



Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Представители отрасли судоходства и исполнительной власти Финляндии приняли участие в конференции по вопросам морской промышленности. В ходе мероприятия спикеры обсудили вопросы развития мореплавания в Арктике. Лучшие перлы ИА REGNUM пересказало ранее.

На тезисе о климатических изменениях заострять внимание не будем. Переубеждать человека, уверенного в том, что глобальное потепление позволит судам ходить прямиком через Северный полюс, — так же жестоко, как уничтожить детскую сказку про Деда Мороза. Впрочем, упомянутую в ходе финской конференции угрозу российской экспансии на Севморпути тоже можно назвать фантазией.

Закон транзиту не помеха

По мнению руководителя отдела продаж и маркетинга финской судостроительной компании Aker Arctic Петри Толонен, Россия планирует запретить доступ на акваторию Северного морского пути иностранным судам. Спикер подчеркнул, что угроза существует только в теории, но отметил, что это типичная «политика протекционизма», присущая современному миру.

Очевидно, представитель Aker Arctic имел в виду проект закона, о котором стало известно в марте 2018 года. Но, похоже, господин Толонен невнимательно изучил инициативу российского правительства.

Суть законопроекта, предложенного Минпромторгом, заключается в запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых непосредственно в российской части Арктики. Российское «происхождение» должно быть также у судов ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и судов для шельфовых ресурсных исследований.

Pink floyd88 a Атомный ледокол

Инициатива Минпромторга фактически продолжает собой утвержденную федеральную политику: с 1 января 2018 года с подачи Министерства транспорта в России был введен запрет перевозить грузы по Северному морскому пути на внутренних рейсах судам под иностранным флагом. Цель — перевести в Россию налоги и иные поступления от перевозок российских грузов под иностранными флагами, которые ранее уходили в чужие бюджеты. Подчеркнем: все эти ограничения касаются только судов с российскими грузами на борту.

Беспокойство финских судостроителей необосновано: мешать развитию транзитных перевозок по Севморпути Россия совсем не планирует. Напротив, глава государства Владимир Путинпоставил федеральную задачу сделать Севморпуть именно «глобальной транзитной артерией».

Здесь оговоримся: транзит через Арктику не представляет особой выгоды для российской экономики. И возможное вступление в силу закона о судах с пометкой «сделано в России» ситуацию не изменит.

Выгоду от такого документа в теории получат отечественные судостроительные предприятия, но здесь на данный момент слишком много оговорок. Российские заводы не готовы сию минуту взяться за выполнение крупных заказов. На судостроительном комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке, который в данной ситуации называют главным бенефициаром, продолжается строительство основных мощностей.

Dcss.ru Судостроительный комплекс «Звезда»

Возможный запрет не будет касаться и тех танкеров и газовозов, которые уже эксплуатируются российскими нефтегазовыми компаниями при перевозке арктического сырья. Кстати, заказы «Новатэка», «Газпром нефти» и других компаний в это время продолжают выполняться на зарубежных верфях, и такая инициатива Минпромторга вызвала у участников рынка много вопросов. ИА REGNUM уже рассказывало об исключениях, которые предусмотрены в документе.

Как сообщали источники «Коммерсанта» в марте, документ прошел основные согласования в Минэнерго и Минтрансе и должен был вскоре поступить в правительство. До сих пор о судьбе инициативы ничего не было слышно. Очевидно, ведется работа над отдельными пунктами, которые должны быть улажены до внесения документа в правительство: мнение лидеров нефтегазовой отрасли не может остаться неуслышанным при принятии такого важного нормативного акта.

Соперничать или сотрудничать?

Завуалированные (и не очень) обвинения России в «присвоении» самой перспективной арктической водной артерии легко объясняются экономически. А в разговоре с Северной Европой достаточно взглянуть на карту мира. И найти неподалеку от Мурманска, обеспечивающего беспрепятственный выход судов на трассу Севморпути, норвежский город-порт Киркенес, который перетягивает на себя перевалку европейских грузов. Услугами норвежского порта пользуются в том числе и некоторые российские компании по ряду причин — от размеров сборов до количества необходимых разрешительных бумаг. Когда перевозки по Севморпути участятся, фактор соседства с Киркенесом может существенно умалить выгоды Мурманска.

Harvey Barrison Киркенес

Северная Европа всерьез нацелена на развитие Киркенеса как значимого транспортного узла за счет Северного морского пути. В этом году норвежский город выиграл у Мурманска еще одну битву — за право стать конечной точкойжелезнодорожного маршрута из Европы в Арктику. Согласно проекту «Арктический коридор», дорогу планируется проложить от северного побережья Норвегии к предполагаемому тоннелю под Финским заливом в Эстонию, а потом по всей Европе до Берлина.

Надо сказать, Мурманск и Россия в целом не старались принять в проекте железной дороги активное участие, поэтому результат был вполне ожидаемым. Теперь с помощью «Арктического коридора» и Севморпути Европа надеется, что через Киркенес к ним придут потенциальные китайские грузы в рамках проекта «Один пояс — один путь». Но вот незадача: для развития таких масштабных проектов в полную силу без сотрудничества с Россией никуда.

Беспокойные заявления о «присвоении Россией Северного морского пути» будут слышны в международном пространстве всё чаще по мере его развития. В этом хоре отчетливо слышен и голос США, настаивающий на том, что Севморпуть должен быть открыт для свободного мирового судоходства.

Россия, без сомнений, продолжит совершенствовать правовой режим судоходства в соответствии с международными нормами. Но с тем, что российский контроль над северными водами останется неизменным, соседям придется смириться.