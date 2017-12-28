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«Белое море»: обвинения предъявлены замглавы администрации Дзержинска

Происшествия

Продолжается расследование уголовного дела по ликвидации шламонакопителя

Дзержинск, Нижегородская область, 28 декабря 2017, 16:45 — REGNUM  Заместителю главы администрации Дзержинска Александру Кабанову предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств при ликвидации шламонакопителя «Белое море». Чиновник ознакомился с обвинительным актом 26 декабря.

При этом в обвинительном акте не указана потерпевшая сторона, сообщил НИА «Нижний Новгород» источник в пресс-службе администрации Дзержинска.

Также в муниципалитете отметили, что позиция администрации остается прежней: факта нецелевого использования средств не было, ущерб не нанесен.

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В настоящее время в отношении чиновника не избрана мера пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в особо крупном размере при ликвидации шламонакопителя «Белое море» в Дзержинске было возбуждено летом 2017 года.

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По версии следствия, в 2012 году ОАО «Сибур-Нефтехим» по договору на безвозмездной основе передало администрации Дзержинска шламонакопитель «Белое море», расположенный на территории завода «Капролактам». Одним из условий договора было, что бывший собственник ОАО «Сибур-Нефтехим» осуществляет софинансирование работ по консервации шламонакопителя. В августе 2013 года «Сибур-Нефтехим» перечислил 77 млн рублей со счетов дочерней компании (АО «Индустриальный парк «Ока-Полимер»), которые предназначались для консервации шламонакопителя и поступили на счет администрации Дзержинска. Однако 65 млн от этих средств администрация города в 2016—2017 годах направила на иные цели.

Активная подготовка к ликвидации «Белого моря» началась в 2011 году, после посещения Дмитрия Медведева, который в то время находился на посту президента РФ.

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