В пятницу, 15 июня, поступило сообщение о том, что США и КНР расширяют свое торговое противостояние. Это один из первых залпов в торговой сфере между Вашингтоном и Пекином, который может вылиться в продолжительный торговый конфликт, сопряженный с многомиллиардными убытками для обеих сторон, пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Это противостояние знаменует собой начало чего-то большего: «холодной войны», геополитической конкуренции, с которой США в последний раз сталкивались в 1980-х годах. С годами интенсивность новой «холодной войны» будет только нарастать.

Забудьте о ядерной программе КНДР, ядерной сделке с Ираном, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о торговых разногласиях с Канадой и даже о России. Развитие Китая — второй экономики в мире и одной из крупнейших военных держав — это главный вызов для национальной безопасности США на данный момент. Все остальное — это просто ерунда.

Совершенно очевидно, что Пекин и Вашингтон ведут многоуровневую борьбу, которая определит, кто будет доминировать в Восточной Азии и задавать правила игры в XXI веке. Вашингтон должен был предвидеть все заранее. После краха СССР сразу же начала расти напряженность, поскольку китайское руководство заранее готовилось к геополитическому противостоянию. В середине 1980-х годов исследователи обратили свое внимание на то, что официальные лица КНР выявили признаки краха СССР и пришли к выводу, что именно США будут в будущем представлять главный вызов для национальной безопасности КНР.

Как показала история, китайские официальные лица оказались правы. Вскоре после падения СССР Китай обнаружил, что его вооруженные силы не способны противостоять вооруженным силам США. Все указывало на то, что война с единственной в мире сверхдержавой превратилась бы в колоссальную ошибку. Осознав неэффективность своих вооруженных сил, Пекин встал на путь их ускоренной модернизации, потратив сотни миллиардов долларов на то, чтобы превратить свои вооруженные силы в современную боевую машину. Сегодня в распоряжении КНР находится не один, а два авианосца, Пекин обладает противокорабельными ракетами, способными потопить военно-морской флот США. Также не стоит забывать про искусственные острова в Южно-Китайском море, на которых Пекин развернул свои военные базы.

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Китай стремится обойти США не только в оборонной сфере, Пекин преследует гораздо более амбициозные цели. На протяжении десятилетий китайское руководство обосновывало легитимность своей власти планами по возрождению национальной мощи на основе сильной и современной экономики.

Сегодня Пекин уже не просто производитель дешевых товаров, он стремится превратиться в технологический и инновационный центр, который мог бы конкурировать не только с США, но и с Южной Кореей, Тайванем и Японией. 10-летний план КНР «Сделано в Китае — 2025» предусматривает, что отечественные компании будут доминировать на внутренних рынках в таких областях, как искусственный интеллект (ИИ), автопилотируемые автомобили, компьютерные чипы, солнечная энергетика и многих других. Это позволило бы КНР стать не только крупнейшей в мире экономикой, но, что ещё важнее, мировой технологической сверхдержавой.

США также сталкиваются с необходимостью противостояния территориальным амбициям Китая. Пекин, похоже, пытается распространить свое влияние во всех направлениях. Он стремится доминировать в Восточно-Китайском море и превратить Южно-Китайское море в свое собственное озеро. Китай дал понять, что он станет бесспорным хозяином вод Азии и не станет терпеть вопиющего вмешательства США в сферу своих «основных интересов и сфер влияния».

Терракотовая армия Цинь Шихуанди. Сиань, Китай

К счастью, администрация президента США Дональда Трампа понимает, с какой проблемой столкнулись США. В течение следующих шести лет Вашингтон готов вести борьбу против КНР. Как отметил один из высокопоставленных чиновников: «Мы заставим Китай заплатить». Начав борьбу против нечестных торговых практик КНР и кражи интеллектуальной собственности, Вашингтон также должен проконтролировать, чтобы Пекин соблюдал санкции, установленные в отношении КНДР, а также убедиться в том, что американские войска смогут победить Китай в случае конфликта. Все эти шаги Вашингтона будут свидетельствовать о стратегическом сдвиге в Азии, который должен был произойти уже много лет тому назад.

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Вашингтон ожидает напряженная борьба. В течение следующих нескольких лет граждане США должны осознать, что борьба с КНР будет носить долговременный характер. Вашингтон намерен бороться с нацией, которая обладает достаточным экономическим и военным потенциалом для изменения глобальной политики, торговых потоков и самой природы международной политики. Каждый гражданин США, независимо от его политических убеждений, должен обращать особое внимание, когда он столкнется со словом «Китай» в заголовках.