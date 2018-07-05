С момента раздела обязанностей между вице-премьерами в новом правительстве России прошел месяц. Работе над обеспечением «национального прорыва» была дана команда «марш». Но, похоже, что к финишу торопятся не все.

Rus-arc.ru Белая медведица с медвежонком, о. Гукера, ЗФИ. Фото — М. Иванов

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сохранил за собой обязанности на новый срок. За Дальний Восток Трутнев отвечает с 2013 года и признан одним из наиболее активных членов корпуса представителей главы государства.

Месяц назад в список полномочий Трутнева, состоящий из пяти «дальневосточных» пунктов, была занесена новая строка — контроль вопросов «государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации». За краткой формулировкой кроется целый набор вопросов, затрагивающих внешнюю и внутреннюю политику, экономику и социальное благополучие не только девяти регионов Арктической зоны, но и всей страны.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

Кроме того, вспомним географию: зона влияния Трутнева в одночасье расширилась до размеров самого протяженного российского побережья — от Мурманска до Находки. Прилегающие территории субъектов Арктической зоны и Дальнего Востока составляют внушительную часть от всей площади страны. Водные маршруты Северного Ледовитого и Тихого океана востребованы в международном торговом сообщении. Юрий Трутнев получил в распоряжение невиданные масштабы, но заявлять о своих правах на них не спешит.

За первый месяц своего «правления» Юрий Трутнев не сказал о собственной арктической стратегии практически ничего. Только изложил довольно общее понимание важности Северного морского пути и развития прилегающих к нему территорий в интервью каналу НТВ. И в ходе очередного визита на судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае в начале июня, заявил, что судоходство в арктических водах должно развиваться за счет этой дальневосточной верфи.

Публичные заявления, конечно, не самый главный инструмент создания арктической политики. Но о подготовке вице-премьера к решению вопросов российского Севера не слышно и в правительственных кулуарах.

По логике назначения на пост вице-премьера, курирующего «арктические» вопросы, именно Трутнев должен стать председателем государственной комиссии по вопросам развития Арктики — совещательного органа, который обеспечивает площадку для взаимодействия федеральных и региональных органов власти и профильных организаций при решении задач развития Арктической зоны Российской Федерации. Госкомиссия уточняет вектор госполитики в Арктике, куда входят вопросы эффективного использования Северного морского пути и ресурсной базы Севера, национальной безопасности, защиты социального благополучия, а также контроль за созданием единой нормативной системы.

Последнее заседание президиума госкомиссии состоялось при прежнем председателе Дмитрии Рогозине в 29 апреле 2018. Похоже, следующего придется подождать: источники сообщают, что приказа о назначении Трутнева на пост председателя госкомиссии до сих пор нет. Инициативы самого вице-премьера тоже не наблюдается.

Неторопливость Юрия Трутнева и правительства в целом вызывает недоумение у тех, кто знаком с содержанием обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. Глава государства назвал Северный морской путь «ключом к развитию русской Арктики и регионов Дальнего Востока» и поручил превратить маршрут в «по-настоящему глобальную, конкурентную транзитную артерию». В майских указах президент вновь подчеркнул важность этой цели и поручил увеличить к 2025 году грузооборот Севморпути в десять раз — до 80 млн тонн за счет перевозок на растущие рынки Юго-Восточной Азии.

Morflot.ru Акватория Северного морского пути

Раздел полномочий между вице-премьерами был официально назван «распределением ответственности за выполнение национальных программ проектов, определенных «майским указом» президента». Выходит, именно Юрию Трутневу придется отвечать за развитие арктических территорий. Для успешного выполнения задачи требуется слаженный процесс под контролем единого лидера.

Сегодня «арктические» вопросы решаются в правительственных ведомствах отдельно друг от друга. Так, в министерстве природных ресурсов с приходом нового главы Дмитрия Кобылкина началась работа по созданию департамента по изучению Арктики и Антарктики, который будет регулировать государственную политику в области полярных исследований. Вопросом развития ледокольного флота занят вице-премьер России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов. Во главе межведомственной комиссии Борисов выбирает место строительства знаменитого проекта атомохода «Лидер». Все это — начало реализации грандиозных планов по развитию Севморпути. Но северные территории ждут большего.

На посту полпреда в ДВФО Юрий Трутнев обращает внимание на частные проблемные случаи подведомственных регионов и занимается их комплексным развитием. Такого же внимания требуют к себе и субъекты Арктической зоны, которые теряют надежду на эффективное управление сверху. Северу не хватает выверенной политики государства, которое должно отказаться от метода решения проблем по мере их поступления и взамен этого начать систематическую работу по улучшению социально-экономического положения северных регионов.

Кто возьмет процесс под контроль и наведет порядок в разреженной арктической политике России? Пока Арктика все еще ждет своего личного федерального защитника.