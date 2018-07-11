Под охраной полиции и экологических инспекторов ГПБУ «Мосприрода», интернет-гигант Яндекс широко отметил День семьи на пляжах особо охраняемой природной территории (ООПТ), памятника природы регионального значения Серебряный Бор. По информации экологов, в мероприятии интернет-гиганта приняли участие порядка четырех тысяч человек.

Владимир Югасов ИА REGNUM Серебряный Бор

С формальной точки зрения Яндекс к гуляниям в Серебряном Бору отношения не имеет, поскольку 7 июля здесь проходил согласованный префектурой Западного округа столицы общегородской праздник «День семьи». Да вот только из песни слов не выкинешь, сотрудники, регистрирующие прибывающих участников, были с эмблемами компании, на различных баннерах стойках и тому подобном также можно было наблюдать знакомую атрибутику.

Кроме того, выяснилось, что мы попали не на общегородской праздник, а на частное, закрытое мероприятие, согласованное с управой. Так, по крайней мере, заявила барышня с бейджем «организатор». У полиции, охраняющей мероприятие, версия оказалась сходной, с той лишь разницей, что согласование получено из префектуры и на пляж могут пройти все желающие. Конечно же, такие утверждения товарища майора оказались далеки от реальности. Вне зависимости от того, кто согласовал четырехтысячное гуляние на территории ООПТ, попасть на праздник не удалось ни нам, журналистам, ни пригласившему нас общественному инспектору Росприроднадзора Сергею Менжерицкому.

Также не можем не отметить факта угроз об административном преследовании, которые звучали из уст инспектора ГПБ «Мосприрода» в адрес журналистов ИА REGNUM. Правда, и здесь не обошлось без курьеза. Отрадно наблюдать, что еще остались работники, которые знают регулирующее их деятельность законодательство. Грустно другое: то, что подобные персонажи, лихо сыплющие статьями постановлений, искренне убеждены в том, что живут в отдельном от Российской Федерации государстве. И написанные их начальством постановления имеют приоритет над российским законодательством. Тем не менее продолжаем искренне верить в то, что экологический инспектор действовал так лишь из служебного рвения, а не в силу иной заинтересованности.

Владимир Югасов ИА REGNUM Серебряный Бор

Пусть нам так и не удалось попасть на этот праздник жизни — мы не успели подслушать пароль по которому людей пропускали на пляж. Все же отметим, что было очень весело. Постоянно подъезжали микроавтобусы, высаживающие все новые и новые группы людей. Музыка гремела так, что, находясь в полутора сотнях метров от источника звука, приходилось перекрикивать друг друга. Было отрадно наблюдать за людьми, которым работодатель устроил настоящий загородный пикник почти в центре Москвы.

В 2017 году мы с Сергеем Менжерицким же посещали пляжные мероприятия в Серебряном Бору. Тогда организаторы оказались к нам более гостеприимны, и нам удалось полностью насладиться непередаваемым отдыхом на территории ООПТ.

Подробности читайте здесь: Чиновники наплевали на памятник природы «Серебряный Бор» в Москве?

Неприятным открытием, поразившим нас в этот раз, стала поразительная недружелюбность компании Яндекс. Признаться, такой агрессии от сотрудников компании, которую считают айти-достоянием страны, мы не ожидали.