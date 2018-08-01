Федеральные проекты заставляют регионы мыслить комплексно и агломерационными масштабами. К примеру, развернувшееся дорожное строительство «тянет» за собой пересмотр транспортной ситуации и пассажирских перевозок, увязывается с программой благоустройства территорий и качества проживания, подтягивает население к решению проблем — в конечном итоге власть и народ учатся слышать и понимать друг друга (с разной долей успешности и скандальности). В Чувашии это вылилось в реанимацию проекта Чебоксарской агломерации, который прижился на бумагах, но практически стух на деле. Так как не было ни ресурсов, ни средств, да и особого рвения. Хотя политическая воля присутствовала. По большому счёту новое дыхание агломерации дало грандиозное дорожное строительство — как на местных дорогах, так и на федеральных трассах. Эпицентром процессов стали Чебоксары, которые не боятся замахиваться на миллиардные «исторические проекты».

Иван Шилов ИА REGNUM Чебоксары

В этом году регионы России получат почти 31,3 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Средства распределили между 36 регионами. Чувашия получит 730 млн рублей — это больше, чем в прошлом году (625 млн рублей). Для сравнения, минимальные средства среди регионов выделяются Бурятии и Калининградской области (625 млн рублей), самые большие трансферты получат Самарская область (1,56 млрд рублей) и Татария (1,5 млрд рублей).

Если учесть, что на ремонт и реконструкцию федеральных будет направлено 2,7 млрд рублей, плюс собственный дорожный фонд достиг рекордных 5,042 млрд рублей, то можно сделать вывод, что такого объёма трат на дороги Чувашия не видела. И «закатать их в асфальт» нужно с качеством.

Дороги ведут в Чебоксарскую агломерацию

В этом году в Чувашии в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 143 км дорог (в 2017 году — 95 км). Работы ведутся в Чебоксарской агломерации, в которую входят четыре муниципалитета: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский и Чебоксарский районы. Региональные власти ставят задачу привести в нормативное состояние к 2025 году 85%. Власти Чебоксар считают, что в городе в нормативное состояние приведут 90% дорог. В настоящее время, по словам главы минтранса Чувашии Владимира Иванова, в целом по агломерации этот показатель составляет 60%.

ИА REGNUM Подъезд к Московскому мосту

«Выйдем по итогам дорожных работ в 2018 году на 70% по агломерации. У нас наблюдается резкий рост качественных дорог в Чебоксарском районе, так как в этом году на ремонт дорожного покрытия выделяется достаточно серьёзная сумма — 250 млн рублей. В Чебоксарах тоже видим поступательное хорошее движение. Немножко отстаёт Моргаушский район, но на следующий год его подтянем.

Что касается Новочебоксарска, то там все дороги фактически заново перекрываются. Исключение составляет улица Промышленная протяженностью 18 км, там требуются серьёзные работы. Поэтому основную часть работ мы запланировали на следующий год», — говорит министр.

От моста — к полукольцу

Почти 400 млн рублей федеральных средств в рамках проекта БКД уходит в Чебоксары, общая сумма средств по программе превысит в столице 750 млн рублей. Всего планируется отремонтировать в городе 33 участка.

«Провели обследование участков с наибольшим траффиком автомобилей, взяли самые сложные участки. И согласовали с жителями», — пояснил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

20 июня члены правительства и руководство Чебоксар посетили наиболее крупные объекты. Самый затратный реконструируемый участок — это дорога по проспекту Тракторостроителей в новоюжном районе, которая капитально не ремонтировалась с советских времён. Будет отремонтировано 3,6 км, работы ведёт ООО «Автодор». Стоимость контракта составляет 207 млн рублей — по простым арифметическим подсчётам, стоимость 1 км обойдётся в 57,5 млн рублей. Новую дорогу обещают сдать к 25 июля.

ИА REGNUM Дорожный «контроль» из чиновников

Остальные три участка, на которых побывали чиновники, на стадии завершения. Дорогу по проспекту Мира, 30 ремонтирует ООО «Воддорстрой», протяжённость участка составляет 2,7 км. Стоимость контракта — 89,2 млн рублей (цена 1 км — 33,03 млн рублей). За участок 30-й дороги протяжённостью 3,17 км отвечает ПАО «Дорисс», цена контракта — 75,6 млн рублей (цена 1 км — 24,8 млн рублей).

ИА REGNUM Ремонт дороги по пр. Тракторостроителей

Иван Шилов ИА REGNUM Чебоксары

«В этом году было сложновато для «Дорисса», мне кажется. Только они начинают работать — дождь начинается. Вроде только солнце светит, привезли три машины асфальта, пошёл дождь, а куда этот асфальт девать? Начинают закладывать — журналисты тут как тут, а выкинуть этот асфальт тоже невозможно», — откровенничает министр Владимир Иванов, вперив взгляд в покрывающееся грозовыми облаками небо.

Но журналистов больше интересовало, почему кортеж припарковался под знаком «Остановка запрещена».

«Перед организацией поездки обсуждали варианты. Но здесь наиболее безопасный участок. Здесь высадка и посадка разрешены», — сказал Владимир Иванов.

«На период ремонта можно», — включился в обсуждением премьер-министр Чувашии Иван Моторин.

ИА REGNUM Премьер Иван Моторин остался доволен

Подъездные пути к Московскому мосту ремонтирует ООО «Воддорстрой», стоимость объекта — 31,9 млн рублей, протяжённость — 0,96 км (цена 1 км — 33,3 млн рублей). В ходе осмотра участка возникли вопросы гарантийного обслуживания. В минстрое и администрации заверяют, что «асфальтобетонное покрытие достаточно дорогостоящее, современное», и дорога «как минимум шесть лет должна поработать» без потребности в ремонте.

«Лучше, конечно, четыре года гарантии установить. За границей, к примеру, дорога на гарантийном обслуживании находится 3−4 года. На пятый год меняют верхний слой. Хорошо бы каждые пять лет менять верхний слой, тогда дороги будет служить по 50 лет», — считает министр транспорта.

«Если бы была гарантия, что будут деньги, то устанавливали бы в документации сроки гарантии в 3−4 года. Поэтому так, по-русски, на всякий случай шесть лет поставили», — признался сити-менеджер Алексей Ладыков.

Данный участок является по сути продолжением строительства Московского моста, вторую очередь которого сдадут в конце 2018 года, а общая сумма затрат составит 1,5 млрд рублей.

«Мы ждём сдачи моста. Самая большая, наверное, дорожная стройка за последние десятилетия в Чувашии. Хочется, чтобы те сроки, которые обозначены в контракте, были выполнены. Было обещание, что раньше сдадут. Посмотрим. Торопиться не будем, надо сделать качественно и на века», — отметил премьер Иван Моторин.

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Власти отмечают, что расширять подъезды к Московскому мосту, который будет шестиполосным (сейчас движение организовано на четырёх полосах), не планируется. Разгрузить центр Чебоксар позволит третье транспортное полукольцо, которое соединит северо-западный район с новоюжным. Об этой дороге говорят уже почти 30 лет, называя дорогой-мечтой из-за миллиардных затрат, значимости и масштабности работ. Иван Моторин, говоря о третьем транспортном полукольце, отмечает, что этот проект — «на будущее Чебоксар». И сейчас стоит задача разработать проект и найти средства. Проектные работы планируется начать в 2019 году.

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За что и кого «будут долбать»

В ходе обсуждения, помимо качества работ, были подняты вопросы сроков и организации безопасности дорожного движения на реконструируемых участках. Как показывает практика, обратной стороной новых дорог является частое нарушение скоростного режима. Для обеспечения безопасности планируется на реконструируемых участках установить камеры фото-, видеофиксации нарушений, организовать полосу для выделенного движения.

ИА REGNUM Подъезд к Московскому мосту

«Основной вопрос — сроки. В этом году и администрация Чебоксар, и министерство поставили задачу основной объём работ сделать до июля. И поэтому у всех подрядных организаций стоит жёсткий выполнения срок: чтобы выйти из города, а затем работать на других дорогах. У подрядчиков заказы и на федеральных, на региональных трассах», — сказал Иван Моторин.

«Плюс вопросы безопасности. Со строительством хороших дорог ГИБДД уже сигнализирует, что новые очаги аварийности в Чебоксарах. Поэтому нужно продумать комплекс мер… Если аварийность здесь будет расти, то показатели (БКД) мы не выполняем. Нас также будут долбать», — заключил премьер.

Напомним, цели приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» — приведение в нормативное состояние дорожной сети городских агломераций (в 2018 году — 50%, в 2025 году — 85%), сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (в 2018 году — на 50% от уровня 2016 года, в 2025 году — на 85%), оптимизация транспортных потоков, обеспечение синхронизации развития всех видов транспорта, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров — на общественный транспорт.