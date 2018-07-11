В Чувашии провели «разбор полётов» по итогам федеральной оценки состояния инвестиционного климата. Республика хотя и сохранила позиции в топ-10, но её сместили со второго на восьмое место. Поскольку рейтинг формируется со слов бизнес-сообщества и «без участия чиновников», то и показатели порой значительно расходятся с официальными данными. К примеру, бизнес заявляет об увеличении проверок — власти рапортуют о снижении, а расхождение в сроках выдачи разрешения на строительство составляет месяц. Но, пожалуй, наибольшее недовольство связано с налоговыми льготами и субсидиями: бизнес не устраивает нынешняя система мер и объём поддержки, в результате оценка ухудшилась втрое. Лавры за попадание в «десятку» лучших достались региональной власти, а виноватыми за ухудшение ряда позиций остались муниципалитеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

«Стоять на месте — значит плыть назад»

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата формирует Агентство стратегических инициатив с целью оценки результатов «усилий органов власти всех уровней по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса». В него включены 44 показателя по четырём направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого бизнеса. Распределение идёт по четырём группам, самая сильная — «А», аутсайдеры — в группе «Д».

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата

Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что рейтинг формируется «без участия чиновников».

"Это оценка, прежде всего, предпринимательского сообщества», — сказал руководитель республики, акцентировав внимание на том, что «конкуренция между регионами усиливается», разница при оценке показателей составляет «десятых и сотых баллов».

В результате недостаточно просто улучшить результат. Порой даже при улучшении ситуации регион «скатывается» в группу аутсайдеров по тому или иному показателю, потому что другие субъекты смогли обеспечить рывок.

«Стоять на месте — это значит плыть назад. Задача стоит в том, чтобы бороться за каждую долю показателя», — заявил вице-премьер, министр экономики Чувашии Владимир Аврелькин, который представил итоги рейтингования.

Позитивные итоги Национального рейтинга

Напомним, в качестве «позитивных итогов» в рамках представленного АСИ рейтинга чувашские власти выделили пять показателей: снижение времени (с 10,56 дней в 2017 году до 9,48 в 2018 году) и числа процедур (с 3,96 до 3,28) для регистрации юридических лиц, уменьшение времени на регистрацию прав собственности (с 12,08 дней до 8,68 дней) и снижение числа процедур для постановки на государственный кадастровый учёт (с 4,3 до 3,67), увеличение доли закупок и услуг у малого бизнеса (с 11,85% до 25,92%).

Негативные итоги Национального рейтинга

К «негативным итогам» чувашские власти отнесли семь показателей. Так, больше времени приходится ждать разрешения на строительство (с 93,15 дней до 94,95), поэтому в этой части снизилась оценка деятельности органов власти (с 4,53 до 4,25 балла). Бизнесмены также отмечают, что в Чувашии стало сложнее подключиться к электросетям (число процедур выросло с 4,86 до 5,5), почти в четыре раза стали чаще запрашивать документы различные органы (с 0,99 штук в год до 3,55), активнее проводить контрольно-надзорные мероприятия (с 1,92 штук в год до 2,3). Недоволен бизнес объёмом предоставляемых региональных субсидий и льгот (показатель упал с 33,02 до 11,06), также ставит вопрос о доступности кредитных ресурсов (показатель снизился с 3,23 балла до 3,12).

«Негативные итоги» в строительстве

Владимир Аврелькин, выступивший с основным докладом, первым делом обратил внимание на низкую долю оказания услуг в электронном виде в строительном секторе. Основных причин, по мнению министра, может быть три — «слабая информированность» предпринимателей об услугах, некачественная работа сотрудников МФЦ и «низкая квалификация заявителей».

"Долю предоставляемых услуг в электронном виде необходимо довести до 30%, сегодня только 3%. Долю услуг, предоставляемых в МФЦ до 30%, сегодня 20%. То есть до сих пор мы оказываем услуги в органах власти, органах местного самоуправления. Задача была максимально перевести в МФЦ. Строители все известны, поэтому у себя надо прекращать оказывать услуги», — заявил министр экономики, обращаясь к руководителям муниципальных образований.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев на заседание по итогам федеральной оценки состояния инвестиционного климата

Разные данные — по срокам выдачи разрешения на строительство. Бизнес заявляет о 95 днях, но власти считают, что «если заявка соответствует всем требованиям, то число дней составляет 65». Чиновники уверены, что «эти 30 дней» выпадают по вине самих строителей, которые «заявку неправильно оформили».

«По документам мы видим, что 65 дней, а фактически получается 95 дней. В республике не так много строителей, в связи с этим предлагаю минстрою совместно с органами местного самоуправления максимально уходить в электронный вид. Тогда (строители) будут оценивать не органы власти, а будут оценивать себя», — считает Владимир Аврелькин.

На что гендиректор компании «Тус», он же депутат Госсовета и президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов заявил, «в градостроительной деятельности у нас улучшения есть, но работы непочатый край». По его мнению, даже «65 дней — много, 30 дней должно быть».

«Если все документы готовы, то в течение 10 дней (выдают разрешение на строительство)», — сказал Угаслов.

«Вы там ногами дверь открываете. А другие месяцами не могут получить», — заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Владимир Аврелькин также признался, что «до сих пор не можем добиться размещения местных нормативов градостроительства» от отдельных поселений Вурнарского, Урмарского и Цивильского районов.

«Если у одного из поселений эта работа не будет проведена, то работа будет не зачтена и для всех поселений. То есть от одного поселения зависит работа всей республики.

Подтянулись ресурсоснабжающие организации в части подключения к сетям. Было отмечено, что при нормативных сроках в 150 дней в Чувашии сократили время до 55 дней, но даже по этому показателю республика не попала в группу сильных регионов. Бизнес уже не устраивают эти сроки, поэтому другие субъекты уменьшили время до возможного минимума.

Проверки и кредиты

Недоволен бизнес проверками. В ходе обсуждения было отмечено, что исполнение предписаний зачастую надзорные органы используют «как повод для новых проверок».

«В 2017 году показатель ухудшился, бизнес оценил нас в группу «Д»: в среднем 2,3 проверки на предпринимателя, в прошлом году было 1,9. Хотя в 2017 году в рамках регионального контроля проведено 1 138 проверок (-8%) в отношении 982 предпринимателей (-2,5%). Органами муниципального контроля проведено 646 проверок (-22%) в отношении 199 предпринимателей (-28%). Казалось бы, количество проверок сокращается, но тем не менее бизнес недоволен», — считает Владимир Аврелькин.

«Сарафанное» радио, как всегда, лучше нас работает. Видимо, предприниматели между собой шепчутся, что их «прессуют», давят», — отреагировал Михаил Игнатьев.

«Чтобы мы из группы «Д» попали в группу «С», необходимо число проверок сократить ещё на 15% — за счёт проведения совместных проверок, проверок с учётом рискориетированного подхода, используя межведомственное взаимодействие при проведении контрольно-надзорных мероприятий», — считает министр экономики.

Gov.cap.ru Заседание по итогам федеральной оценки состояния инвестиционного климата

Особая тема — кредитование. Бизнес считает, что кредит получить по-прежнему сложно из-за высоких ставок и размера залога.

«На эту величину на местах мы повлиять не можем. Но в том числе бизнес не устраивает процесс оформления кредита… Поскольку бизнес таким образом оценивает работу банков, то это говорит о низкой клиентоориентированности. Если мы боремся за каждого клиента, то я прошу банки обратить внимание на то, что сегодня необходимо с чашкой чая, наверное, подходить к предпринимателям для того, чтобы он видел повышенное внимание к клиенту», — полагает Владимир Аврелькин.

Сидевшие в зале банкиры отмолчались.

Что касается региональной государственной поддержки, то после ухудшения оценки минфин Чувашии вынужден идти «навстречу предпринимателям». В то же время, в республике некоторые предприниматели, получив господдержку, «не реализовали свой проект». По словам Михаила Игнатьева, за пять лет оказано поддержки на 1,4 млрд рублей, но «по факту каждый третий предприниматель, который воспользовался государственной поддержкой, не реализовал свой проект». В том числе, «через мошеннические схемы отмыли».

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Где «больная мозоль»

Есть вопросы и по доступности объектов недвижимости. Помимо инфраструктуры, бизнес при выборе готовой площадки оценивает также стоимость арендных платежей и возможность выкупа. При этом возникают коллизии.

«Мы сейчас с минимуществом и администрацией города столкнулись с проблемой, где стоимость земельного участка выше, чем строились объекты капитального строительства. Задача — продумать это и дать возможность бизнесу развиваться», — сообщил глава минэкономразвития Чувашии.

Gov.cap.ru Заседание по итогам федеральной оценки состояния инвестиционного климата

Владимир Аврелькин также обратил внимание на то, что в ряде муниципалитетов построили бизнес-инкубаторы (в частности, в Чебоксарах, Новочебоксарске, Аликовском, Батыревском, Моргаушском районах), их средняя заполняемость составляет 92%.

«Головная боль — Моргауши, 0% на сегодня. То есть мы построили, а заполняемость — 0%», — констатировал министр экономики, призвав муниципальные «искусственно заводить» в него предпринимателей, организовывая семинары и бизнес-встречи, чтобы «место стало популярным».

«Это больная мозоль. В декабре 2017 года за уши, за руки, всеми уговорами, правдами-неправдами одного предпринимателя всё-таки притянули. Получается заполняемость 2%», — сообщил представитель районной администрации.

«Хотите сказать, за уши притянули?» — уточнил Михаил Игнатьев.

«Больше никак, к сожалению. Место неудачное изначально было выбрано. Делаем всё возможное», — уверяют в администрации.

Глава Чувашии поручил «определиться, что делать» с бизнес-инкубатором, «потому что люди там зарплату получают». По его мнению, площадку «надо переформировать». А на критику минэкономразвития в адрес муниципалитетов за «уклонение от проведения оценки регулирующего воздействия» при принятии нормативно-правовых решений предложил лишать премии по итогам комплексной оценки деятельности. По данному показателю ни одно муниципальное образование не смогло попасть в группу «А», а хуже всего ситуация в Батыревском районе, который получил отрицательную оценку.

«Батыревский район: — 2 за уклонение от проведения оценки регулирующего воздействия. Самый низкий показатель, это негоже. Прошу в этом году все муниципалитеты, которые находятся в «чёрной зоне», отреагировать. Вы не единолично должны принимать решения», — предупредил Владимир Аврелькин.

«Тогда зачем мы им даём премии по 10−15 миллионов? Нужно включить в критерии комплексной оценки и стимулирования муниципальных образований… Вы в кабинетах принимаете решения, с ними (бизнесом) не обсуждаете, и вот итоги такие. Это очень плохо. И можно на втором этапе ставить вопрос о том, соответствуют главы занимаемой должности или нет», — заявил Михаил Игнатьев.

Члены правительства закивали.

Муниципальные главы вздохнули.

На этом вопросы по рейтингу были закрыты.