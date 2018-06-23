Конгрессмены угрожают заблокировать военную сделку, в рамках которой Турция должна получить 100 истребителей F-35, из-за нарушений прав человека и планируемой покупки российского зенитно-ракетного комплекса. Однако администрация Трампа может не поддержать позицию конгресса, пишут Лара Селигман и Робби Грамер в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Турция только что получила свой первый F-35 во время церемония по случаю завершения сборки истребителя, состоявшейся 21 июня в здании Lockheed Martin в Форт-Уорте, штат Техас. Однако члены конгресса США стремятся заблокировать передачу F-35 через Атлантику в Турцию, запланированную на лето 2019 года, после завершения программы подготовки пилотов. Конгресс также стремится исключить Турцию из списка стран-импортеров F-35.

Pacaf.af.mil F-35

В частности, законодатели и высшее руководство США указывают на опасность запланированной Турцией покупки российских ЗРК С-400. Чиновники уверены, что интеграция С-400 с F-35 и противовоздушной обороной НАТО может поставить под угрозу тщательно охраняемые военные секреты.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Большинство официальных представителей, с которыми я имел дело в Турции, сейчас находятся в тюрьме. Предполагалось, что они всегда будут нашими союзниками, но теперь мы имеем дело с Эрдоганом и российской системой С-400. Так мы уверены в том, что в руках авторитарной Турции должны оказаться F-35? Как американское правительство может быть уверено в том, что некоторые технологии, используемые в F-35, не будут украдены внутри Турции?» — заявил бывший директор управления военного сотрудничества министерства обороны США генерал-лейтенант в отставке Том Х. Уолтерс-младший.

Анкара является ключевым партнером США в рамках программы JSF (Joint Strike Fighter — единый ударный истребитель). Турецкие компании обеспечивают производство нескольких ключевых компонентов F-35. К тому же главный европейский центр по капитальному ремонту двигателей «Rolls-Royce», установленных на F-35, находится в Эскишехире на северо-западе Турции. По оценкам министерства обороны США, на поиск новых поставщиков, способных заменить турецкие компании, потребуется два года, заявил один из представителей конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Мало того, что они являются ведущей страной по ремонту двигателей американских истребителей, они также выступают в роли южного фланга ВВС НАТО», — считает аналитик из Лексингтонского института Лорен Томпсон.

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Турецкая авиабаза «Инджирлик» на юге Турции выступает в качестве важнейшей отправной точки для осуществления операций на Ближнем Востоке, включая кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Там же расположен арсенал ядерных бомб B61, который является важной составляющей американского ядерного сдерживания в Европе.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна 3 Сирия

Между тем, наращивание военных поставок союзникам США стало одним из приоритетных направлений администрации Трампа. В рамках своей политики Buy American and Hire American («Покупай американское и нанимай американцев») нынешняя администрация недавно обнародовала ряд изменений в правилах экспорта, упрощающих для союзников США получение различных систем вооружений, в частности беспилотных самолетов. Исключение Турции из программы JSF может стать тревожным прецедентом для других союзников, которые полагаются на американские военные технологии.

Конгресс может усложнить процесс передачи истребителей F-35 Турции, считает эксперт из консалтинговой фирмы Teal Group Джоэл Джонсон, однако администрация Трампа не намерена блокировать продажу.

У Конгресса нет полномочий для того, чтобы в одностороннем порядке заблокировать участие Анкары в программе F-35, поскольку продажи странам-партнерам осуществляются через международный консорциум по производству F-35, а не через правительство США. Зная об этом, конгрессмены попытаются воспрепятствовать передаче F-35 и связанных с ним технических данных Турции в момент, когда самолеты поступают в распоряжение американского правительства: в период после выхода самолета с производственной линии до момента передачи истребителя стране-партнеру. Окончательная передача истребителей обычно происходит после завершения обучения пилотов принимающей стороны, которое длится от одного до двух лет, заявил представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс.

С другой стороны, существует вероятность того, что турецкие F-35 могут столкнуться с антироссийскими санкциями. В 2017 году конгресс принял закон, согласно которому Вашингтон может вводить санкции против любой страны, которая подписала договор о покупке российского оружия. Сюда можно отнести планируемые поставки С-400 в Турцию.

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Однако, по словам эксперта из консалтинговой фирмы Teal Group Ричарда Абулафия, маловероятно, что Вашингтон введет санкции против Турции.

«Турция является одним из ключевых союзников по НАТО, учитывая ее географическое расположение. К тому же Турция располагает огромной экономикой», — заявил Абулафия.

На данный момент администрация Трампа «работает над тем, чтобы найти выход», заявил представитель конгресса, добавив, что в администрации не хотят, чтобы Турция вышла из программы JSF, но хотят убедить Турцию отказаться от покупки С-400, а конгресс, по мнению представителей администрации, только мешается под ногами.