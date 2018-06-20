Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис выступил с речью в защиту международного партнерства в ходе своего выступления 15 июня перед выпускниками Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, штат Род-Айленд, пишет Дэвид Вемер в статье для американского издания Atlantic Council.

Army.mil Американский солдат

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Мэттис упомянул страны, которые оказали поддержку американским войскам в период войны за независимость: «В Вашингтоне, округ Колумбия, на площади «Лафайет-сквер» стоят четыре статуи… Это статуи людей, родом из Франции, Польши и Пруссии, которые, как гласит надпись на одном из памятников, «предложили свои шпаги американским колониям, служили помощниками в борьбе за свободу во время нашей революционной войны».

«Эти четыре человека — Лафайет, Рошамбо, Костюшко и Штойбен — служат напоминанием, так же как и этот студенческий корпус военного колледжа, о том, что Америка не одинока. Ни одна страна в одиночку не может решать проблемы безопасности в этом мире», — добавил Мэттис.

Мэттис напомнил выпускникам, что международные партнеры будут играть решающую роль в их будущем успехе: «Каждый раз, когда мне выпадала честь сражаться за Америку в качестве морского пехотинца, я никогда не сражался в подразделении, состоящем исключительно из американцев. В будущем очень редко, если вообще когда-либо, вы будет выполнять свою миссию без общения или сотрудничества на межнациональном уровне».

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

Глава оборонного ведомства также высказал несколько резких замечаний в адрес России, которая, по его словам, «перекроила международные границы силой оружия в Грузии и на Украине, а также использовала права вето при рассмотрении дипломатических, экономических проблем и вопросов безопасности, с которыми сталкивались ее соседи». Мэттис также заявил, что «Путин стремится разрушить НАТО и снизить привлекательность западной демократической модели, пытаясь подорвать моральный авторитет Америки». Глава Пентагона подчеркнул, что в настоящий момент действия Путина направлены не на то, чтобы бросить вызов американскому оружию, а на то, чтобы подорвать и скомпрометировать «веру в наши идеалы».

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Мэттис также ополчился на Китай, заявив, что Пекин разрабатывает «долгосрочные проекты по переписыванию существующего глобального порядка».

«Они придерживаются модели, аналогичной династии Мин, однако более мощной. Они требуют, чтобы другие нации стали их данниками, пресмыкающимися перед Пекином. Продвигая свой проект «Один пояс и один путь»… они пытаются воспроизвести на международной арене свою авторитарную внутреннюю модель», — заявил глава Пентагона.

Мэттис признал важность будущих отношений между Соединенными Штатами и Китаем, но предупредил, что «было бы ошибкой предполагать, что сегодняшний Китай не стремится растиражировать свою внутреннюю авторитарную модель по всему миру».

Глава оборонного ведомства США также использовал свое выступление в качестве возможности для того, чтобы подчеркнуть успехи администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и министерства обороны США. О потенциальном дипломатическом прорыве в отношениях с КНДР он сказал следующее: «Исторический саммит президента Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном свидетельствует о том, что прошлое не обязательно должно определять будущее». Мэттис высоко оценил успехи международной коалиции в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и напомнил о национальной оборонной стратегии США. Эта стратегия, как пояснил Мэттис, будет сосредоточена на строительстве вооруженных сил страны, «укреплении наших военных союзов… и модернизации министерства обороны для повышения его эффективности, подотчетности и доступности».

U.S. Department of Defence Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

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Мэттис завершил свое выступление еще одним призывом к укреплению международного партнерства. Он похвалил руководство Военно-морского колледжа за высокий процент (20%) иностранных курсантов и попросил выпускников колледжа «поддерживать эти отношения… укреплять их и выстраивать новые, потому что, сражаясь вместе плечом к плечу, вы наращиваете сдерживание и помогаете сохранить мир еще на один год, еще на один месяц, еще на одну неделю и еще на один день, в то время как наши дипломаты работают над разрешением существующих проблем».