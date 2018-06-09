Нижегородская неделя прошла под знаком подготовки к старту чемпионата мира по футболу — 2018, первый матч которого новый стадион «Нижний Новгород», специально отстроенный к этому событию, принял 18 июня. Власти региона уже подсчитали, что в казну области чемпионат принесёт около 7 млрд рублей, из которых основной доход, а именно 4,7 млрд рублей — это доход от мест размещения, ещё 2 млрд рублей соберут с гостей города точки общепита.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде в ожидании матча сборных Швеции и Южной Кореи 15 июня стартовали Дни Швеции. Но не обошлось и без недоразумений — около 150 шведских болельщиков не смогли посетить матч своей сборной по вине шведской авиакомпании Maleth Aero, которая не смогла обеспечить чартерному рейсу необходимое число персонала.

Нижегородские власти, пользуясь визитами высоких гостей на ЧМ-2018, активно налаживают инвестиционный диалог. Врио губернатора Глеб Никитин по итогам встречи со шведской делегацией заявил, что «торгово-экономические отношения между Нижегородской областью и Швецией имеют большой потенциал развития». Он добавил, что нужно «максимально использовать шанс, который дает региону ЧМ-2018, чтобы установить новые контакты, расширить сотрудничество с зарубежными государствами и в гуманитарной, и торгово-экономической сферах». Такая возможность у Никитина будет, так как планируется, что Нижегородскую область посетят официальные делегации правительств и зарубежных посольств восьми стран-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В списке почётных гостей 72 человека. Всего Нижний Новгород ожидает 200 тыс. болельщиков, из них только шведов — 6 тыс.

Стадион в Нижнем Новгороде

Несмотря на высказывания скептиков, новая станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде была открыта в День России, а горожане смогли воспользоваться новым направлением 13 июня. В первый же день у новой станции было свыше 5 тыс. пассажиров. В день открытия, помимо чиновников, на торжественном мероприятии почему-то присутствовал и Пётр I, которого изображал артист.

Предвыборная гонка за губернаторское кресло набирает обороты. «Единороссы» по итогам праймериз выбрали «своим кандидатом» Глеба Никитина, а ЛДПР выставила в его конкуренты депутата Госдумы РФ Александра Курдюмова, ранее уже пытавшегося занять это кресло, и нижегородское отделение КПРФ определилось со своим выдвиженцем. Неожиданности тут не случилось, коммунисты, как и прогнозировали эксперты, самым достойным в губернаторы посчитали Владислава Егорова — замспикера нижегородского парламента. Эксперты назвали его тихим и удобным оппонентом «на выборах любого уровня от самой многочисленной условно-оппозиционной партии, допущенной до выборов».

Кресло министра культуры Нижегородской области, вакантное уже более двух месяцев, оказалось популярным у претендентов. Заявки на участие в конкурсе к концу первого этапа отбора подали 846 человек, из которых ко второму этапу допущены 613. На должности заместителей главы Нижнего Новгорода претендовали 962 человека, а попали во второй этап 690.

У Нижнего Новгорода появился новый побратим — греческий Ираклион, с которым подписано соглашение об установлении побратимских связей между городами.

Beemwej Ираклион

Бюджет Нижегородской области снова ждут изменения. Глеб Никитин внёс в областной парламент поправки на 3,4 млрд рублей как в доходную, так и расходную части, доведя расходы до 149,8 млрд рублей, а доходы до 152,8 млрд рублей. Изменения связаны, в том числе и с выделением федеральной казной 3,3 млрд рублей на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске — свалки «Черная дыра», шламонакопителя «Белое море» и полигона Игумново.

Глеб Никитин представил новый проект GR-приемная, где предприниматели и инвесторы смогут получить сведения «о субсидиях, грантах, льготных кредитах и банковских гарантиях от федеральных ведомств и институтов развития, которые возможны к применению в разрезе отдельно взятого проекта».

Искусственный дефицит вакцины от полиомиелита, вызванный переходом на вакцинацию инактивированной вакциной в 2019 году, наблюдаемый в некоторых регионах, не затронул Нижегородскую область. Минздрав региона сообщил, что «все дети прививаются в соответствии с вакцинальным календарем».

В Нижегородском областном суде началось рассмотрение жалобы бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, и находящегося за пределами страны. Защита заочно арестованного экс-чиновника, а ныне простого нижегородского бизнесмена несогласна с решением первой инстанции и требует снять арест. Рассмотрение дела только началось, а вопросов уже много, но больше всего к следователям.

Налоговое ведомство Нижегородской области продолжает лихорадить. Только обсудили в регионе возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, как вдруг — новое дело. Его фигурантом является один из руководителей межрайонной инспекции, а группе лиц в целом вменяется занижение недоимок, начисленной пени за взятку. По делу идёт следствие и обыски.

Миллиарды на мундиале

Прошлая неделя для Нижнего Новгорода и властей всех уровней, от городских до областных, проходила под знаком — «скоро чемпионат». Первый матч отстроенный под ЧМ-2018 стадион «Нижний Новгород» принял лишь 18 июня, в преддверии него были объявлены Дни Швеции. Именно шведская сборная выступила в первом матче против сборной Южной Кореи, но у желающих попасть на него не обошлось без неприятностей — порядка 150 болельщиков не смогли прибыть на матч в Нижний Новгород. По сообщению федеральных изданий, это связано с тем, что шведская авиакомпания Maleth Aero не смогла обеспечить свой чартерный самолёт достаточным количеством персонала и оплатившие перелёт пассажиры не смогли вылететь.

Government-nnov.ru Петер Эриксон и Глеб Никитин

В это же время Глеб Никитин встретился с послом Швеции в РФ Петером Эриксоном.

«Абсолютное значение товарооборота Нижегородской области и Швеции — чуть более 22 млн долларов в 2017 году — говорит о том, что у нас ещё не реализован огромный потенциал. При этом хочу отметить, что структура товарооборота за прошлый год изменилась: импорт уменьшился, а экспорт из Нижегородской области вырос в 4,7 раза. Это хорошая тенденция, которая означает, что нижегородские предприятия находят новых партнёров, увеличивают объёмы поставок в Швецию», — заявил глава региона по итогам встречи и добавил, что нужно «максимально использовать шанс, который даёт региону ЧМ-2018, чтобы установить новые контакты, расширить сотрудничество с зарубежными государствами и в гуманитарной, и торгово-экономической сферах».

Среди направлений, в которых намечено сотрудничество, Никитин назвал энергосберегающие и «зеленые» технологии, а также такие проекты, «как сотрудничество с компанией ИКЕА в развитии транспортного сообщения между Кстовом и Нижним Новгородом».

Петер Эриксон отметил, что «Швеция заинтересована в расширении сотрудничества с Россией».

"В Нижегородскую область приехали почти 6 000 шведских болельщиков — такого раньше никогда не было. Мы с нетерпением ждали этого праздника футбола, это очень важный для нас матч. Хочу поблагодарить нижегородцев за теплый прием наших граждан. Шведские болельщики очень рады быть здесь в гостях, у всех хорошее настроение», — заявил он.

Напомним, по итогам 2017 года оборот внешней торговли между Нижегородской областью и Швецией составил 22,3 млн долл. Экспорт вырос в 4,7 раза, составив 3,3 млн долл., а импорт, наоборот, снизился на 13%, до 19 млн долл.

В целом в регион планируют прибыть делегации правительств и зарубежных посольств восьми стран-участниц чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в списке почётных гостей значится 72 человека, в их числе — вице-президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер, чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея У Юн Гын, посол Королевства Швеция Петер Эриксон, посол Хорватии Тончи Станичич, посол Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио, посол Панамы Мигель Лекаро Барсенас.

По результатам участия в ЧМ-2018 Нижегородская область планирует заработать порядка 7 млрд рублей, из которых — 4,7 млрд рублей составят дополнительные доходы от мест размещения, 2 млрд рублей заработают организации общественного питания, ещё около 400 млн рублей — торговые организации и порядка 200 млн рублей — прогнозируемые доходы организаций, предоставляющих туристические услуги.

«Ожидается, что макроэкономический эффект от проведения ЧМ в Нижнем Новгороде выразится в дополнительном приросте ВРП региона на 1%», — отметил министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков на пресс-конференции, уточнив, что Нижний Новгород ожидает до 200 тысяч болельщиков во время чемпионата.

Bestalex Станция метро «Стрелка»

Стоит отметить, что станцию метро «Стрелка», несмотря на мнения скептиков и сдвиг срока, как и обещали, открыли 12 июня. В торжественной церемонии открытия принял участие также и творческий коллектив в костюмах, среди которых Петр I, а точнее артист Игорь Смеловский в его образе. Для горожан «Стрелка» открылась 13 июня.

«В первую очередь, эта станция будет полезна для жителей микрорайона Мещерское озеро. Нижегородцы, живущие здесь, каждый день в часы пик сталкиваются с пробками. Запуск «Стрелки» должен заметно сократить время в пути отсюда в верхнюю часть города и обратно», — заявил на открытии градоначальник Владимир Панов.

«За первые сутки работы новой станции метро «Стрелка» ей воспользовались 5400 человек. Все системы работают в штатном режиме», — сообщили в муниципальном предприятии «Нижегородское метро», уточнив, что «в дни проведения футбольных матчей движение составов будет организовано по индивидуальным графикам», а интервал составит всего 4−6 минут.

Более того, для удобства гостей города метро «выпустит дополнительные составы на Автозаводскую и Сормовскую линии», и «за три часа до игры, во время матча и еще три часа после финального свистка поезда будут ходить с интервалом 3 минуты». Между тем, этот шаг не уберёг от натуральных «пробок» на входе в метро.

Читайте также: «Россия, Россия!»: шведы создали пробку в нижегородском метро

Напомним, строительство станции обошлось в 11 млрд 662 млн 129,1 тыс. рублей, из которых федеральный бюджет выделил 6 млрд 226 млн 288,3 тыс. рублей.

В губернаторы пошёл

Постепенно в Нижегородской области складывается предварительный список претендентов на кресло губернатора, выбирать которого будут 9 сентября 2018 года. Известно, что в них от «единороссов» примет участие Глеб Никитин, от ЛДПР — депутат Госдумы Александр Курдюмов, в 2014 году уже пытавшийся обойти предыдущего губернатора Валерия Шанцева в гонке, но неудачно. Тогда Шанцев, в сентябре 2017 года отправленный в отставку и заменённый врио губернатора Никитиным, набрал 86,93%, а Курдюмов всего 2,62%.

KUZNETSOV Здание правительства Нижегородской области

Наконец, определились со своим кандидатом и нижегородские коммунисты, но и тут неожиданностей не случилось. 16 июня 2018 года в Нижнем Новгороде был избран новый состав областного комитета НРО КПРФ в количестве 57 человек, первым секретарём был избран Владислав Егоров, которого и выдвинули в губернаторы.

«Владиславу Егорову предстоит преодолеть «муниципальный фильтр»: собрать 262 подписи муниципальных депутатов. Выборы губернатора области состоятся 9 сентября 2018 года», — отмечает пресс-служба отделения, уточняя, что Егоров родился в 1969 году в городе Павлово Горьковской области, а на сегодня является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области и заместителем председателя.

Многие не считают Егорова реальным конкурентом представителю «единороссов», действующему врио.

«Владислав Иванович — мужик дельный, настоящий коммунист. Как Зюганов пережил Ельцина, Путина, Медведева и потом опять Путина, так Егоров пережил четырёх Шанцевых, а теперь переживёт и Никитина. Тихий и удобный оппонент на выборах любого уровня от самой многочисленной условно-оппозиционной партии, допущенной до выборов. На этот раз партия власти решила не рисковать и пресечь на корню выдвижение более ярких кандидатов — Александра Бочкарёва от «Справедливой России» и Владимира Буланова от КПРФ. Один под домашним арестом, второй «против решения партии не пойдёт», — пишут в нижегородском сообществе «На дне».

На своей странице в соцсетях сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления Андрей Вовк отмечает, что «Владислав Егоров — это компромиссный, патовый вариант».

"С одной стороны, он подходит по статусу — секретарь НРО, зампред Заксобрания, плюс не олигарх, а реальный коммунист. С другой стороны, рейтинг Егорова всё-таки ниже того же Буланова или даже Сатаева (Владимир Буланов — областной депутат, Николай Сатаев — зампредседателя думы Нижнего Новгорода — ИА REGNUM ). Муниципальный фильтр КПРФ пройдёт. Но это будет оформлено не как подачка «Единой России», а как хорошая работа партии с муниципальными депутатами», — резюмирует он.

Напомним, официально предвыборная кампания стартовала с 8 июня 2018 года.

Ажиотаж вокруг министерского кресла

Подведён первый этап проекта «Команда правительства», направленного на создание управленческого резерва в Нижегородской области. Первая задача нового проекта, анонсированного президенту РФ Владимиру Путину весной 2018 года, — отобрать кандидатов на пост министра культуры, пустующий с середины апреля 2018 года после ухода Сергея Горина, и двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, на первый этап заявки могли подать граждане России с высшим образованием в возрасте от 25 лет, имеющие профессиональный стаж от пяти лет и управленческий опыт от трёх лет. С середины мая по середину июня на портале правительственной команды зарегистрировались 10 367 пользователей, из которых для формирования резерва заполнили анкеты 4 229, но на второй этап были допущены только 1970 человек.

Кресла

По словам Глеба Никитина, на пост министра культуры претендовали 846 человек, но допущены во второй этап 613, а на должности заместителей главы Нижнего Новгорода подали заявки 962, из которых 690 примут участие во втором этапе. На следующий этап были допущены те, чья квалификация соответствует предъявляемым требованиям.

«Во втором этапе конкурсного отбора участникам программы предстоит пройти комплексное тестирование на определение уровня эрудиции — с 15 по 17 июня, а также на знание законодательства РФ — с 19 по 21 июня. Ссылки на тесты появятся в личных кабинетах зарегистрировавшихся и придут на их электронные адреса. Участники смогут пройти каждый тест только один раз, время на их прохождение будет ограничено», — отметил Глеб Никитин.

Напомним, бывший министр культуры Сергей Горин в сентябре 2018 года примет участие в довыборах в думу Нижнего Новгорода по округу №17, освободившемуся после досрочного прекращения полномочий по представлению прокуратуры за забывчивость в декларации о доходах Олега Сорокина.

Читайте также: Вице-губернатор, экс-министр и рабочий «ГАЗ»: итоги нижегородских праймериз

Греческий побратим

У Нижнего Новгорода на прошлой неделе появился новый город-побратим. Им стал греческий Ираклион, мэр которого Василис Ламбринос побывал в столице региона 14 июня.

Taxiarchos228 Венецианская лоджия. Ираклион

Вторую подпись под побратимским соглашением поставил глава администрации Нижнего Новгорода Владимир Панов, выразивший уверенность, что отношения побратимства «будут способствовать дальнейшему знакомству нижегородцев с Грецией — страной с богатой историей и культурой, наследницей древней цивилизации».

"В основе побратимских связей наших городов лежат три ключевые составляющие: уважение, общие ценности и общие цели. У Нижнего Новгорода с Ираклионом много точек соприкосновения: православие, которое является основой наших культур и создает фундамент глубочайшего искреннего взаимоуважения, сформировавшая ценности многовековая история и, конечно же, наше стремление к сотрудничеству», — добавил он, уточнив, что «с сегодняшнего дня у нашего города стало на одного друга больше».

Отметим, в 2017 году у Нижнего Новгорода появился болгарский побратим — город Добрич. А Ираклион стал 16 городом, с которым заключены соответствующие соглашения. В 2019 году администрация Нижнего Новгорода запланировала нанести ответный визит в греческий город.

Бюджетные правки

И снова областной бюджет ожидают изменения. Их в Законодательное собрание внёс Глеб Никитин. На 3,4 млрд рублей будут увеличены доходная и расходная части.

«Таким образом, расходы и доходы областного бюджета предлагается увеличить на 3,4 млрд рублей — до 149,8 млрд рублей и до 152,8 млрд рублей соответственно», — отмечает пресс-служба областного правительства.

Поправки связаны с тем, что для поддержки местных инициатив будет выделено ещё 56,6 млн рублей, 20 млн рублей потратят на покупку хоккейных бортов КРК «Нагорный» для обеспечения допуска арены к сезону КХЛ 2018−2019, ещё 5,7 млн рублей обойдётся ремонт малой чаши бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря». Помимо этого, 3,3 млрд рублей выделит федеральная казна на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске — свалку «Черная дыра» бывшего производства ОАО «Оргстекло», шламонакопитель «Белое море» на территории завода «Капролактам» и полигон Игумново, финансирование работ по которым правительство РФ одобрило ещё в апреле 2018 года. Средства выделят из резервного фонда.

Читайте также: Нижегородская область получит из федерального бюджета средства на ликвидацию «Белого моря» и «Черной дыры»

Belliy Законодательное собрание Нижегородской области

Напомним, в конце декабря 2017 года стало известно, что замглавы администрации Дзержинска Александру Кабанову в рамках расследования уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств при ликвидации шламонакопителя «Белое море» предъявлено обвинение. Само дело было возбуждено летом 2017 года и касалось 65 млн рублей, перечисленных ОАО «Сибур-Нефтехим» для консервации шламонакопителя, но по назначению не использованных.

Читайте также: «Белое море»: обвинения предъявлены замглавы администрации Дзержинска

По данным следствия, в 2012 году ОАО «Сибур-Нефтехим» безвозмездно передало администрации города объект, обязавшись по договору участвовать в софинансировании работ по консервации шламонакопителя. В августе 2013 года компания перечислила 77 млн рублей со счетов дочерней компании — АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер» на оговорённые цели на счет администрации, но 65 млн рублей из них в 2016—2017 годах были направлены на иные цели.

Читайте также: Ликвидация нижегородского «Белого моря»: миллионы ушли не по назначению

Бизнес и власть: чем могут, помогут

Глеб Никитин анонсировал запуск нового портала для представителей бизнес-сообщества — GR-приёмная. В её задачи входит комплексный отчет обо всех финансовых мерах поддержки, которые есть на федеральном уровне.

«Оператором этой работы станет представительство правительства региона в Москве, учитывая наличие необходимых компетенций у коллег и географическую близость к федеральным ведомствам. Помимо подготовки отчетов, ключевым элементом работы должно стать сопровождение проектов и оказание всесторонней поддержки предприятий области в работе с федеральными министерствами и институтами развития», — уточнил глава региона, добавив, что «работа сервиса предусматривает индивидуальное взаимодействие с каждым заявителем с целью выявления перспективных источников финансирования для проектов, направленных на модернизацию основных фондов», а также вывод новой продукции на рынок и реализацию экспортного потенциала.

Напомним, ранее данный проект был запущен на базе мессенджера Telegram, но после его блокировки был прикрыт в этой форме.

Дефицитная вакцина

Нижегородскую область не затронула ситуация с возникшим дефицитом вакцины от полиомиелита, которая имелась в других регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Напомним, в связи с тем, что с 2019 года в России будет окончательно совершён переход на вакцинацию инактивированной вакциной, объём моновакцины, применяемой до этого, снизился с 2,3 млн доз до 169 тыс, то есть почти в 14 раз. Искусственный дефицит силами Минздрава и Минпромторга России спешно устранялся, в частности, было ускорено импортозамещение «за счет локализации производства на базе комплекса Нанолек и внесение изменений в нормативные правовые акты, позволяющие использовать пятивалентную вакцину с полио компонентом».

В минздраве Нижегородской области отметили, что «в настоящее время дефицита полиомиелитной вакцины в регионе нет» и «все дети прививаются в соответствии с вакцинальным календарем».

Достаточное количество вакцин поступило в регион в феврале 2018 года, а последняя поставка прошла 8 июня 2018 года, что позволило на начало лета запастись 50% от годовой заявки.

Читайте также: Полиомиелитный ажиотаж: российским детям не хватило импортной вакцины

Сити в сети: дело Кондрашова

Защита бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода, подозреваемого в получении взятки в 17 млн рублей «за общее покровительство» и помощь в пределах его полномочий в выделении участка для строительства крематория, Олега Кондрашова пытается обжаловать заочный арест. Последний грозит бывшему чиновнику, а ныне предпринимателю реальным арестом по прибытию в родной город. На сегодня, по имеющимся сведениям, Кондрашов находится на лечении за пределами страны, куда он выехал ещё до того, как к нему у следствия появились претензии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, коррупция

Напомним, дело в отношении бывшего сити-менеджера возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») в середине апреля 2018 года. А вменяемая ему сумма, по мнению следователей, была получена в 2012—2013 годах. В конце мая 2018 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода удовлетворил ходатайство следователя и отправил Кондрашова под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ. Именно это решение сейчас и пытается обжаловать защита бывшего чиновника, который утверждает, что не имеет отношения к вменяемым ему преступлениям.

Читайте также: Экс-глава администрации Нижнего Новгорода арестован. Заочно

Апелляцию адвоката Анны Фоминой суд начал рассматривать 15 июня.

«Суд не дал никакой оценки нарушения его прав на защиту: Олег Кондрашов не был уведомлен о возбуждении уголовного дела, на допрос не вызывался. Более того, следствие даже не потрудилось выяснить фактический адрес его проживания, получив ответ, что по прежнему адресу он не проживает с 2013 года. Не приведено никаких доказательств того, что он выехал за рубеж. Доводы о наличии у Кондрашова неких эфемерных связей с некими госорганами не подтверждены никакими данными», — цитирует выступление Фоминой газета «Коммерсантъ».

У суда возникло много вопросов к следователям, в частности, почему не представлены рапорты, на основании которых было принято решение ходатайствовать об аресте, запрашивалась ли справка в органах ФСБ о пересечении Кондрашовым границы, выясняло ли следствие сведения о билетах, выписанных на имя бывшего чиновника и так далее.

Рассмотрение жалобы было отложено на 19 июня, суд обязал следствие к этому дню подготовить все необходимые документы.

Скандал в благородном налоговом семействе

Очередное уголовное дело в налоговых органах Нижегородской области. Только-только отвозмущалась общественность по уголовному дело, возбуждённому в отношении бывшего главы УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова, подозреваемого в получении крупной взятки, как в фискальном ведомстве новые фигуранты.

63.мвд.рф Уголовное дело

Следственное Управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника межрайонной ИФНС и неустановленных сотрудников того же ведомства по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Следствие считает, что в сентябре 2017 года по решению замглавы инспекции была в отношении одной из компаний была проведена выездная проверка. Выявленные результаты, а точнее «незаконные действия по занижению фактически выявленной в ходе выездной налоговой проверки недоимки и соответствующих пеней», и стали базой для уголовного дела. Вместо того, чтобы оштрафовать юрлицо по закону, неизвестные сотрудники госоргана получили от предпринимателя взятку в 1 млн рублей за их снижение. По данному делу в домах подозреваемых и на их рабочих местах проходят обыски. Помимо денег, компания передала «имущественные права на строительные материалы в качестве взятки» на сумму 204 646 рублей 48 копеек.

Напомним, в отношении Шелепова в марте 2018 года возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие считает, что он получил 18 млн рублей от нижегородского предпринимателя за общее покровительство. В качестве меры пресечения бывшему главе налоговой службы региона выбрали арест. Расследование дела продолжается. Стало известно, что только за 2017 год, в бытность Шелепова главой УФНС по области из неё в соседние регионы «ушли», сменив юридическую прописку, 18,5 тыс. налогоплательщиков.

Читайте также: Суд отправил под арест главу УФНС по Нижегородской области