматуру для трубопроводов, плоский прокат, а также промышленные и лабораторные машины и оборудование.

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