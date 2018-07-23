Выборы губернатора Тюменской области, которые пройдут в регионах «тюменской матрёшки» 9 сентября 2018 года, уже можно назвать безальтернативными. После решения на конференции ЛДПР не выдвигать своего кандидата у врио губернатора Тюменской области Александра Моора практически не осталось соперников.

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Gubernator.admtyumen.ru Александр Моор на встрече участников предварительного голосования

Борьба за Югру

Впрочем, решение о выдвижении Александра Моора прозвучит на праймериз 18 июля 2018 года. В победе бывшего мэра Тюмени, ныне замещающего пост главы региона, никто не сомневается.

Партия «Единая Россия» запустила процедуру предварительного голосования, которой предшествовал ряд встреч с кандидатами от региональных отделений Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В праймериз участвуют Александр Моор (Тюменская область), председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам Тюменской областной думы Владимир Нефедьев (ХМАО) и председатель комитета Тюменской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов (ЯНАО).

Первая встреча секретарей ячеек единороссов с кандидатами прошла в Тюмени 25 июня, вторая — 27 июня в Югре, третья — 28 июня на Ямале. Как отмечают наблюдатели после встреч, ясно одно: все они носили ознакомительный характер с личностью и намерениями Александра Моора на посту губернатора. Если Владимира Нефедьева хорошо знают в ХМАО, а Фуата Сайфитдинова в ЯНАО, то Александр Моор известен в элитах, но не широкой общественности автономных округов.

Gubernator.admtyumen.ru Кандидаты на пост губернатора Тюменской области от «Единой России»

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Особенностью прямых выборов губернатора Тюменской области является момент, что главу региона выбирают тюменцы и жители округов. И среди обывателей Югры и Ямала до сих пор нет чёткой ясности, зачем им нужен тюменский глава. На выборах губернатора области в 2014 году, согласно данным избиркома, явка в Югре составила 35%. А число избирателей из составных «тюменской матрёшки» здесь наибольшее. Так, на 1 января 2018 года в ХМАО насчитывалось 1,113 млн имеющих право голосовать на выборах, в Тюменской области 1,090 млн, на Ямале — 355 тысяч.

Напомним, место губернатора Тюменской области стало неожиданно вакантным в связи с переходом главы региона Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ России. Президент назначил временно исполняющего обязанности, но губернатора Тюменской области на пять лет выбирает народ.

Kremlin.ru Владимир Якушев

Александр Моор предложил югорчанам всяческое содействие по доставке в ХМАО недорогих продуктов из «тюменщины». Сделал чёткий акцент на суверенности регионов «тюменской матрёшки».

«И Наталья Комарова, и врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, и я не видим никаких предпосылок для изменения статуса регионов. И я категорически против того, чтобы кто-то начинал спекулировать на теме ущемления прав регионов или возможного объединения. Этого не будет», — подчеркнул на встрече с партийцами ХМАО Александр Моор.

Также он акцентировал внимание на то, что главы регионов «тюменской матрёшки» единым фронтом выступают за сохранение северных льгот, на которые периодически покушаются отдельные федеральные чиновники.

Интересным программным пунктом выступления Моора стал упор на местное самоуправление, учитывая, что на территории автономного округа на 9 сентября 2018 года назначены более 120 избирательных кампаний в муниципалитетах. Он предложил подумать о возрождении общественного союза глав муниципальных образований Тюмени, Югры и Ямала.

Выступления Владимира Нефедьева и Фуата Сайфитдинова были не столь обширны, но также поднимали тему взаимопомощи и тесных связей трёх независимых регионов «тюменской матрёшки».

Фуат Сайфитдинов заметил, что в России лишь у жителей Ямала и Югры в соответствии с Конституцией есть возможность избирать двух губернаторов и два законодательных собрания.

«После каждой смены губернатора Тюменской области возникают слухи об объединении автономных округов и Тюмени. Эти слухи не имеют ничего общего с реальностью», — поддержал линию врио губернатора Тюменской области Фуат Сайфитдинов.

Наблюдатели отмечают, что «группа поддержки» или «команда Моора» на встречах не только играла вторую скрипку, но и всячески поддерживала «кандидата номер один».

Интриги не будет

Оппоненты «Единой России» — представители парламентских партий в Тюменской области — уже определились с кандидатами. Но их слабость на фоне мощи «Единой России» очевидна.

Им также необходимо побороться за сердца югорчан и предстоит работа на узнаваемость. От КПРФ на кресло губернатора претендует парламентарий Тюменской облдумы Иван Левченко. Ему необходимо собрать в свою поддержку 238 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Тюменской области, Югры и Ямала.

Duma72.ru Иван Левченко

Но, как отмечает «ЮграPRO», во всей «тюменской матрешке» наберется не более полтора сотен депутатов-коммунистов. В Югре сбор подписей осложнится тем, что КПРФ там разбита на два лагеря. И конфликт Ивана Левченко с нижневартовским отделением КПРФ, и возвращение партбилета Анатолию Кристе практически сводят на нет губернаторскую избирательную кампанию коммунистов в Югре. Вартовчане вообще акцентируют внимание на муниципальные предвыборные кампании. В протестной повестке КПРФ Югры ничего неожиданного не звучит — скачок цен на бензин, новая ставка НДС, ожидаемое повышение пенсионного возраста.

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«Справедливороссы» ХМАО хранят молчание. Их лидер Михаил Сердюк не торопится протягивать руку помощи Владимиру Пискайкину, выдвинутому на губернаторские выборы от тюменского отделения партии. По сообщению Ura.ru, Сердюк сам собирался баллотироваться на губернаторский пост, но что-то пошло не так.

«Хаос на выборах в сентябре никому не нужен, а Сердюк вполне может его создать», — поделился мнением инсайдер издания.

Политолог Надежда Ушакова в разговоре с Ura.ru высказала мнение, что справедливороссам необходимо сейчас вернуть в Югре доверие к партии, узнаваемость, авторитет и электоральную поддержку

И поэтому все взоры были устремлены на «партию номер два» в регионе и их кандидата. Региональное отделение ЛДПР довольно долго не представляло претендента на губернаторское кресло. Депутат Госдумы Владимир Сысоев твёрдо заявил нескольким СМИ, в том числе и ИА REGNUM, о своей готовности побороться за пост губернатора Тюменской области. Но, по мнению инсайдеров Znak. cоm, его кандидатуру долго не согласовывали из-за известности в Тюменской области и Югре, а также по причине большого опыта политических баталий. С одной стороны, участие Владимира Сысоева могло повысить явку на выборы, избирательная кампания могла стать яркой и жёсткой. ЛДПР в Югре работает «с огоньком», не упуская любую возможность покритиковать власти автономного округа. С другой стороны, существовала опасность, что критика от Сысоева может создать социальную напряжённость в регионах «матрёшки».

И 30 июня региональное отделение ЛДПР на партийной конференции ударило громом среди ясного неба — не выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Тюменской области.

«Команде Моора не нужен сильный кандидат в Югре, который бы строил свою кампанию на дестабилизации политической обстановки в регионе с более чем 1,1 млн избирателей. Очевидно, что Жириновский, как системный политик по вопросам подобной тематики, проводит консультации в администрации президента РФ. И там, как мне кажется, услышали мнение команды Моора, пошли навстречу и дали кандидату ЛДПР Сысоеву красный свет. Мало кто сомневается, что он смог набрать у избирателей в протестной Югре достойный результат. А пускать на выборы любого другого политика от этой партии — пустая трата финансовых ресурсов. Поэтому было принято решение не выдвигать никого», — прокомментировал ситуацию инсайдер Znak.cоm.

Ldpr.ru Владмир Сысоев

А повестка у ЛДПР в Югре довольно разнообразная именно по региональным темам. К примеру, последняя критика распределения денег по программе «Сотрудничество». Либерал-демократы выступили в думе Югры против финансирования проектов «Корпорации развития», прогремевшей уголовными делами. Планируется выделение более миллиарда рублей. «Соколы Жириновского» предлагают данные средства направить на строительство социальных объектов — школ, больниц, водоочистных установок. Аналогичную линию ведут депутаты фракции ЛДПР в Тюменской областной думе.

В думе Югры в июне депутат Андрей Миляев выразил беспокойство бытующими коррупционными, на его взгляд, факторами.

«Например, авансовое перечисление 100% оплаты за водоочистные сооружения привели к тому, что чистую воду население муниципалитетов так и не увидело, а на определенных лиц были заведены уголовные дела», — заявил депутат.

Отметив, что чиновников, в отношении которых ведутся уголовные расследования, следует незамедлительно освобождать от занимаемых должностей, так как они имеют возможность мешать следствию и оказывать давление на своих подчинённых.

Авария на городском коллекторе в Нефтеюганске добавила бы очков оппозиционным партиям. Там с критикой на действующую власть обрушилось население. Напомним, 29 июня двухчасовой ливень вывел из строя водоснабжение в шести кварталах. Уровень воды местами достигал метра и первых этажей. Были затоплены дворы. У некоторых вартовчан вышли из строя автомобили. Восстановление аварийных участков шло в течение двух дней.

Ситуацию, конечно, могли бы подхватить и раскрутить по полной программе — ЖКХ в югорских городах далеко от благополучия. Помимо устранения сильного соперника для Моора, высказывается другая версия — скорая отставка губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Впрочем, данная тема муссируется уже четвёртый год без остановки. Как сообщает Znak. cоm некий источник в высшем совете ЛДПР, в настоящее время якобы ведутся активные консультации по кандидатуре нового главы Югры, и не исключено, что одним из них может стать Владимир Сысоев. Однако упускается из вида, что губернатора Югры выбирает дума ХМАО, где большинство представлено единороссами. Наталья Комарова стала главой региона 13 сентября 2015 года. Губернатор Югры избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Полномочия действующего губернатора Югры истекают в 2020 году. Учитывая, что Наталья Комарова руководит регионом второй срок, её в любом случае сменит другой политик. И, как говорится, к гадалке не ходи, это будет представитель «Единой России».

И всё-таки интрига на выборах главы Тюменской области может появиться, если ЛДПР поддержит кандидата от «Справедливой России» или КПРФ. Но пока от регионального отделения партии нет заявлений на данную тему. Ждём.