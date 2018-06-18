Прошедшая неделя была насыщенной для Татарии: смешались праздники и трагичные события, рост протестной активности горожан, недовольство организацией празднования Сабантуя и визиты высоких гостей на матчи ЧМ-2018, проходящие в Казани.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В День памяти и скорби в Нижнемкамске в небо выпустили 77 светящихся шаров памяти по числу лет, прошедших с начала Великой Отечественной войны, в Менделеевске открыли трёхметровый монумент труженикам тыла и детям войны, а поисковый отряд «Нефтехимик» рассказал о том, что за 15 лет своей работы поднял останки свыше 800 бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, но родственников некоторых погибших бойцов приходилось искать свыше десяти лет.

Министерство по делам молодёжи и спорту Татарии официально разделили, и в кабинете министров региона появились два новых министра. Владимир Леонов остался руководить спортивным направлением, а первый замглавы исполкома Казани Дамир Фаттахов, которого и прочили на эту должность, взял в свои руки направление молодёжной политики, заявив, что «в каждом министерстве республики надо создать специальную программу по работе с молодёжью».

На «Казань Арене», принимающей матчи чемпионата мира по футболу — 2018, побит рекорд посещаемости — игру сборной Колумбии и Польши посетили 42 тыс. 873 человека. Не обошлось в преддверии игры без ЧП — колумбийские болельщики спасли из реки горожанина, а испанских футболистов наградят за спасение птиц на матче в Казани.

Продолжаются матчи чемпионата, а с ними и визиты высоких гостей. Республиканские власти решили время даром не терять и в преддверии спортивных баталий проводят встречи с высокопоставленными болельщиками. Зачастил в Казань президент международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, дважды посетивший столицу Татарии, а с президентом OTP Bank (Венгрия) Шандором Чани, который является президентом федерации футбола Венгрии, вице-президентом ФИФА от Европы, Рустам Минниханов до начала матча успел обсудить «перспективы сотрудничества в банковской сфере, в отрасли сельского хозяйства». Во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Колумбии в России Альфонсо Лопесом Кабальеро «были затронуты вопросы хорошей подготовленности Казани к проведению матчей чемпионата». 27 июня в Казани ждут бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

На очередном заседании Госсовета Татарии депутаты решили не поднимать вопрос добровольности и обязательности изучения родных языков народов России и законопроект, принятый в Госдуме в первом чтении, отметив, что был принят компромиссный для региона вариант. Между тем спор в республике не затихает, дошло до того, что депутатов от Татарии, поддержавших законопроект о родных языках, предложили отозвать из Госдумы, а экс-депутат Госдумы Фандас Сафиуллин на круглом столе по языковой теме заявил, что регион «потерпел очень большое, достойное сожаления политическое поражение».

Сессия республиканского совета перед уходом на долгие летние каникулы прошла спокойно. Из ярких вопросов повестки — отчёт Счётной палаты РТ по итогам 2017 года. Аудиторы выявили за год нарушений на 2 млрд 40 млн рублей, отметив, что наибольшее число растрат и неэффективного использования бюджетных средств приходится на сферу управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью — 848 млн рублей, бухгалтерский (бюджетный) учёт — 620 млн рублей, государственные и муниципальные закупки — 200 млн рублей.

Публичные слушания по предстоящему изменению генплана территории, где планируется строительство мусоросжигательного завода, прошли в Татарии 21 июня. Свыше 600 жителей Осиновского сельского поселения, где планируется разместить завод, вызвавший массовые протесты жителей ещё на этапе анонсирования проекта, проголосовали против выделения участка под него, не поддержав поправки в генплан. Участники слушаний заявили, что готовы перекрыть трассу М-7, лишь бы завод не был построен, и предлагали выкупить участок, чтобы разбить на нём сады. Сейчас дело за сельскими депутатами, но мнение жителей для них станет лишь рекомендацией. Активисты уже пообещали, что «будут добиваться отзыва депутатов, если они проголосуют против воли своих избирателей».

В сфере экономики важным событием стал запуск нового производства в Нижнекамске. На базе ПАО «Нижнекамскнефтехим» создано производство изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год, которое «в ближайшее время позволит значительно нарастить производство каучуков».

Вторым важным событием стала встреча Рустама Минниханова с руководством китайской компании PAX Technology Limited — мировым лидером на рынке банковских платёжных терминалов. Глава региона на встрече заявил, что республика «придаёт самое серьёзное значение расширению деловых контактов и связей с партнёрами из Китая» и на сегодня тесно работает с тремя провинциями.

Празднование одного из крупных республиканских праздников, на проведение которого тратятся миллионы бюджетных средств, омрачилось для жителей Казани. По отзывам пользователей соцсетей, попасть в Березовую рощу для простого смертного было невозможно, требовали специальные пропуска. А те, кто отмечал День плуга на озере Лебяжье, жаловались на сложности с возвращением домой после праздника из-за проблем с транспортом.

Неделя завершилась трагедией. На улице Никифорова, 71 в Заинске из-за взрыва газа в одной из квартир пятиэтажного дома пострадали десять человек, из которых двое от полученных травм скончались в больнице. Жильцы подъезда, где произошло ЧП, были расселены во временное жильё. Спешно сменить место жительства пришлось порядка 50 жильцам одного из подъездов, жильцы остальных семи подъездов вернулись обратно. Власти обещают оказать материальную помощь всем пострадавшим, а расследование дела взято под контроль главой региона Рустамом Миннихановым.

В Альметьевском районе конец недели выдался не самым лучшим — из-за аварии 80 тыс. человек остались без электроснабжения. Последствия ЧП устранены.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте «Поисковый отряд «Нефтехимик» (РТ, г. Нижнекамск)» Поисковый отряд «Нефтехимик»

Помнить и не забыть

22 июня. День памяти, День скорби. В каждом регионе страны в этот день вспоминают павших героев и отдают долг памяти. В Нижнекамске в этот день отправили в небо 77 светящихся шаров. Именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны. В знак памяти о героях, отдавших жизнь за Родину, в этот день горожане зажигали свечи у себя дома, ставя их на подоконник.

В Менделеевске в этот день по инициативе Совета ветеранов войны и труда района на аллее Героев открыли памятник труженикам тыла и детям войны. Монумент, изображающий женщину, ребёнка и пожилого мужчину стал, по словам инициаторов, «данью искренней признательности работникам химзавода имени Карпова, сельским труженикам, подросткам, вдовам фронтовиков, всем, кто трудился ради Победы».

Годы идут, но до сих пор о судьбе далеко не всех павших и пропавших без вести в те страшные годы известно родным. Поисковый отряд «Нефтехимик», что работает в Нижнекамске, за 15 лет своей работы отыскал и поднял останки более 800 бойцов. Руководитель отряда Ольга Ланцова в интервью изданию «Реальное время» отметила, что «личности 20 из них смогли установить», и «примерно у 12 погибших солдат смогли найти родственников».

"Хоть сейчас и техника есть, такая как помпа для откачки воды, миноискатели, с каждым годом работать становится сложнее. Раньше солдаты лежали на поверхности, а сейчас они на глубине метра или даже двух. То есть они были в окопах, в траншеях и их просто засыпало», — отметила Ланцова, добавив, что «зачастую очень сложно найти родственников».

«Иногда мы больше десяти лет ищем родственников погибшего бойца и не можем найти. Допустим, если у него не было детей, то наши шансы невелики. Но бывают и случаи, когда родных находили прямо во время экспедиции», — говорит глава поискового отряда.

ЧМ-2018: не только спорт

В Казани продолжаются матчи в рамках чемпионата мира по футболу, и на этот раз рекорд посещаемости стадиона «Казань-Арена» побили болельщики из Польши и Колумбии, приехавшие поболеть за свои команды. Третий матч чемпионата посетили 42 тыс. 873 человека, до этого рекорд был во время игры Испании и Ирана, когда на трибуны пришли 42 тыс. 718 человек.

Но не одними рекордами и спортивными победами прославились игры чемпионата и межигровой период. Так, болельщики из Колумбии, пившие кофе в кафе на берегу Казанки, вытащили из воды горожанина, который решил поплавать, но выбраться самостоятельно из реки после этого не смог. А испанских футболистов Иско и Жираре Пике зоозащитная организация РЕТА наградит «за спасение птиц, оказавшихся на поле во время матча Иран — Испания чемпионата мира по футболу в Казани». Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на видео, появившееся в соцсетях.

Удивил общественность английский футбольный болельщик Джастин Уоллей, который решил остаться жить и работать в Казани. Власти региона уже откликнулись на пожелание гостя, Джастина пригласил на личную встречу председатель комитета Татарии по туризму Сергей Иванов, так как именно в этой сфере хотел бы работать будущий житель Казани с пока ещё английским гражданством.

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Высокие гости

Бывший президент Франции Николя Саркози, принцесса Японии Хисако Такамадо — это не единственные высокопоставленные гости Казани. 27 июня в столице Татарии ждут бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Во время брифинга замглавы пресс-службы Казанского кремля Лилия Галимова отметила, что «он — ярый болельщик» и помимо посещения матча у него в плане есть встреча с руководством республики.

Ещё ранее Рустам Минниханов встретился с президентом международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино, который 24 июня второй раз с краткосрочным визитом посетил Казань. В тот же день глава республики встретился с президентом OTP Bank (Венгрия) Шандором Чани, который также является президентом федерации футбола Венгрии, и обсудил «перспективы сотрудничества в банковской сфере, в отрасли сельского хозяйства». На встрече Минниханова с чрезвычайным и полномочным послом Колумбии в России Альфонсо Лопесом Кабальеро «были затронуты вопросы хорошей подготовленности Казани к проведению матчей чемпионата мира по футболу». А на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Испания в России Игнасио Ибаньесом глава Татарии среди отраслей, в которых важен опыт испанских компаний, назвал производство автокомпонентов, машиностроение, информационные технологии, а также сельское хозяйство, здравоохранение.

Blaues Sofa Герхард Шрёдер

Ребрендинг министерства

Министерство по делам молодёжи и спорту Татарии официально прекратило своё существование 22 июня 2018 года, когда был подписан указ о его преобразовании в два новых ведомства — министерство по делам молодёжи и министерство по спорту. Инициативу ещё в апреле 2018 года выдвинул Рустам Минниханов, а 21 июня 2018 года на сессии утвердили депутаты. Это второе разделение ведомства, предыдущее было в 2014 году, когда из него выделили направление туризма. Каких-либо неожиданностей в фамилиях министров не было — спортивное направление оставили Владимиру Леонову, занимающему пост министра уже четыре года, а молодёжью руководить из исполкома Казани пригласили первого заместителя главы Дамира Фаттахова. Его фамилия называлась кулуарно еще в апреле, тем более опыт руководства аналогичным комитетом у него есть.

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Новый министр Дамир Фаттахов в комментариях изданию «Татар-информ» поделился планами.

«Считаю, что в каждом министерстве республики надо создать специальную программу по работе с молодежью. Министерство экономики ведет работу с молодыми предпринимателями, министерство культуры — с представителями творческой молодежи. министерство молодежи, как ведущий деятельность в данном направлении орган, будет участвовать в составлении каждой программы и их реализации», — уточнил он, добавив, что «важно сделать национальное современным и актуальным, а современное рассматривать в национальном аспекте».

Новое производство и новые партнёры

На прошлой неделе в Татарии на базе «Нижнекамскнефтехима» было введено новое производство изобутилена мощностью 160 тысяч тонн в год. Продукция предприятия является основным компонентом для производства синтетических изопреновых и бутиловых каучуков, применяемых в шинной промышленности, а также при выпуске резинотехнических изделий различного назначения.

«Это новейшая установка, которая в ближайшее время позволит значительно нарастить производство каучуков. В целом сегодня «Нижнекамскнефтехим» является крупнейшим комбинатом мирового уровня», — заявил Рустам Минниханов на открытии производства, добавив, что за счёт него будет создано 68 новых рабочих мест.

Второе важное событие в сфере экономики — встреча главы региона с представителями китайской компании PAX Technology Limited, которая является мировым лидером в сегменте банковских платёжных терминалов. Глава региона, приветствуя делегацию, заявил, что республика «придает самое серьезное значение расширению деловых контактов и связей с партнерами из Китая» и на сегодня уже тесно сотрудничает с тремя провинциями Китая.

На встрече гендиректор компании ООО «Инпас Компани» Илья Коробов — официальный дистрибутор решений компании PAX в России заявил, что ООО «Digital Loyalty System» (Казань) разработало сервис для управления процессом розничной покупки и идентификации покупателей и «заинтересована в продвижении этого сервиса».

Последняя сессия перед каникулами

21 июня депутаты Госсовета РТ собрались на последнюю сессию перед долгими каникулами. Повестка включала свыше 40 основных и дополнительных вопросов. Помимо разделения министерства по делам молодёжи и спорту, в этот день депутаты избрали мировых судей, утвердили кандидатуры новых членов Общественной палаты РТ — гендиректора автономной некоммерческой организации «Институт молодежи» Яну Сирюкову, заведующего кафедрой физической культуры и спорта ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ» Рината Юсупова, приняли ряд законопроектов, поправки в бюджет региона на 2018 год и заслушали отчётный доклад Счётной палаты.

Правительство республики предложило увеличить налоговые и неналоговые доходы в бюджете республики на 12,6 млрд рублей, а расходы уточнили на 15,7 млрд рублей.

«По указанным предложениям общий объем бюджета Республики Татарстан прогнозируется: на 2018 год по доходам в сумме 225 012,3 млн рублей, по расходам — 243 662 млн рублей, дефицит не изменяется и составит — 18 649,7 млн рублей», — отмечается в пояснительной записке.

Отчитываясь о работе Счётной палаты РТ в 2017 году, зампредседателя Счетной палаты РТ Альберт Валеев отметил, что было выявлено нарушений на общую сумму 2 млрд 40 млн рублей.

«Наибольшее число растрат и неэффективного использования бюджетных средств приходится на сферу управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью (848 млн рублей), бухгалтерский (бюджетный) учет (620 млн рублей), государственные и муниципальные закупки (200 млн рублей)», — добавил он.

Валеев также уточнил, что за 2017 год было составлено 160 протоколов об административных правонарушениях, 72 должностных лица понесли наказание, трое освобождены от занимаемых должностей.

«Наложены штрафы на общую сумму более 1 млн 200 тыс. рублей. Возбуждено три уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями», — резюмировал он, впрочем, не уточняя фамилии злоумышленников.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

Языковая «лодка»

Законопроект о родных языках, внесённый в Госдуму группой депутатов, не попал в повестку сессии Госсовета Татарии, хотя были те, кто предлагал обсудить поведение федеральных депутатов от республики. Большинством голосов депутатов Госсовета РТ в повестку данный вопрос было решено не вносить. А вот на круглом столе и в соцсетях законопроект всё также обсуждается бурно.

Напомним, 19 июня 2018 года Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, направленный на регулирование изучения родного языка, который ещё на этапе подачи вызвал широкий резонанс, особенно в национальных республиках. Инициатива уточняет, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Мнение последних закрепляется в письменном заявлении.

Ко второму чтению законопроект планируется переработать, так как к нему возникло много замечаний. По словам главы комитета Госдумы Вячеслава Никонова, «рабочая группа и комитет не в восторге от представленного текста законопроекта, он будет кардинально переработан». Отмечалось, что изучение родных языков останется в обязательной части федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а в качестве родного языка учащиеся смогут выбирать и русский язык.

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В Татарии вопрос изучения татарского языка в школах на добровольной основе широко обсуждался с осени 2017 года, когда после массовых прокурорских проверок были обнаружены нарушения принципов добровольности при изучении татарского языка и занижение объёмов преподавания русского языка. У родителей русскоязычных школьников появилась возможность выбрать вместо ранее обязательного татарского языка другой язык — родной для их детей. Так, свыше 110 тыс. семей выбрали в этом качестве русский. В соцсетях развернулись бурные дискуссии на тему добровольности и обязательности, при этом родители русскоязычных школьников объясняли, что не имеют ничего против татарского языка, но хотели бы, чтобы их дети изучали родной для их семьи язык. Между тем вторая группа — сторонников обязательности — была более категорична в суждениях, но постепенно конфликт сошёл на нет. Но после того, как в середине апреля 2018 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о родных языках, в Татарии языковая тема снова стала бурно обсуждаться, и доходило до обвинений, что полный перевод языка в добровольность приведёт к его отмиранию. На сессии в мае 2018 года депутаты Госсовета РТ обратились к своим коллегам из Госдумы, представляющим Татарию, с просьбой не допустить принятия инициативы в первозданном виде.

19 июня 2018 года во время чтения депутаты от Татарии проголосовали за законопроект. Тут же некая группа активистов обнародовала открытое письмо на имя спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с требованием об отзыве из Госдумы депутатов, избранных от республики, проголосовавших за поправки в закон об образовании.

«Нам не нужны депутаты, которые равнодушны к государственности Татарстана, к его основному закону, к равенству его государственных языков!» — заявлялось в письме.

Депутаты Госдумы уже ответили на него, заявив о необоснованности претензий.

«Можно проголосовать против. А что изменится? Вопрос: нам нужно развивать татарский язык или ставить ультиматум?» — заявил в комментариях изданию «Коммерсантъ» депутат Фатих Сибагатуллин, добавив, что принятие законопроекта «абсолютно не навредит татарскому языку» и «татарский как государственный на территории Татарстана как есть, так и остается», однако «другие национальности насильно заставлять его учить не будут, обязаловки не будет».

Его коллега Александр Сидякин добавил, что голосовали не столько за сам законопроект, а за постановление по созданию Фонда поддержки родных языков и выделение федеральных средств на разработку учебников по родным языкам.

А вот бывший депутат Госдумы Фандас Сафиуллин на круглом столе в Казани был более категоричен во мнении.

«Татарстан потерпел очень большое, достойное сожаления политическое поражение. Наши депутаты Госдумы вышли из подчинения своего Госсовета, решения своего президента…» — заявил Сафиуллин (цитата «Бизнес-онлайн»).

Экс-депутат также отметил, что тем, что проголосовали за законопроект, депутаты Госдумы «не прислушались, они вышли из режима политической линии, не поддержали генеральную линию республики».

На сессии Госсовета РТ 21 июня 2018 года при попытке одного из депутатов внести языковой вопрос в повестку зампредседателя Юрий Камалтынов отметил, что депутаты Госдумы голосовали не за сам законопроект, а за его доработку ко второму чтению.

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Tatarstan.ru Сабантуй в Татарии

День плуга с «ложкой дёгтя»

Помимо спортивного праздника, в Татарии в эти выходные отмечали и национальный. Сабантуй, празднование которого в Казани прошло на двух основных площадках — в лесопарке Лебяжье и Березовой роще посёлка Мирный, посетили около 218 тыс. человек.

Напомним, в бюджете Казани на проведение праздника на этих площадках, а также ипподроме, где в тот день проходили скачки, было заложено свыше 40,2 млн рублей.

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Премьер-министр республики Алексей Песошин, отмечавший праздник в Набережных Челнах, заявил, что «Сабантуй — символ объединения татарского народа» и «с каждым годом расширяется география праздника», и «в этом году в мире будет проведено 355 Сабантуев».

Но далеко не все, как оказалось, смогли попасть на праздник в Казани, хоть и организованный за бюджетный счёт. Пока на ипподроме разыгрывали 2,6 призовых миллиона рублей, пекли 26-килограммовый перемяч, на входе в Березовую рощу возник конфликт.

«Сабантуй в Казани разделили на «для белых» и остальных. Первые вкушают все радости праздника плуга, вторые — просто шашлыки. Бабушки плачут и умоляют охрану их пустить туда, где праздник, мужики просто пытаются прорвать кордон. Агрессия нарастает», — написала 23 июня в своём твиттер-аккаунте заместитель директора Высшей школы журналистики Казанского (Приволжского) федерального университета Ляйсан Абдуллина.

Эту информацию подтверждали и другие пользователи соцсетей.

«Периметр Сабантуя для избранных был полностью огорожен, через каждые пять метров стояли полицейские. Зато хорошо было слышно, что где-то за деревьями происходит безудержное веселье и выступают народные артисты республики. Только вот народ весь остался за забором. Людей на основную часть площадки не пускали примерно 4 часа, а когда пустили программа уже была окончена», «Была очевидцем того, как пожилой мужчина сказал полицейским, что приехал из деревни, работает трактористом, и что очень хочет попасть на праздник, а ему говорят по пропускам только», — писали возмущённые жители.

Это не единственная жалоба на организацию праздника. Жители Казани пожаловались, что не могли уехать после праздника домой.

«Как рассказала жительница города, представившаяся Алиной, ни один автобус, идущий в сторону Казани, не останавливается или останавливается, но не берет пассажиров, потому что едет в парк. Девушка сообщила, что ждет автобус уже более 40 минут. На остановке скопилось несколько десятков человек», — пишет издание Inkazan.

Осиновцы сказали «нет» заводу

20 июня на публичных слушаниях, где жители Осиновского сельского поселения должны были высказать своё мнение на изменение генплана, в котором предусматривалось размещение на их территории одиозного мусоросжигательного завода, было сказано решительное нет.

Свыше 600 пришедших на слушания жителей выступили против разрешения на участке площадью 11,3 га завода по термическому обезвреживанию отходов, решение о котором было принято в рамках федеральной программы «Чистая страна» ещё в 2016 году.

Напомним, изначально разместить предприятие планировалось в Казани, но горожане ещё на стадии анонсирования проекта негативно отнеслись к этой идее, мотивируя тем, что он навредит экологии и их здоровью. Второй год жители Татарии требуют от властей отказаться от идеи строительства мусоросжигательного завода и сделать ставку на раздельный сбор мусора. До весны 2018 года окончательного «адреса» будущего предприятия не называлось, выбирали между Казанью и соседним Зеленодольским районом. В апреле стало известно, что ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», созданное Ростехом для реализации проекта в Татарии, приобрело под завод участок недалеко от Казани, рядом с новым жилым микрорайоном в Осиново. Это вызвало новый виток протестной активности, к которой присоединились и осиновцы.

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Наталья Прокофьева ИА REGNUM Мусорная свалка

21 июня 2018 года жители посёлка Осиново почти единогласно выступили против изменений в генеральном плане поселения, которыми участок из земель сельскохозяйственного назначения будет переведён в земли промышленности для дальнейшего строительства «мусорного завода». Диалог шёл снова на повышенных тонах.

«Жители периодически кричали, что готовы перекрыть автомобильную трассу М-7, лишь бы завод не был построен. Они предлагали выкупить землю у инвестора, чтобы построить на ней дачные участки и разбить сады. Позиция противников МСЗ прежняя: в Татарстане необходимо развивать мусоропереработку, а не сжигать отходы», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что властям напомнили и о решении Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, который по итогам совещания в Казани рекомендовал региональному правительству «пересмотреть решение о необходимости реализации проекта по строительству МСЗ».

Окончательное решение о поправках к генплану должны будут принять депутаты Осиновского сельского поселения, но дата их заседания пока неизвестна. Между тем мнение жителей, озвученное на слушаниях, для народных избранников будет являться всего лишь рекомендацией.

Представители движения «Против МСЗ. За раздельный сбор» в комментариях изданию уже сообщили, что «будут добиваться отзыва депутатов, если они проголосуют против воли своих избирателей».

Обсуждать непосредственно проект завода в Осиновском поселении начнут 28 июня.

Заинский взрыв

В пятиэтажном дома №71 на улице Никифорова в Заинске вечером 22 июня прогремел взрыв газа в одной из квартир. В доме зарегистрировано 308 человек, в подъезде №8, где произошло ЧП, — 56 человек.

«Открытого горения нет. Повреждены соседние квартиры. Погибших нет. Причина происшествия устанавливается. Предварительно, в квартире велись ремонтные работы по установке натяжных потолков», — отмечалось в тот же день в сообщении Управления МЧС по РТ с уточнением, что из подъезда на момент ЧП эвакуировали 16 человек, одну женщину извлекли из-под завалов.

Жильцов дома временно 22 июня разместили в школе, расположенной в 500 метрах от места происшествия. Двух пострадавших в тяжёлом состоянии тем же вечером с помощью вертолёта доставили в больницу Казани.

Всего жертвами взрыва стали десять человек, один из которых десятилетний ребёнок. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»). Расследование продолжается.

«В результате взрыва газа в Заинске пострадало 10 человек, один из них скончался в больнице, трое находятся в реанимации, в том числе девочка 2008 года рождения», — сообщил правительственный портал 23 июня.

Изначально сообщалось об одном погибшем, который скончался от полученных травм, но утром 25 июня стало известно о смерти ещё одной пожилой жительницы, пострадавшей от взрыва.

По решению главы региона родственникам погибшего будет выделен 1 млн рублей, материальная поддержка также будет оказана и пострадавшим «в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью».

В доме был выполнен демонтаж плит перекрытия, проведены разборки грозящих обрушением конструкций. После аварийно-технической экспертизы пострадавшего дома будет определён план по восстановлению. Работы должны начать 25 июня.

«Жители всех, кроме восьмого, подъездов уже накануне были заселены обратно в дом. Жильцам восьмого подъезда позволили забрать вещи первой необходимости. Из 40 человек, проживающих в нем, практически все временно разместились у родственников, и один проживает в пункте временного проживания в Ледовом дворце, где ему оборудовали комнату», — пишет издание «Реальное время».

Альметьевский блэкаут

24 июня 2018 года в Альметьевском районе без электроснабжения остались порядка 80 тыс. жителей.

Сообщение об аварии поступило в 18:41, без света остались 179 трансформаторных подстанций Альметьевска и одноимённого района. Блэкаут затронул шесть населённых пунктов.

Предварительная причина — повреждение выключателя на трансформаторе. В 20:42 энергоснабжение абонентов уже было восстановлено.