Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд аль-Нахайя, министр промышленности России Денис Мантуров, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов стали гостями республики на прошлой неделе. Татария стала площадкой не только для спортивного мероприятия международного уровня, но и местом встречи для политиков. В Казани прошло заседание межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, на которой для россиян были отменены визы в ОАЭ, был подписан меморандум по сотрудничеству умных городов «Gatchina Gardens» и «Masdar», договор между Агентством инвестиционного развития РТ и частным офисом шейха.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым заявил, что нефтяные компании страны намерены развивать контакты с республикой, а выросший в 2017 году на 20% товарооборот между сторонами — «это только начало», и есть намерение «укреплять торгово-экономическое сотрудничество».

Ряд договорённостей был достигнут и с властями Казахстана, который с двухдневным визитом глава региона посетил в рамках Астанинского форума исламской экономики. Крупный строительный холдинг может создать свой филиал в Татарии, а татарский телеканал «ТНВ» уже запустил работу своего корпункта в Астане, были подписаны четыре документа между компаниями, которые вполне могут стать тем самым заделом для повышения товарооборота до 1 млрд долларов в год. О последнем стороны договаривались во время «исторического визита» президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Казань в июне 2018 года.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Казань

Казань попрощалась с чемпионатом мира по футболу FIFA-2018, но Рустам Минниханов заявил, что регион готов «принять на своей территории состязания любого уровня, включая Олимпиаду», а скептикам, считающим затраты на проведение игр, предложил учитывать, что благодаря чемпионату «о России и ее возможностях сегодня говорят во всем мире, даже там, где совсем недавно царили антироссийские настроения».

Депутаты Госсовета Татарии поддержали законопроект российского правительства о пенсионном маневре, назвав изменения «давно назревшими», но добавили, что нужно создать дорожную карту «по решению проблем, которые возникнут в случае принятия данного законопроекта».

Стало известно о судьбе бывшего министра здравоохранения Татарии Аделя Вафина, ушедшего в отставку после самоубийства его заместителя, фигурировавшей в уголовном деле Елены Шишмаревой. Есть сведения, что он займет пост в медицинском кластере АФК «Система».

Среди важных событий сферы экономики — формирование нового совета директоров ПАО «КамАз», где бывшего премьер-министра Ильдара Халикова сменил его преемник Алексей Песошин, встреча Рустама Минниханова с делегацией компании «Берингер Ингельхайм», на которой обсудили перспективы взаимодействия в области фармацевтики, визит в Казань председателя Совета директоров Pernod Ricard Александра Рикара, чья компания является одним из мировых производителей и поставщиков алкогольной продукции, старт строительства экорайона в Казани в помощь жертвам банковского кризиса.

Минобрнауки Татарии разъяснило, что появление в аттестатах выпускников предмета «татарский язык», даже если они выбрали для обучения другой родной язык, является правомерным. Ранее родители учеников старших классов, закончивших школу, возмутились, что оценки по данному предмету портят средний балл аттестатов.

Участники общественных слушаний по новому генеральному плану Казани, которых набралось несколько тысяч, отвоевали свои дома, по которым планировали пустить дороги. Под вопросом остаются лишь несколько домов в Салмачах.

Не обошлось на неделе и без громких коррупционных скандалов. В столице Татарии начался суд над экс-главой Главного инвестиционно-строительного управления РТ, бывшим заместителем министра строительства Рашидом Нуруллиным. Генпрокуратура РФ выдвинула ему обвинения в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу бюджета на почти 217 млн рублей. «Лишние» суммы, по мнению следствия, были потрачены на объекты Универсиады — 2013.

Высокие гости

Казань на прошлой неделе посетили сразу несколько высокопоставленных гостей, и в этот раз их целью были не матчи мундиаля. Столица Татарии стала площадкой проведения заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Сопредседателями мероприятия стали министр промышленности России Денис Мантуров и министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайд аль-Нахайя.

В преддверии заседания шейх встретился с Рустамом Миннихановым.

«Убеждён, заседание комиссии в нашей республике будет способствовать укреплению отношений двух стран», — заявил глава Татарии, добавив, что недавно в Москве принимал участие во встрече Владимира Путина с наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном и считает, что «это была историческая встреча», так как была «подписана декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединёнными Арабскими Эмиратами» и «дан очень хороший импульс развитию отношений между странами».

Tatarstan.ru 8-е заседание Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству

В свою очередь Абдалла бен Зайед Аль Нахайян заявил, что его стране также важны отношения с республикой и выразил надежду на то, что еще побывает с визитом в регионе — «для активизации отношений».

В рамках заседания межправительственной комиссии был подписан договор о взаимной отмене визовых требований, что, по мнению участников, «послужит увеличению туристического потока». Помимо этого, были подписаны меморандум о сотрудничестве умных городов «Gatchina Gardens» и «Masdar», договор между Агентством инвестиционного развития РТ и частным офисом шейха.

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В Казани с визитом на прошлой неделе также побывал и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который посетил технопарк «Идея», где была организована специальная выставка промышленных предприятий, побывал в центре по производству медицинских симуляторов «Эйдос», ознакомился с продукцией ведущих машиностроительных заводов республики. Он отметил, что нефтегазовые компании Туркмении намерены развивать контакты с республикой, а также подтвердил востребованность автомобилей «КАМАЗ», добавив, что «от машин «КАМАЗ» никогда не отказывались и не будем отказываться».

Взаимный товарооборот между Татарией и Туркменией в 2017 году вырос на 20% и достиг 25 млн долларов.

«Это только начало. Будем укреплять торгово-экономическое сотрудничество. Сегодня такие учреждения, как «Туркменгаз», «Туркменнефть», «Туркменгеология» и другие компании намерены развивать контакты с Татарстаном», — сказал президент Туркмении.

Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что стороны «связывают глубокие исторические духовно-культурные узы, близость языков, религий и традиций», на чём и базируются «многолетние торгово-экономические и гуманитарные связи».

Вояжи Минниханова

На прошедшей неделе два рабочих дня Рустам Минниханов провёл в Казахстане, где принял участие в Астанинском форуме исламской экономики, на котором заявил, что республика готова принимать активное участие в формировании международного финансового центра «Астана» в качестве крупнейшего регионального финансового хаба.

«Ваш международный финансовый центр для нас большая находка. Географическая близость Татарстана и Казахстана нам позволит активно взаимовыгодно сотрудничать. От Казани до Астаны 2 часа на самолете и уже открыто прямое авиасообщение. Современный Казахстан является лидером по многим направлениям, у вас есть чему учиться и перенимать опыт», — добавил он.

Помимо этого, компании Татарии, входившие в состав делегации, подписали ряд меморандумов.

Подробнее о визите: Четыре соглашения и «задел» на 1 млрд долларов: визит Минниханова в Астану

President.tatar.ru Визит в Республику Казахстан

На Казахстанско-Татарстанском бизнес-форуме, прошедшем в Астане в тот же день, Рустам Минниханов отметил, что по итогам 2017 года товарооборот увеличился на 40% и превысил 700 млн долларов США.

«По итогам первого квартала текущего года рост составил уже 60% и достиг почти 200 млн долларов США. Во время недавней встречи в Казани Нурсултан Абишевич поставил задачу довести наш товарооборот до 1 млрд долларов США», — напомнил он, добавив, что у предприятий республики есть «большой интерес к расширению торгово-экономических и инвестиционных связей в рамках Евразийского экономического союза и развитию общего транспортно-логистического потенциала».

Помимо Астаны, глава республики посетил соседнюю Чувашию, где прошло празднование федерального Сабантуя и где проживают свыше 34 тыс. татар. Но не только в праздничных мероприятиях он принял участие, состоялась и встреча с главой республики Михаилом Игнатьевым.

«Я искренне благодарен за то, что Вы с нашей первой встречи дали дополнительные стимулы для того, чтобы отношения укреплялись, чтобы связи между нашими жителями, предпринимателями становились прочнее», — сказал Игнатьев на встрече, добавив, что товарооборот между регионами растет и по итогам 2017 года составил 10,2 млрд рублей.

На это Рустам Минниханов заявил, что за всё время, что он руководил республикой, с соседями «не было проблем во взаимоотношениях». В Чувашии главу соседнего региона наградили орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» «за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами».

Прощай, мундиаль

На прошедшей неделе Казань попрощалась с матчами чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Последний матч на поле «Казань Арены» сыграли команды Бразилии и Бельгии со счётом 2:1.

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В этот день глава региона рекомендовал руководителям предприятий и организаций города Казани сократить рабочий день до 14:00 часов, так как в связи с матчем в городе ограничивали движение транспортных средств.

«С учетом большого количества болельщиков и туристов, прибывших в Казань, сокращение рабочего дня позволит снизить нагрузку на общественный транспорт, создаст более комфортные условия как для жителей, так и для гостей города», — отмечалось в рекомендациях.

Kzn.ru Джанни Инфантино и мэр Казани Ильсур Метшин

А совещание в мэрии Казани посетил необычный гость — президент FIFA Джанни Инфантино, который выступил перед чиновниками и поблагодарил Казань за высокий уровень организации чемпионата.

«Вы провели огромную работу и должны гордиться тем, что сделали не только за последние две недели, но и за последние годы во время подготовки к чемпионату. Я тоже горжусь — вами, вашими заслугами, и я счастлив, что открыл для себя ваш замечательный город, которого я не знал до этого. Мне довелось поработать в одном из самых прекрасных городов мира», — сказал президент FIFA, добавив, что люди с пяти континентов открыли для себя новую гостеприимную Россию.

Глава Татарии Рустам Минниханов в своём интервью агентству «Sputnik» МИА «Россия сегодня» заявил о готовности принимать игры любого уровня.

«Можем ли мы провести Олимпийские игры? Конечно, можем! Россия доказала уже и Универсиадой, и сочинской Олимпиадой, посмотрите, как Россия проводит Чемпионат мира по футболу. В мире такого никто не сможет сделать так, как это делает Россия», — заявил он и добавил в адрес скептиков, считающих потраченные деньги на чемпионат, что стоит взглянуть на вопрос с другой стороны — «о России и ее возможностях сегодня говорят во всем мире, даже там, где совсем недавно царили антироссийские настроения».

По данным аналитического агентства «ТурСтат», казанские игры в целом посетили 254 тысячи 451 зритель — по 42 тысячи 408 зрителей в среднем на каждый из шести матчей. Наибольшее число болельщиков (42 тысячи 873 зрителя) было на ¼ финала во время матча между сборными Бразилии и Бельгии.

Немного об экономике…

В сфере экономики среди значимых для региона событий можно выделить четыре.

5 июля ПАО «КамАз» — крупнейшая компания и налогоплательщик Татарии обнародовало состав нового совета директоров. В нём прошли некоторые замены. В частности, вышел из состава бывший премьер-министр региона Ильдар Халиков, ушедший с поста в апреле 2017 года на волне банковского кризиса, начавшегося с отзыва лицензии «Татфондбанка», где у республики была доля свыше 40%. Вместо него в совете директоров появился нынешний премьер-министр Татарии Алексей Песошин.

Важным событием стал и старт разработки концепции первого экорайона Казани, строительство которого должно помочь именно банковским погорельцам. 5 июля глава города Ильсур Метшин сообщил, что стартовал конкурс на разработку концепции и мастер-плана первого в Казани экорайона, который расположится на территории площадью 759 га в Кировском районе на месте бывшей артиллерийской базы. Последняя была расформирована в 2011 году, и участок не использовался. Жюри конкурса возглавил Рустам Минниханов, а средства, вырученные от продажи земельного участка, пойдут на поддержку лиц, пострадавших от деятельности кредитно-финансовых организаций. Только у «Татфондбанка» свыше 18 тыс. кредиторов, а сумма долгов перед ними превышает 156 млрд рублей. Всего же за 2017 год в регионе разорились шесть банков.

Экорайоном застройку назвали неспроста. По словам Метшина, задача проектировщиков не только спроектировать жильё, но и прописать определённый образ жизни.

«Мы ставим в техзадании не только благоустройство, озеленение, но и вопросы экологии. Где, как не в этом районе, между Волгой и экопарком Лебяжье, быть жилью XXI века с самыми строгими требованиями и запросами жителей. Я верю, что новый микрорайон Казани будет воспитывать нового жителя. Это совершенно другая планка, совершенно другая экология жизни», — заявил он, предложив найти спонсора, чтобы тот подарил первый земельный участок или жильё в экорайоне капитану сборной Бразилии по футболу Неймару.

«Представляете, какой магнит будет? Все захотят жить по соседству с Неймаром на одной территории экорайона!» — уверен мэр.

Две важные встречи провёл на прошлой неделе Рустам Минниханов. 7 июля в регион прибыла делегация немецкой компании «Берингер Ингельхайм», с которой обсуждались перспективы взаимодействия в области фармацевтики, что актуально в свете планов Татарии по созданию Фарммедполиса. С помощью последнего на территорию республики планируют привлечь резидентов и развивать фармацевтическую промышленность.

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Tatarstan.ru Встреча Президента Республики Татарстан Рустамр Минниханова с делегацией компании «Берингер Ингельхайм

Вторая встреча прошла с председателем Совета директоров и генеральным директором Pernod Ricard Александром Рикаром.

«Вы являетесь крупнейшим мировым лидером, и мы заинтересованы в совместной работе. Сегодня компания «Татспиртпром» активно ищет выход на новые рынки, продвигает собственную продукцию. Стратегическое партнерство с такой компанией, как Pernod Ricard, было бы для нас интересным», — заявил Минниханов, обращаясь к гостю.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность расширения дистрибуции продукции Pernod Ricard в регионах России.

Напомним, что компания «Татспиртпром» является эксклюзивным дистрибьютором продукции мирового лидера, известного в России такими брендами как Chivas Regal, Jameson, Martell.

Депутаты поддержали пенсионный маневр

А тем временем в Госсовете Татарии на заседании профильного комитета депутаты большинством голосов поддержали законопроект правительства РФ о пенсионном маневре.

4 июля в парламенте региона прошла сессия по выработке предложений по совершенствованию проекта федерального закона, инициированная Общественной молодежной палатой при Госсовете РТ и Союзом молодёжи предприятий и организаций республики. В рамках мероприятия выступила председатель комитета по социальной политике Светлана Захарова.

«Все эти изменения ведут к тому, чтобы решить главную стратегическую задачу — улучшить уровень жизни наших пенсионеров. Мы не можем допустить того, чтобы пенсии становились ниже. Это не пенсионная реформа, а лишь некоторые изменения пенсионной системы, но при этом с принятием рассматриваемого законопроекта должен быть принят ряд нормативных законодательных актов, которые привели бы к улучшению качества жизни наших граждан, в том числе и молодежи», — заявила она.

6 июля состоялось заседание комитета, на котором депутаты в целом поддержали концепцию федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста, но планирует направить в Госдуму свои предложения по совершенствованию пенсионной системы.

Светлана Захарова, в частности, отметила, что необходимо «подробно разъяснить гражданам цели и задачи данного законопроекта, а также прогнозируемые результаты его реализации», а также «необходимо услышать мнения разных сторон, чтобы прийти к объективным выводам».

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В рамках заседания выступил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин, пояснивший, что инициатива «ни в коей мере не касается нынешних пенсионеров и сохраняет все действующие льготы», а также «не исключено, что список льготников будет расширен, в настоящее время над этим работает Минтруд России», и «планируется увеличение размера пенсий». Он добавил, что переходный период для мужчин составляет девять лет, и напомнил, что в республике из 3,9 млн жителей 1,1 млн — это пенсионеры.

«При этом согласно статистике, в первые годы выхода на пенсию продолжает работать более 50% граждан», — подчеркнул он, уточнив, что «прямой конкуренции среди молодых специалистов и работников пожилого возраста нет, поскольку они предпочитают разные специальности».

Парламентарии отметили, что у вопроса две стороны медали, но «поскольку принятие решения неизбежно, нужно попытаться нивелировать возможные социальные последствия» и разработать дорожную карту по решению возникающих проблем.

Против нововведений выступили депутаты фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев, а также Руслан Юсупов (от партии ЛДПР). Они предложили вместо повышения пенсионного возраста вывести из тени «серые зарплаты» и пересмотреть существующую налоговую систему.

Судьба экс-министра

Судьба бывшего министра здравоохранения Татарии Аделя Вафина, ушедшего в отставку в феврале 2018 года после самоубийства своего заместителя, проходившей фигурантом уголовного дела Елены Шишмаревой, снова оказалась в информационной повестке региона.

Напомним, официально в отставку Вафин ушел в связи с переходом на новое место работы, а неофициально этот шаг связывали с гибелью Шишмаревой и уголовным делом. Позднее стало известно, что он «длительное время находился в состоянии конфликта интересов, совмещая свою работу с управлением кафедрой в Казанском медуниверситете», и «это происходило в ущерб основной деятельности».

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После увольнения Вафин перешёл работать в Казанский (Приволжский) федеральный университет, но на прошлой неделе в казанских СМИ со ссылкой на студенческий телеканал Univer появилась информация, что советник ректора Казанского Федерального университета (КФУ) Адель Вафин уйдет из университета и «займёт должность в медицинском кластере АФК «Система», российской инвестиционной компании с головным офисом в Москве.

Татарский язык в аттестатах

Новый виток языковой темы возник в Казани, когда выпускники получили на руки аттестаты и увидели в них предмет «татарский язык» и «татарская литература». Родители начали жаловаться, что данный предмет, который далеко не все дети изучали в этом учебном году, повлиял на средний балл аттестата, понизив его. Родители обратились с жалобой в прокуратуру РТ, заявив, что в вариативной части федерального государственного образовательного стандарта с 2015 года есть предмет «родная литература» и «родной язык».

«Предмет «татарский язык» должен был быть интегрирован в предмет «родной язык», а «татарская литература» в «родную литературу» с 2015 года. Оценки за «татарский язык» должны учитываться в «родную литературу», а «татарская литература» — в «родную литературу». Но своими рекомендательными письмами Министерство образования создало два отдельных предмета, а точнее даже четыре: татарский язык, татарская литература, родной язык и родная литература», — цитирует модератора группы в соцсетях «Поборы в школах и детских садах» Екатерину Матвееву издание «Idel. Реалии».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Министерство образования и науки

На прошлой неделе департамент надзора и контроля в сфере образования минобрнауки Татарии ответил на претензии, что «в связи с тем, что предметы «татарский язык» и «татарская литература» являлись инвариантной (обязательной) частью базисного учебного плана, они правомерно <…> были включены в перечень учебных предметов, выставляемых в аттестатах об основном общем и среднем общем образовании».

Напомним, осенью 2017 года по результатам массовой прокурорской проверки, начатой в рамках президентских поручений, руководителям школ были внесены представления о недопустимости нарушения закона о добровольности изучения родных языков народов России. Более тысячи нарушений обнаружили работники надзорного ведомства в учебных заведениях Татарии. После того, как изучение татарского языка перешло в статус добровольного свыше 115 тыс. семей выбрали родным языком русский.

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Генплан Казани: дома отстояли

В генеральном плане Казани, который прошёл публичные слушания и вызвал недовольство со стороны горожан еще на этапе опубликования проекта, произошли коренные изменения.

Напомним, весной 2018 года был обнародован проект нового генплана столицы Татарии. Его разработкой по госконтракту от ноября 2014 года занималось ГАУ «Институт Генплана Москвы». Действие контракта завершается 31 декабря 2018 года.

Жители ряда населённых пунктов, входящих в состав городского округа, обнаружили, что по их домам запланировано прохождение дорог, и это потребует сноса. Протест как лесной пожар прошелся по селам и посёлкам, жители писали открытые письма, митинговали и выражали готовность взяться за вилы, если придётся отстаивать свои дома, которые не являются самостроем. В мае-июне 2018 года в Казани прошла серия публичных слушаний, в которых приняли участие свыше 4 тыс. человек.

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Kzn.ru Публичные слушания по Генплану

Главный архитектор города Татьяна Прокофьева на совещании 2 июля заявила, что в обсуждениях приняли участие 4 236 человек, из которых выступили 207 человек, а к концу слушаний от горожан поступило 3 545 письменных обращений.

«Слушания были нелегкие. Мы надеялись, что жители примут участие в обсуждении материалов ГП, ведь генеральный план закладывает множество мероприятий, которые позволят городу функционировать на многие годы вперед. И мы очень надеялись, что предложения всех заинтересованных горожан, полученные во время публичных слушаний, помогут нам доработать материалы генерального плана и удостовериться, что мы учитываем интересы всех жителей города. Но мы не ожидали, что материалы генерального плана вызовут такой интерес», — заявила главный архитектор, уточнив, что «за время проведения публичных слушаний была проведена крупномасштабная работа по выявлению мнения населения по основному градостроительному документу города».

Она также добавила, что улица через жилые массивы Карьер и Новая Сосновка запланирована ещё в 1969 году и «отказаться от нее невозможно». Пройти она должна была в целом по 210 домам, но позднее удалось «изменить траекторию и разместить ее на незастроенной территории зоны аварийной посадки».

"Но исключить накладку на участки собственников невозможно. В соответствии с новыми материалами дорога пройдет вне поселков, но затронет дачные товарищества. Окончательная траектория (как и всех остальных предлагаемых дорог) будет уточняться проектами планировок линейных объектов. Что касается поселка Карьер, дорога также будет проходить вне основного жилого массива», — заявила Прокофьева, добавив, что дорога, которая планировалась вдоль жилого массива Нагорный, разделяя жилой и лесной массивы, также пересматривается и пройдет по другому коридору.

Эксперты ГАУ «Институт Генплана Москвы» на сегодня ведут работу с замечаниями, и по результатам «будут даны рекомендации по внесению изменений в проектные материалы или в обоснованном отказе».

"Все предложения, не противоречащие законодательству или стратегическим положениям генерального плана, будут приняты в работу», — резюмировала Прокофьева.

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Эхо Универсиады с уголовным «душком»

В Казани начинается рассмотрение уголовного дела, возбуждённого по факту превышения служебных полномочий бывшим главой ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», бывшим заместителем главы минстроя Татарии Рашидом Нуруллиным в период строительства объектов Универсиады, которую регион принимал в 2013 году. Следователи Генпрокуратуры РФ считают, что своими действиями Нуруллин причинил республиканской казне ущерб в размере 216,6 млн рублей.

«В числе свидетелей по делу проходят глава минстроя республики и гендиректор ПСО «Казань». По версии следствия, именно ПСО при подготовке к Универсиаде освоило «лишние» сотни миллионов, занимаясь укреплением берегов Казанки и Кабана», — пишет издание «Реальное время».

Сам Нуруллин своей вины не признает.

«Не было никакого превышения! Я действовал строго в пределах своих полномочий и в интересах государства. Но сегодня, спустя 5 лет, эти действия в интересах государства уже рассматриваются немножко по-другому… Там все очень неоднозначно… Сначала в одном обвиняли, потом в другом начали обвинять…», — цитирует слова обвиняемого издание.

Расследование дела начато осенью 2015 года, когда был выявлен факт растраты средств в рамках муниципальных и государственных контрактов. В основание дела легли результаты проверки Счетной палаты РФ по реализации федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах», речь шла о двух объектах, чьи берега укрепляло ПСО.

Аудиторы установили «факты необоснованного завышения начальной (максимальной) цены контрактов с подрядной организацией ООО «ПСО «Казань», приведшие к удорожанию строительства и дополнительному расходованию бюджетных средств на общую сумму 147 млн рублей». Тогда же была выявлена работа, оплаченная из бюджета, которая не была вовсе включена в контракт.

А между тем за собственный вклад в подготовку Универсиады ныне обвиняемый Рашид Нуруллин по указу президента РФ был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.