На этой неделе британская делегация направится на саммит «Один пояс и один путь», который состоится в Гонконге. На саммите соберутся представители правительства, промышленности и отдельных предприятий, которые рассмотрят возможности участия в китайской инициативе «Один пояс и один путь» (One Belt One Road или OBOR), пишет министр Великобритании по торговле и поощрению экспорта баронесса Рона Фэйрхед в статье для издания Asia Times.

Великая китайская стена

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Гонконг — это процветающий глобальный центр, в котором присутствуют более 630 британских компаний. Ключевой момент заключается в том, что эти британские компании идеально подходят для участия в инфраструктурном проекте «Один пояс и один путь» совместно с компаниями из Гонконга и материкового Китая.

Британские компании готовы обеспечить высокие стандарты качества в таких областях, как проектирование, разработка и реализация, а также имеют большой опыт в создании высококлассных инфраструктурных проектов для Гонконга. В качестве примера можно привести такие инфраструктурные проекты, как зал ожидания в международном аэропорту Гонконга стоимостью в $764 млн, построенный компанией Gammon Construction, и проект по созданию тройной взлетно-посадочной полосы, разработанный Mott MacDonald. Британские компании готовы предложить новейшие решения в сфере проектирования, дизайна и строительства, соответствующие высочайшим стандартам качества. Великобритания готова предложить обширный опыт своих компаний для реализации китайской инициативы «Один пояс и один путь».

Гонконг

Инициатива «Один пояс и один путь» только выиграет, если инфраструктурные проекты будут реализованы в соответствии с высочайшими международными стандартами, это окажет позитивное воздействие на области, в поддержке которых принимающие страны нуждаются больше всего. Способность британского бизнеса реализовывать масштабные инфраструктурные проекты может внести свой вклад в поддержание экономического роста и устойчивого развития рынков, наращивание торговли и инфраструктурной интеграции, сокращение долгосрочных затрат и расширение доступа к государственным услугам, таким как образование и здравоохранение. Подобный опыт делает предложение Великобритании воистину уникальным, поэтому мы уверены, что британские компании могли бы поспособствовать успешной реализации китайской инициативы «Один пояс и один путь».

JOHN LLOYD На китайском автозаводе

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Великобритания также может предложить ценную помощь и в других областях, имеющих решающее значение для успешной реализации инициативы OBOR. Благодаря своим ведущим финансовым институтам Лондон может оказать уровень поддержки, который могут обеспечить только ограниченное число стран. Например, в 2017 году Великобритания экспортировала финансовые услуги на сумму $84,8 млрд, что сделало Соединенное Королевство крупнейшим экспортером финансовых услуг в мире.

Именно по этой причине Лондон можно рассматривать в качестве главного глобального центра по финансированию и содействию инфраструктурным проектам OBOR. Британский передовой опыт и инновации в области финансов будут способствовать повышению прозрачности и управлению рисками проектов OBOR. Великобритания также хочет, чтобы британский сектор финансовых услуг задействовал свой опыт для проведения экспертной оценки стран с формирующимся рынком, чтобы повысить экономическую и финансовую устойчивость инфраструктурных проектов, реализуемых вдоль маршрута прохождения OBOR.

Британские фунты

Не только инициатива «Один пояс и один путь» вселяет оптимизм относительно будущих торговых связей между Великобританией и Китаем, но и современные технологические достижения, которые позволяют сделать мир цельным, объединенным глобальными цепочками поставок. Это означает, что надпись «Сделано в Китае» или «Сделано в Великобритании» становятся лишними. Нам необходимо переосмыслить концепции глобальной торговли и воспользоваться новыми возможностями.

И Великобритания, и Китай признают ценность глобализации. Это отражается на рекордных объемах торговых связей между Великобританией и Китаем. В настоящий момент объем торговых связей составляет $77,8 млрд. В 2017 году британский экспорт в Китай вырос на 32,2%. Ожидается, что к 2020 году численность среднего класса КНР достигнет 600 млн человек — это больше чем совокупная численность населения нынешней Европы. Таким образом, у британских компаний есть фантастические возможности для развития своего бизнеса в Китае.

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Предстоящий саммит вселяет надежду на то, что британские компании получат контракты на реализацию инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс и один путь», что позволило бы британским компаниям расширить торговые отношения с КНР.