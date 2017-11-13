На Московский мост в Чебоксарах выделят дополнительные средства

Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чебоксарах на продолжение строительства Московского моста, которое планируется завершить в 2018 году, хотят выделить дополнительные средства. Речь идёт о сумме в 31,3 млн рублей из средств республиканского бюджета. Соответствующий проект постановления разработал минтранс Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Изменения планируются внести в связи с корректировкой бюджета на 2017 год и предлагается утвердить в новой редакции распределение республиканских средств на строительство и реконструкцию дорог.

«Объем дополнительных средств в сумме 31 389,036 тыс. рублей предусматривается на реконструкцию Московского моста с расширением проезжей части до шести полос. При этом общий объем субсидий республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемый на данные цели, составляет 316 389,036 тыс. рублей», — говорится в проекте постановления.

В связи с чем потребовалось увеличение расходов, не сообщается.

По последним данным минтранса республики (на 31 марта 2017 года), общая стоимость проектно-сметной документации по строительству Московского моста составляет 1 442 891,89 тыс. рублей (в ценах II квартала 2014 года), общая стоимость по муниципальному контракту — 1 613 631,953 тыс. рублей. На начало 2017 года было профинансировано 659 432,584 тыс. рублей, в 2017 году планировалось выделить на реализацию проекта 586 894,201 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 340 000 тыс. рублей. На 2018 год предусмотрено 114 026,426 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до шести полос ведется подрядной организацией ООО «Пелискер» (г. Москва) на основании муниципального контракта от 29 ноября 2015 года. Проектом реконструкции предусмотрено: строительство нового моста рядом с существующим (641,24 млн рублей), реконструкция существующего моста путём демонтажа балок пролётного строения, стоек опор и усиления фундаментов опор моста (327,8 млн рублей), строительство путепровода в теле дамбы на левом берегу (99,83 млн рублей), уширение дороги на подходах к мосту (38,63 млн рублей), перенос инженерных коммуникаций (60,83 млн рублей), строительство очистных сооружений (35,93 млн рублей).

Отметим, что открытие первой очереди Московского моста состоялось 24 июня 2017 года в рамках празднования Дня Республики. И в первый же день работы из-за продолжительных ливней «попыла» часть асфальта, образовались ямы.

Ранее власти заявляли, что в 2015 году освоено 182,42 млн рублей, в 2016 году — 454,15 млн рублей. Срок завершения работ — 29 ноября 2018 года. Реконструкция проводится за счет средств федерального, республиканского и городского бюджетов.

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