США на протяжении десятилетий пользовались теми привилегиями, которые вытекают из статуса сверхдержавы. Став главным архитектором либерального международного порядка после окончания Второй мировой войны, США получили огромные экономические выгоды и преимущества в сфере безопасности. Огромные военные возможности усилили участие США в глобальных делах. Однако доминирующее положение Вашингтона привело к появлению у него некоторых вредных привычек во внешней политике, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Поскольку политическому руководству США на протяжении длительного времени не приходилось сталкиваться с серьезными конкурентами, они, похоже, забыли про искусство умелой и тонкой дипломатии. Еще до прихода администрации нынешнего президента США Дональда Трампа американская дипломатия продемонстрировала примеры растущего высокомерия и отсутствия реализма. Предстоящий саммит между президентом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным дает возможность для пересмотра дипломатических методов.

Kremlin.ru Встреча Президента России Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа. Дананг. 2017

Слишком многие американские политики и эксперты считают, что дипломатия в отношении противника должна включать в себя список нереалистичных требований и отказ от каких-либо значительных уступок. Критика саммита между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном является олицетворением данного подхода.

Критики Трампа заявили, что переговоры с cеверокорейским лидером должны были состояться только в случае, если бы КНДР выполнила требования Вашингтона в отношении необратимой денуклеаризации в обмен на столь престижный саммит. Другими словами, они хотели, чтобы КНДР пошла на капитуляцию, до того как Трамп согласился бы на проведение саммита. Критики были в ярости, поскольку КНДР не заявила о своей капитуляции даже в совместном заявлении, выпущенном после саммита.

Полное отсутствие реализма в заявлениях критиков просто поражает. Если бы в США возобладала позиция сторонников жесткой линии, то саммит с Ким Чен Ыном вообще не состоялся бы, поскольку все их требования неизбежно подорвали бы любые переговоры. Последствия подобного жесткого курса могли бы увековечить кризис на Корейском полуострове или привести к его эскалации. Отказавшись прислушаться к советам сторонников жесткой линии, Трамп смог обеспечить достойное изменение отношений между КНДР и США. По поводу сближения двух стран все еще остаются сомнения, поскольку между ними существуют достаточно серьезные разногласия, однако саммит позволил снизить опасность военной конфронтации между Вашингтоном и Пхеньяном.

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Трамп может достигнуть более значительного успеха на предстоящем саммите с Путиным. Однако Белому дому нужно пойти на еще большие изменения в отношениях с Россией, чем это было в случае с КНДР. Президент должен вновь разграничить достижимые и недостижимые цели, а также проявить готовность пойти на серьезные уступки.

The White House Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Некоторые требования Вашингтона являются абсолютно нереалистичными. Россия не собирается отказываться от Крыма и возвращать его Украине. Действия Москвы отчасти были спровоцированы действиями Вашингтона и европейских стран, которые подержали мятежников, свергнувших пророссийского экс-президента Украины Виктора Януковича. Москва никогда не согласилась бы, чтобы ее основная военно-морская база на Черном море оказалась под контролем явно враждебного России украинского режима. Россия не уйдет из Крыма, так же как Израиль не вернет Голанские высоты Сирии, а Турция не откажется от оккупированных территорий Кипра.

Более достижимая цель — это отказ Кремля от поддержки Донбасса. Несмотря на все истерические обвинения со стороны западных СМИ, российская поддержка Юго-Востока Украины носит весьма ограниченный характер, это нельзя назвать «вторжением».

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении Сирии. Кремль явно хочет, чтобы сирийский президент Башар Асад остался у власти. Учитывая крайне исламистскую ориентацию оппонентов Асада, нельзя сказать, что подобная позиция России является возмутительной. К тому же Путин избегает создания в Сирии крупных военных баз. Похоже, у Вашингтона есть возможность получить от Кремля заверение в том, что участие России в Сирии не будет расширяться и, возможно, даже постепенно уменьшится в будущем.

Однако для достижения этих целей США должны пойти на значительные уступки. В обмен на отказ от поддержки Донбасса и проявление терпимости к антироссийскому режиму в Киеве Трамп должен быть готов подписать соглашение, обязывающее США отказаться от одобрения членства в НАТО для Грузии и Украины. Предыдущие волны расширения НАТО вплоть до границы с Россией были ключевым фактором ухудшения отношений Запада с Москвой. Пришло время отказаться от этой провокации. В дополнение ко всему Трамп должен пообещать, что военные учения НАТО в Восточной Европе и на Черном море будут прекращены. Взамен США должны настаивать на том, чтобы российские силы прекратили провокационные развертывания в Калининграде и вдоль российской границы с членами НАТО.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

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Что касается Сирии, Трамп должен сказать Путину, что Вашингтон откажется от свержения Асада. Чтобы подкрепить свое обещание, Трамп должен вывести все американские силы из Сирии в течение следующего года. Такой шаг стал бы молчаливым признанием того, что Россия — это ведущая иностранная держава с точки зрения влияния в Сирии. Такая уступка — это простое признание реальности.

На переговорах с Путиным у Трампа есть возможность добиться большего дипломатического успеха, который может затмить его достижения на саммите с Ким Чен Ыном. Однако для достижения этого успеха Трампу придется внести серьезные коррективы в дипломатическую политику США.