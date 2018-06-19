Нижегородская область на прошедшей неделе была богата на политические события и заявления, но не обошлось и без очередного коррупционного скандала. Пока партии выдвигают своих кандидатов в губернаторы, в прокуратуре региона идёт чистка рядов — зампрокурора был уволен «за нарушение присяги». Подробности увольнения не сообщаются, надзорные органы официально хранят молчание.

Нижний Новгород

Постепенно формируется список участников губернаторской гонки за кресло, которое «разыграют» 9 сентября 2018 года. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в качестве своего представителя выдвинула бывшего председателя нижегородского отделения Александра Быкова, полномочия которого 13 лет назад приостанавливали «за невыполнение устава партии руководящими органами НРО партии». А депутат Госдумы РФ, представляющий ЛПДР, Александр Курдюмов, и представитель КПРФ, замспикера нижегородского парламента Владислав Егоров уже подали документы в избирком, «справедливороссы» из четырёх своих кандидатов на губернаторские выборы выбрали депутата нижегородского парламента Галину Клочкову. Эксперты рассуждают о том, кто бы мог стать техническим кандидатом второго плана, отмечая, что «всерьёз обсуждается, чтобы было только четыре кандидата от парламентских партий» и добавляют, что «в этом есть опасность — всегда должны быть технические кандидаты». Окончательно список кандидатов определится к 4 августа, а пока же некоторые из них надеются на то, что «кампания пройдет без грязи и черного пиара» и получится сохранить «лицо, которое очень пригодится после выборов».

Дума Нижнего Новгорода на очередном заседании внесла поправки в бюджет, заявив, что дополнительные средства, что удалось заработать, «в полном объеме направлены на социальные нужды», дала официальный старт предвыборной кампании на мандат депутата по избирательному округу № 17, освободившийся после снятия полномочий за забывчивость в декларации с Олега Сорокина.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на сессии представил планы развития города, рассказал о моратории на новые аукционы по развитию застроенных территорий и отметил, что «работа администрации города должна быть максимально открытой, а любая идея должна проходить публичную верификацию».

Министерство строительства Нижегородской области проанонсировало планы по строительству двух станций метро — «Оперный театр» и «Сенная», но «реализация проекта возможна только при привлечении инвестиций из федерального бюджета».

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания «благоприятных условий для ведения бизнеса и развитие инвестиционной деятельности в регионе», а с представителями Республики Корея власти области обсудили перспективы сотрудничества. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в РФ У Юн Гын отметил, что «есть много сфер, в которых ваш регион и Республика Корея могут развивать сотрудничество — это и судостроение, и автомобильная промышленность, и сфера высоких технологий».

Government-nnov.ru Юн Гын (в центре)

В Нижегородской области закончили работу над стратегией социально-экономического развития региона, начаты её обсуждения с широкой общественностью. За лето-2018 в районах планируется провести 50 стратегических сессий, как территориального, так и отраслевого типа.

Пенсионный маневр, связанный с повышением возраста выхода на пенсию, начали обсуждать в Нижегородской области. На встрече со сторонниками «Единой России» в Нижнем Новгороде депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что «положительный экономический эффект от реформы пенсионеры почувствуют уже через год».

Поговаривает, что Глеб Никитин готовит реформу структуры нижегородского правительства. В ближайшее время ожидается назначение заместителя, который сконцентрирует в своих руках все вопросы экономики. Эксперты отмечают, что «Никитин планирует создать эффективную команду за 1,5−2 года, считая с 9 сентября 2018 года».

В Нижнем Новгороде продолжаются матчи чемпионата мира по футболу-2018, но не обошлось без стычек между фанатами. Федерации Аргентины и Хорватии были оштрафованы за драку болельщиков после матча, а стадион «Нижний Новгород» побил свой рекорд посещаемости.

Выборная гонка

Окончательный список кандидатов в губернаторы определится в начале августа 2018 года, а пока часть претендентов подаёт документы в избирком, а некоторые партии только определяются с теми, кого же выставить на старт гонки.

На прошлой неделе «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» удивила своим кандидатом, выдвинув экс-председателя нижегородского отделения Александра Быкова, полномочия которого в 2005 года были приостановлены «за невыполнение устава партии руководящими органами НРО партии». Скандал тогда был знатный, за Быкова заступились некоторые депутаты, а нижегородские СМИ удивлялись, отчего же человека, стоявшего у истоков зарождения отделения, вдруг решили сменить на переправе. Восстановиться на посту ему не удалось, и с политического олимпа, как, впрочем, и с информационного поля в целом Быков ушел, и только в июне 2018 года о нём заговорили в связи с выдвижением на губернаторских выборах.

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«Справедливороссы» также выбрали из четырёх кандидатов одного. Им стала депутат нижегородского парламента Галина Клочкова.

«Для меня это неожиданный и очень серьезный шаг. Для меня главная задача — достойно представить партию. Мое выдвижение является поддержкой регионального отделения и идей его лидера Александра Бочкарева», — заявила сама Клочкова на партийной конференции.

Nnov.izbirkom.ru Избирательная комиссия Нижегородской области

Эксперты, оценивая заявленных кандидатов, из которых Владислав Егоров и Александр Курдюмов — представители КПРФ и ЛДПР соответственно — уже подали документы в избирком, говорят, что «сейчас главный вопрос — это итоговое число участников гонки».

"Всерьёз обсуждается, чтобы было только четыре кандидата от парламентских партий. Но в этом есть опасность — всегда должны быть технические кандидаты», — отмечает на своей странице в соцсетях сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления Андрей Вовк.

На своей официальной странице в соцсетях выдвиженец Александр Курдюмов поздравил всех со стартом предвыборной кампании и выразил надежду, что «кампания пройдет без грязи и черного пиара, и мы вместе сохраним лицо, которое нам очень пригодится после выборов».

Напомним, предвыборная кампания стартовала 8 июня 2018 года, выборы губернатора Нижегородской области пройдут 9 сентября 2018 года.

Реформа в правительстве

Эксперты, обсуждая предстоящие выборы губернатора, делятся слухами, что Глеб Никитин «готовит реформу структуры правительства Нижегородской области».

«До выборов главы региона остаётся совсем немного времени, но в преддверии победы Глеб Никитин готовит преобразования в правительстве Нижегородской области. В частности, в ближайшее время планируется представить заместителя губернатора, который сосредоточит в своих руках экономический блок: финансы, инвестиции, информатизация», — пишет сообщество «АПшечка», добавляя, что сейчас перечисленные направления работы ведёт сам Глеб Никитин и «в целом Никитин планирует создать эффективную команду за 1,5−2 года, считая с 9 сентября 2018 года».

KUZNETSOV Здание правительства Нижегородской области

На прошлой неделе глава региона провёл встречу с главными редакторами СМИ Нижегородской области. Главный редактор «Репортёра-НН» Александр Пичугин поделился впечатлениями от встречи и рассказал, о чём шла речь.

«Об изучении местных элит: продолжаю изучать! Власть сильно срослась с бизнесом: какое предприятие не поскреби — депутат вылезает, и наоборот: с кем из депутатов ни поговори — бизнесмен!», «О команде: процесс создания — непрерывный. Я обычно бываю доволен составом команды через полтора-два года. Скоро представлю зама по промышленности», — выделил основные цитаты Никитина главный редактор «Репортёра-НН».

А вот на вопрос о кандидатуре сенатора Никитин ответил, что пока не думал об этом.

«Есть подозрение, что место сенатора от Нижегородской области пока сохранено для кого-то из Москвы», — отметил Андрей Вовк на своей страничке, отмечая, что «вообще удивительная политическая ситуация сложилась сейчас в Нижегородской области». — В городе нет зама по политике, в области нет зама по политике, и в округе нет зама по политике. При этом у нас выборы губернаторов, довыборы в гордуму, Заксобрание и Госдуму».

Думская сессия

Депутаты думы Нижнего Новгорода 20 июня собрались на очередную сессию. Среди важных вопросов, которые обсуждали народные избранники, можно отметить официальное назначение дополнительных выборов городского депутата шестого созыва по избирательному округу № 17.

Напомним, округ остался без представителя после того как досрочно полномочия по прокурорскому представлению сложил Олег Сорокин, который забыл задекларировать договор займа на 9 млн рублей, тем самым занизив свой доход, за что и поплатился мандатом. Известен бывший депутат Сорокин и скандалом с лишением права управления транспортными средства за езду на квадроцикле в нетрезвом виде.

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На сессии городской думы её председатель Дмитрий Барыкин отметил, что «на округе актуальны проблемы ЖКХ, комплексного благоустройства и общественного транспорта».

"Для их эффективного решения и взаимодействия актива жителей с городской администрацией людям необходим депутат — компетентный и открытый», — отметил он.

Belliy Законодательное собрание Нижегородской области

Вторым важным вопросом, что рассмотрела дума 20 июня, стали поправки в бюджет, связанные с увеличением доходной и расходной частей бюджета на 161,6 млн рублей, в том числе за счёт собственных доходов на 92 млн рублей и за счет межбюджетных трансфертов на 69,6 млн рублей. Последние выделены на автодорожные подходы к совмещенному мосту через реку Оку.

«Городу удалось заработать дополнительные доходы, которые в полном объеме направлены на социальные нужды», — заявил спикер, уточнив, что деньги потрачены на подготовку школ к учебному году, обеспечение библиотек, содержание Нижневолжской набережной и многое другое.

После корректировок доходы бюджета города составляют 32,3 млрд рублей, расходы — 33,5 млрд рублей, дефицит — 1,19 млрд рублей.

Панов о планах развития Нижнего

Глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов также выступил на прошедшей сессии думы, поделившись планами по развитию столицы региона на 2018−2019 годы.

Среди ключевых проектов он отметил общественные пространства и редевелопмент исторической части города, на которые «будет выделено серьёзное финансирование».

«Такого никогда не было. Те старые дома, которые сейчас называют ветхими и ненужными, получат совсем другую жизнь, в городе должны появиться уникальные кварталы», — отметил Владимир Панов, добавив, что «каждый из 82 проектов изменений и развития Нижнего Новгорода входит в одно из десяти приоритетных направлений деятельности».

Нижний Новгород

В список приоритетов попали градостроительная деятельность, ЖКХ и ресурсоснабжающие организации, общественные пространства и благоустройство, дорожная сеть и общественный транспорт, образование, социальная политика, культура, бизнес и инвесторы, экология, муниципальное управление.

«Работа администрации города должна быть максимально открытой, а любая идея должна проходить публичную верификацию. Один из примеров — обсуждения маршрутной сети, которые сейчас проходят в районах города. Активность жителей очень высокая, есть по-настоящему интересная критика, идет конструктивный диалог, поиск компромиссов. Я абсолютно уверен, что чем больше мнений, тем лучший результат получается на выходе», — сказал глава городской администрации.

Также Панов сделал важное заявление, которое касается развития застроенных территорий.

«Развитие застроенных территорий — очень сложный формат, как для инвесторов, так и для города. На сегодняшний день я наложил мораторий на проведение любых новых торгов по РЗТ. Это связано с совокупностью причин», — заявил мэр Нижнего Новгорода.

Стратегия для региона

Параллельно с городским проектом развития областные власти представили стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. За лето 2018 года её планируют обсудить в городах и районах региона на 50 стратегических сессиях, которые пройдут «в режиме групповой работы, будут рассматриваться наиболее актуальные для территорий направления стратегии и вырабатываться предложения в итоговый документ». Первые обсуждения прошли в Богородске, а принять участие в общественной экспертизе может любой житель региона, для этого создан специальный портал — strategy. government-nnov.ru.

В отраслевой сессии принял участие и Глеб Никитин, который назвал образование стержнем, который «проходит практически через все основные стратегические направления, которые выделены в драфте стратегии».

"Обеспечить регион квалифицированными кадрами — наша основная задача в отрасли образования. Это необходимо для экономического, технологического рывка, который мы должны совершить — и потому, что такую задачу поставил президент, и потому, что без этого мы не сможем обеспечить должное благосостояние граждан», — подчеркнул глава области.

NEC Corporation of America Образование

Уже сейчас скептики назвали стратегию удобным документом для предвыборной кампании.

Сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления Андрей Вовк отмечает, что 9 сентября стратегия будет вынесена на народное голосование, и «это жутко удобная вещь на выборах».

"Вроде, не агитация, не реклама, но главный кандидат может свободно встречаться с жителями, с трудовыми коллективами, с экспертами, не нарушая избирательное законодательство. Да и сайт, если честно, выглядит прям рекламно. Не удивлюсь, если в такой же стилистике будет выполнена наружная реклама ГСН (Глеба Сергеевича Никитина — врио губернатора. ИА REGNUM )», — отметил он.

Напомним, что над проектом работали 18 экспертных групп, включающие свыше 400 экспертов, а 3 мая 2018 года готовый проект документа передали главе региона Глебу Никитину.

Пенсионный маневр

А тем временем нижегородское отделение «Единой России» развернуло в регионе обсуждение вопроса повышения пенсионного возраста.

Депутат Госдумы Сергей Боярский на встрече со сторонниками партии в Нижнем Новгороде, организованной в форме круглого стола, отметил, что «обсуждение законопроекта должно пройти профессионально и с пониманием того, что сама необходимость изменения пенсионной системы назрела давно».

"Мы должны отдавать себе отчет, что если ничего в этом направлении не предпринять, то в скором времени соотношение трудоспособных граждан и тех, кто находится на пенсии, в стране достигнет один к одному. И мало того, что мы не сможем индексировать должным образом пенсии и выдерживать социальные обязательства государства, но и столкнемся с ситуацией, когда размер пенсий придется сокращать. Этого мы никак допустить не можем», — подчеркнул депутат, уточнив, что положительный экономический эффект от реформы пенсионеры почувствуют уже через год.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Нижегородской области Владимир Тарасов уточнил, что в регионе сегодня свыше одного миллиона людей пенсионного возраста, а официально работающих, в том числе и пенсионеров, не более полутора миллионов.

«Количество пенсионеров с каждым годом увеличивается. Изменения в законодательство необходимы, надо только всё продумать, и не надо этого бояться. Все изменения будут проходить поэтапно и плавно», — уточнил Тарасов.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал поэтапное увеличение пенсионного возраста, которое начнётся с 2019 года, — до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

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В прицеле — экономика

В сфере экономики на прошедшей неделе можно отметить три важных события. 21 июня Глеб Никитин и президент общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве. Задачи, которые поставлены в рамках данного документа — создать привлекательные условия для инвесторов в области и развития бизнеса в целом.

«Мы планируем совместно готовить предложения по совершенствованию мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по развитию инвестиционной деятельности и улучшению инвестклимата, а также работать над внедрением лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Нижегородской области», — уточнил глава региона.

Government-nnov.ru Алексей Репик и Глеб Никитин

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ У Юн Гын власти региона обсудили вопросы возможных направлений сотрудничества, особо выделив судостроение и автомобилестроение. Глеб Никитин отметил, что у области и Южной Кореи во многом схожая специализация.

«У нас очень развито судостроение, Республика также судостроительная держава. Мы заинтересованы в переходе на новый технологический уклад во всех сферах, и в Южной Корее развит инжиниринг. Сегодня важно наладить контакты между нижегородскими и корейскими органами исполнительной власти и компаниями, чтобы наше сотрудничество вышло на новый уровень», — уточнил он.

Господин У Юн Гын в свою очередь заявил, что «Республика Корея является одним из перспективных партнёров Нижегородской области», а «взаимный товарооборот вырос в 1,6 раза» до 72,1 млн долларов.

И наконец, важное заявление сделал на брифинге министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров.

«Самый амбициозный проект — это строительство двух станций метро. Оно дойдёт до площади Сенной транзитом через станцию «Оперный театр». Проектная документация есть», — сообщил министр, уточнив, что реализовать проект можно лишь при привлечении инвестиций из федерального бюджета.

Строительство станций намечено на 2021 год и приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода, если финансирование удастся найти.

«Футбольная» драка

Продолжаются в Нижнем Новгороде матчи в рамках ЧМ-2018. Во время матча Аргентина — Хорватия на стадионе «Нижний Новгород» установили новый рекорд посещаемости — 43 319 болельщиков. Игра 22 июня закончилась полной победой сборной Хорватии со счётом 0:3. В этот день между тем не обошлось без неприятностей. Между фанатами произошла потасовка, видео об этом появилось в тот же день в сети, став достоянием гласности. На видео болельщики из Аргентины пинают хорвата, который падает и лежит, пока его избивают ногами.

Правительство Аргентины попросило арестовать и депортировать участников драки, личности четверых из которых удалось установить. Позднее дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал на 10 тыс. швейцарских крон (около 1,3 млн рублей) Ассоциацию футбола Аргентины и Хорватский футбольный союз за эту драку.

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Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинское веселье

А между тем визит высокопоставленных болельщиков из Хорватии руководство региона использовало с пользой. С послом Республики Хорватия в РФ Тончи Станичичем была достигнута договорённость о бизнес-миссии Хорватии в Нижегородскую область в сентябре 2018 года. По словам Глеба Никитина, «в Нижегородской области высоко ценят партнерские отношения с Республикой Хорватия и рассматривают развитие существующих деловых связей в качестве значимого направления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества региона». Товарооборот за 2017 год между Хорватией и областью составил более 12 млн долларов и вырос в два раза относительно предыдущего года.

«Конечно, цифры невысокие. Это обусловлено тем, что в течение предыдущих пяти лет торговые операции сокращались, и экономическая база значительно снизилась», — заявил глава региона и отметил, что «торговый спад преодолен, растут как экспортные, так и импортные операции», а «локомотивом роста стал экспорт в Хорватию частей подвижного состава, продуктов нефтепереработки и древесины, а также импорт электрических машин».

Присяге вопреки

Заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев, пришедший на свой пост с должности прокурора Дзержинска в ноябре 2016 года, с 19 июня 2018 года уволен. В нижегородских СМИ со ссылкой на Генпрокурору РФ пишут, что он был уволен с формулировкой «за нарушение присяги прокурора». В чём выразилось это нарушение, не уточняется.

«Имя Дмитрия Жиделева фигурирует в уголовном деле о даче взятки, возбуждённом в отношении умершего в 2016 году директора компании «Скиф спешиал кемикалз» Сергея Кожевникова и «неустановленных лиц», — пишет издание «Коммерсантъ» с уточнением, что дело было в бытность работы Жиделеве в Дзержинске и речь шла о взятке в два автомобиля, поговаривали даже об обыске в доме тогда ещё городского прокурора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, серая зарплата, коррупция

Позднее следственное управление Следственного комитета РФ опровергло данные об обыске в доме Жиделева, а дело в отношении зампрокурора не возбуждалось.

По данным издания, после возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя Кожевникова замглавы ведомства ушел на четыре месяца в отпуск, а вернулся из него лишь 18 июня, чтобы забрать вещи и покинуть пост.

Официально информацию об увольнении ведомство не комментирует, но со страницы руководства прокуратуры Нижегородской области из списка заместителей прокурора Дмитрий Жиделев исчез, как и его биографические данные.