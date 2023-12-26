Кажется, никто так не ратует за либерализацию экономики Белоруссии, как чиновники и банкиры. Так, на днях начальник управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» Олег Савин во время онлайн-конференции на сайте «БелТа» заявил, что уже принятые документы по развитию бизнеса положительным образом сказываются на экономике. Упрощение работы бизнеса и отмену различных бюрократических барьеров банкир назвал «маленькой победой для предпринимателей».

Прозападная Белоруссия

Для самих банков тот же декрет о развитии предпринимательства оказался, скорее, очередным поводом для саморекламы и способом привлечения новых клиентов-бизнесменов, которым обещают светлое будущее в «IT-стране». Например, «Банк ВТБ» в республике, по словам Савина, в этом году рассчитывает привлечь около 1,6 тысячи новых клиентов из сегмента малого бизнеса. Для сравнения, с начала года уже удалось привлечь более 1,3 тысячи желающих взять кредит, а на начало июня средний и малый бизнес в этом банке уже имел займы на 250 млн белорусских рублей. ОАО «АСБ Беларусбанк» с начала 2018 года уже направил на кредитование малого и среднего бизнеса почти 500 млн белорусских рублей.

Что касается аграрного сектора, непростое положение которого ранее отмечал и сам президент республики Александр Лукашенко, то, видимо, решить имеющиеся проблемы власти надеются за счёт того, что владельцы агробизнеса станут активнее брать займы на развитие своего дела. Стимулировать такую деятельность будут благодаря снижению процентов по кредитам. 21 июня совет министров одобрил постановление № 477 (официально опубликовано 26 июня): оно вносит изменение в госпрограмму на 2016−2020 годы по развитию аграрного бизнеса. Если раньше банки предлагали кредиты в размере не более 21% (в российских рублях) и 12% (в долларах и евро) годовых, то теперь это 13% и 8% соответственно.

401(K) 2012 Кредиты

Зато для населения, которое в последние годы активно стало брать потребительские кредиты в том числе из-за нехватки реальных средств, условия несколько иные. К 1 марта, по данным Нацбанка, физические лица увеличили свои долги перед банками до 9,3 млрд рублей, что стало новым рекордом. А с 1 мая появились новые правила выдачи физлицам кредитов, чтобы немного остудить пыл заёмщиков. Так, если недавно банки раздавали практически направо и налево кредиты отдельным гражданам, то теперь уцепились за рыбу покрупнее — предпринимателей, которых всевозможными льготами поощряют сами власти.

Читайте также: Белоруссия по-прежнему наращивает госдолг

В то же время белорусские чиновники не прекращают вещать с высоких трибун о том, какое прекрасное будущее ждёт страну благодаря принятым мерам по либерализации экономики. В частности, 28 июня совет республики на заседании принял к сведению декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (входит в пакет документов по либерализации). Документ представил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, который с момента принятия декрета активно продвигает его на всех уровнях. По словам Матюшевского, документ надо рассматривать в связи с планом, обозначенным президентом, — превратить страну в одно из самых привлекательных мест в мире для богатых, талантливых и успешных людей.

Government.by Василий Матюшевский

«И если цифровой декрет справедливо назвали революционным, то будущее решение о превращении Беларуси в благоприятное место для капитала, в цивилизованную, удобную и свободную финансовую гавань вообще должно стать историческим. И в случае их принятия и цифровой декрет заработает в настоящую, полную силу», — считает чиновник.

Здесь, несмотря на имеющуюся критику экспертами ряда положений декрета, заместитель премьер-министра озвучивает уже как данность тезис о «революционности» документа. Этот приём позволяет обойти в публичном пространстве обсуждение проблем и таким образом перейти к ещё более красочному описанию светлого будущего, которое, видимо, наступит лишь благодаря «раскрепощению бизнеса».

Последнее, кстати, на официальном уровне продвигается в качестве бренда Белоруссии. Как заявил председатель палаты представителей Владимир Андрейченко 29 июня, комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом, чем и руководствовались депутаты, когда корректировали Банковский кодекс, модернизировали механизмы партнёрства государственного и частного секторов, а также проводили другие изменения в экономике. Андрейченко, как и Матюшевский и другие чиновники, ссылается на установки Лукашенко по развитию предпринимательства. В том числе это меры, направленные на декриминализацию экономического законодательства. Правда, глава палаты представителей аккуратно замечает, что комплексная работа по созданию в Белоруссии бизнес-климата только начинается.

House.gov.by Владимир Андрейченко

В этом смысле продвижение либерализации экономики как нового бренда республики нацелено, скорее, на иностранных игроков, способных вкладываться в инвестиционные проекты для Белоруссии. С этой же целью к 26 июня министерство экономики закончило корректировку декрета №10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» по инвестдоговорам. Теперь, например, в случае нарушения нормативного срока строительства по договору предусмотрен отказ от взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Читайте также: Сбербанк продолжит инвестировать новые ресурсы в Белоруссию

Также на встрече председателя совета республики Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы «Франция-Беларусь» национального собрания белорусская сторона предложила активизировать инвестиционное сотрудничество. А министр экономики Владимир Зиновский позднее отметил, что Белоруссия продолжает совершенствовать условия для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Потому что новая экономика, по словам главы ведомства, «это не только экспорт и приток инвестиций в страну, это открытость миру и экономика знаний, развитие эффективных механизмов взаимодействия в условиях глобализации».

Sovrep.gov.by Встреча Михаила Мясниковича c делегацией группы дружбы «Франция-Беларусь»

Процесс либерализации экономики, который постепенно разворачивается в Белоруссии, затрагивает абсолютно все сферы деятельности, а значит, и его последствия могут быть масштабны. Однако главное, что он сопровождается масштабной пиар-компанией, где чиновники и банкиры уже не так активно прикрываются интересами народа, а стараются придерживаться отстранённых формулировок о «положительном эффекте для экономики», но умалчивают, кто в реальности от этого выиграет.