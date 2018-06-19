Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется к мнению о том, что стране недостаточно пяти видов вооруженных сил. В понедельник, 18 июня, глава Белого дома направил в оборонное ведомство США распоряжение о создании Космических войск, которые должны стать шестым видом вооруженных сил Соединенных Штатов. Как отметил Трамп: «У нас будут и ВВС и Космические войска». Еще в марте 2018 года, когда Трамп обратился к военнослужащим воздушной базы морской пехоты «Мирамар», он заявил, что «космос — это отдельная область боевых действий, как земля, воздух и море», пишет Питер Висмер в статье для издания The Washington Post.

NASA Космос и США

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На самом деле это ужасное заявление. Делая подобные заявления, Трамп повторяет как попугай мнение людей, которые много чего знают о войне, но практически ничего о космосе. Прежде всего, данное пространство считается «достоянием всего человечества», согласно Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, подписанному в 1967 году. К данному договору присоединились Соединенные Штаты и более 100 других стран. В этом договоре изложены принципы, согласно которым космическое пространство — это область, которая принадлежит всем нам, а не отдельным государствам.

Во-вторых, военные действия в космическом пространстве особенно опасны, поскольку это связано с дополнительным загрязнением околоземной орбиты. Чем больше в космическом пространстве находится мусора, тем сложнее для каждого из нас его использовать.

Цитата из к/ф «В осаде-2: Тёмная территория». Реж. Джеф Мёрфи. 1995. США Боевой спутник

Давайте представим себе, что Черногория начала боевые действия против Фиджи и война также затронула новую «зону боевых действий» Трампа. Даже эти небольшие страны, получив соответствующие космические возможности, будут представлять чрезвычайную опасность, поскольку война в космическом пространстве почти наверняка приведет к уничтожению спутников и возникновению многочисленных обломков, которые будут находиться на орбите Земли на протяжении десятилетий.

Увеличим масштабы противостояния, представив, что военные действия в космическом пространстве начали Соединенные Штаты и Китай. Такой конфликт повлек бы за собой разрушительные последствия не только для 1,7 млрд граждан Китая и Соединенных Штатов, но и для всех 7,6 млрд жителей Земли.

Мы часто забываем о том, насколько мы зависим от возможности использования космического пространства. Космос — это пространство, в котором расположены коммуникационные системы, системы навигации, спутники наблюдения за поверхностью Земли и другими космическими объектами. Если бы только на один день человечество потеряло связь со всеми спутниками, то современное общество было бы ввергнуто в хаос. Транспортное сообщение столкнулось бы с серьезными трудностями, глобальное банковское обслуживание прекратило бы свое существование, а Интернет потерпел бы крах.

Законы военного времени говорят о том, что с разрушительными последствиями войны должны сталкиваться только те страны, которые в ней участвуют. Данный принцип невозможно реализовать в космическом пространстве. Война в космосе затронет всё мировое сообщество и причинит значительный ущерб всем жителям планеты. Соединенные Штаты понесли бы самый масштабный ущерб, поскольку США обладают большим количеством спутников, и их зависимость от космоса, безусловно, очень высока.

Цитата из к/ф «Звёздный десант». Реж. Пауль Верхувен. 1997. США Космическое воинство

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В интересах Соединенных Штатов и всего остального мира сделать так, чтобы в космическом пространстве никогда не было войны. Следующим логическим шагом стало бы признание того, что боевые действия в космосе — это международное преступление. Китай и Россия могут проявить интерес к установлению такой международной нормы. В конце концов, именно они предложили договор о запрете размещения оружия в космосе. Данное предложение было заблокировано Соединенными Штатами на десятилетия.

Космос находится под угрозой. Настало время для международного сообщества предпринять все необходимые меры, чтобы эта угроза не воплотилась в реальность. Если Трамп хочет сделать свою страну более безопасной, ему стоит присоединиться к данному международному процессу.