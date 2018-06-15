Дания выступает против участия китайских компаний в строительстве трех аэропортов на территории Гренландии. Как сообщает Reuters, правительство Дании обеспокоено тем, что участие Китая в этом проекте может расстроить близкого союзника — Соединенные Штаты Америки.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

«Проект имеет такие масштабы, что он, в зависимости от финансирования и выбора внешних партнеров, может обрести аспекты внешней политики и политики безопасности», — заявил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Kremlin.ru Ларс Лёкке Расмуссен

Гренландия стремится извлечь выгоду из роста международной активности в Арктическом регионе и планирует расширить аэропорты в Нууке, Илулиссате и в Какортоке на юге Гренландии для организации прямых рейсов из Европы и Северной Америки.

Проект реконструкции потребует 3,6 млрд датских крон (595 млн долларов США). Гренландия выражает готовность выделить 2,1 млрд крон и ищет внешних партнеров, которые вложат оставшиеся 1,5 млрд.

В конце 2017 года премьер-министр Гренландии Ким Кильсен встретился в Пекине с представителями инжиниринговой и строительной компаний China Communications Construction Co (CCCC) и Beijing Construction Engineering Group (BCEG). Китайские компании вошли в число 11 интересантов проекта. Конкурентами стали различные компании из Дании, Исландии, Канады, Нидерландов и Фарерских островов.

КНР уже давно стала лидером по инвестициям в горнодобывающую отрасль Гренландии. Китай принимает участие в проекте железнорудной шахты Isua стоимостью 2,3 млрд долларов. В сентябре 2016 года компания Shenghe Resources приобрела долю в гренландских минералах и энергетике.

Китайский интерес к Гренландии возрос после решения Пекина о создании «Полярного Шелкового пути», для которого необходимо развитие судоходных и других маршрутов через Арктику, а также создание транспортной инфраструктуры.

Правительство Гренландии расположено к вливанию китайских инвестиций положительно. Политологи не раз высказывали гипотезу о том, что для Гренландии участие Китая в местных проектах носит политический характер: это уменьшает зависимость Гренландии от Дании.

По соглашению между правительствами Гренландии и Дании, последняя контролирует некоторые сферы внешней политики. Датское правительство не считает случай со строительством аэропортов внутренним вопросом Гренландии и настроено оказать свое влияние на судьбу проекта.

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Остров Гренландия стратегически важен для американских военных из-за кратчайшего пути из Европы в Северную Америку. На территории Гренландии находится американская авиабаза Туле, которая является частью созданной системы раннего предупреждения о баллистических ракетах. На модернизацию Туле в 2017 году Пентагон потратил около 40 млн долларов.

Wikimedia.org Вид на авиабазу Туле с воздуха

Премьер-министры Дании и Гренландии встретились в среду, 13 июня, и договорились изучить возможности датского участия в финансировании строительства трех аэропортов.

«Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы такая сверхдержава, как Китай, имела такой масштабный доступ к Гренландии», — заявил агентству Reuters Сорен Эсперсен, представитель по иностранным делам и вопросам безопасности датской Народной партии. В то же время посольство США в Копенгагене отказалось комментировать ситуацию журналистам. Выходит, Америка выражает свое несогласие шепотом за кулисами.

Напряженность в отношениях Америки и Китая в последнее время неизменно растет. В марте президент США Дональд Трамп начал с Китаем «войну тарифов», добавив экспортные запреты против отдельных компаний к пошлинам на ввоз китайских товаров. А затем нарушил свои обещания снизить градус торгового противостояния.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, в 2016 году правительство Дании по прямому указанию Вашингтона запретило китайскому инвестору покупать бывшую морскую станцию в Южной Гренландии.

В этот раз Китай официально ответил на неясно высказанные претензии, заявив, что в проектах на территории Гренландии не видит никаких осложнений:

«В настоящее время всесторонние отношения стратегического партнерства между Китаем и Данией развиваются, и Китай имеет хорошие отношения сотрудничества с автономной территорией Дании Гренландией, — говорится в сообщении китайского МИДа. — Китайское правительство поощряет и поддерживает компании, заинтересованные в развитии Арктики в соответствии с законными, зелеными, кооперативными и рыночными принципами».

«Копенгаген не понимает потребности Гренландии в инвестициях, — считает Аая Хемниц Ларсен, член датского парламента Гренландии и глава комитета по иностранным делам Гренландии. — Мы не страдаем от китайского беспокойства, как, очевидно, это происходит у Дании».

(сс) Algkalv Аэоопорт в Илулиссате

Ситуация с гренландскими аэропортами — яркое доказательство наличия американского колпака над территориями, в которых Штаты заинтересованы. Дания, находясь под контролем «союзника», в свою очередь господствует над своей автономией. Какой бы крепкой ни была решимость Гренландии добиться собственного экономического развития, противостоять удвоенному давлению у нее не получится.