Главное в Красноярском крае за неделю с 18 по 24 июня 2018 года в специальном обзоре ИА REGNUM

MaxBioHazard Здание администрации Красноярского края

Не борьба, а «плодотворное сотрудничество»

В Красноярском крае продолжается избирательная кампания по выборам губернатора, которую на сегодняшний день можно назвать вялотекущей. Документы в избирком, по последней имеющейся информации, принесли лишь два кандидата, один из которых — врио губернатора края Александр Усс.

Как сообщили ИА REGNUM в краевой избирательной комиссии, кандидат в губернаторы от партии «Единая Россия» Александр Усс подал документы 22 июня.

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Напомним, 20 июня стало известно, что избирком принял документы от первого кандидата на должность губернатора региона — Ивана Серебрякова, выдвинутого реготделением партии «Патриоты России».

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Что касается коммунистов, они и вовсе от борьбы за губернаторское кресло открестились. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с их заявлением, сделанным 23 июня в ходе отчётно-выборной конференции.

В официальном сообщении коммунистов указывается, что конференция приняла заявление по выборам губернатора Красноярского края. Но какое заявление — не уточняется. Более подробную информацию корреспонденту ИА REGNUM удалось получить в пресс-службе крайкома КПРФ.

«Мы поддерживаем программу врио губернатора Красноярского края Александра Усса в большей её части. И мы участвовать в выборах главы региона не будем», — сказали в пресс-службе.

Это заявление предварила встреча делегатов отчётно-выборной конференции краевого отделения КПРФ с Александром Уссом.

«Нам вместе предстоит обустроить наш родной край так, чтобы в нём можно было жить комфортно. И в такой задаче на первом плане не должны быть партийные интересы, потому что все красноярцы по большому счёту входят в одну партию — партию земляков», — сказал на встрече Усс.

В крайкоме уточнили, что кандидат в губернаторы от «Единой России» «высказался за продолжение плодотворного сотрудничества с краевой организацией КПРФ».

Итак, на момент подготовки материала документы в избирком предоставили лишь Александр Усс и Иван Серебряков. Красноярские пользователи соцсетей делятся информацией о том, что «Справедливая Россия» выдвинет в губернаторы секретаря бюро совета регионального отделения партии Александра Лымпио, а от ЛДПР за губернаторское кресло поборется депутат краевого парламента Егор Бондаренко. Оба — молодые политики. И результат выборов при таком раскладе уже сейчас можно назвать предсказуемым.

Напомним, выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, победу на выборах губернатора Красноярского края в сентябре 2014 года одержал Виктор Толоконский. В сентябре 2017 года он ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. Врио главы региона был назначен опытный красноярский политики Александр Усс, который с 1998 года был председателем регионального Законодательного собрания.

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Лесные пожары тушим, но не все

Леса Красноярского края уничтожают пожары. В связи с этим с 22 июня в регионе был введён режим ЧС в лесах.

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Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

По состоянию на утро 25 июня, в Красноярском крае в авиационной зоне зарегистрировано 20 лесных пожаров на территории девяти районов. Общая площадь возгораний — 3714 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, угрозы населённым пунктам нет. С огнём борются более 430 человек с использованием 12 единиц техники. Им удалось локализовать семь пожаров на площади 2747 га.

Кроме того, в регионе в так называемой зоне контроля на удалённом расстоянии действуют 47 лесных пожаров на площади 55 551 га — в Туруханском, Енисейском и Эвенкийском районах. Эти возгорания не тушат, так как, по версии властей, затраты на их тушение превысят вред, который может быть ими причинён. Очаги контролируются с помощью космического мониторинга.

За прошедшие выходные — 23 и 24 июня — в красноярском крае потушили 17 лесных пожаров на площади 3087 га. Тушение проводилось силами более 930 человек. Использовалось около 50 единиц техники, 30 воздушных судов.

Добавим: по оценкам специалистов, пожары в Красноярском крае в большинстве случаев возникают из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 23 июня в Красноярском крае было зарегистрировано 65 пожаров. Общая площадь — 60 638,2 га. Из них в зоне контроля — 51 пожар на площади 55 845 га.

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Медики рискуют жизнью и здоровьем

В Красноярске пациент напал на врача скорой помощи.

Инцидент произошёл 22 июня в Советском районе краевого центра, сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР по региону.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, вечером 22 июня пациент, проживающий на улице М. Залки, вызвал скорую помощь. Медработники приехали по указанному адресу и увидели, что 24-летний пациент пьян.

Мужчина не пускал медиков в квартиру. Он вышел на лестничную площадку и рукой ударил женщину — врача скорой помощи по предплечью. Врачу пришлось обратиться в травмпункт.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, уточнили в ведомстве.

Добавим, нападения на медиков скорой помощи в Сибири, в том числе в Красноярском крае, нередки. И в основном врачам угрожают нетрезвые люди. В феврале 2018 года следователи сообщили сразу о двух случаях нападения на врачей скорой помощи в Красноярске. В первом случае пациент напал на врача-реаниматолога и ударил его головой в грудь, уложив после этого на пол. Во втором случае пьяный мужчина ударил врача кулаком в челюсть, выбив ему зуб.

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