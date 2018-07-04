Повторная публикация статьи от 15 ноября 2016

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Отделение ПФР по Республике Алтай, Горно-Алтайск, Коммунистический 15

Высокопоставленные чиновники старательно убеждают граждан, что денег на социальные расходы в государстве катастрофически не хватает — они и рады были бы потратить лишнюю копейку на пенсионеров, да взять-то эту копейку негде. Экономисты спешат своим товарищам на помощь и не отстают: напоминают о необходимости сокращать бюджетный дефицит, об опасности разгона инфляции и абсолютной неэффективности стимулирующей экономической политики. Тем не менее, как назло «лишние» деньги то и дело обнаруживают себя. Роскошные дворцы, отстроенные для офисов пенсионных фондов, уже стали притчей во языцех. И, надо сказать, какие бы кризисы страну ни сотрясали, сворачивать свою витрину напоказ чиновники явно не собираются.

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Так, 11 ноября на сайте госзакупок была размещена информация об объявлении конкурса по №44-ФЗ на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях».

Анна Алябьева ИА REGNUM Отделение ПФР по Новосибирской области г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 19/1

Согласно конкурсной документации, контракт должен быть исполнен до июля 2017 года в два этапа. Заказчик осуществляет оплату услуг по государственному контракту за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — на оплату, в частности, заложено 185 млн рублей.

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Не забывают в ПФР и о благосостоянии собственных сотрудников — несмотря на нехватку средств для индексации пенсий, своевременно «индексировать» собственные зарплаты чиновники не забывают. Так, из проекта бюджета фонда следует, что в 2017 году расходы на выплаты персоналу составят 83 млрд рублей, что на 4,3 млрд больше, чем в 2016 году. Впрочем, по мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, повышение выплат оправдано расширением обязанностей работников пенсионной системы.

Алексей Банников ИА REGNUM ПФР Свердловская область

«Это наиболее загруженная на сегодняшний день в аппаратном смысле категория сотрудников. Постоянное увеличение нагрузки на сотрудников пенсионной системы видно по тому количеству дополнительных функций, которые мы им добавляем», — заявил Рязанский. По его словам, теперь чиновники обременены, помимо прочего, работой по персонализированному учёту, материнскому капиталу, отчётности за проведение работ, связанных с формированием помощи по детскому отдыху.

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Впрочем, работников Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования также награждают отнюдь не только одними денежными поощрениями — пользуются они и своеобразными «нефинансовыми» привилегиями. Так, по данным Life.ru, даже на менеджеров среднего звена ПФР тратит по 100—200 тысяч рублей за перелёты в города России, а также на командировки по обмену опыта с зарубежными коллегами — например, в Женеву или Париж.

ИА REGNUM ПФР Челябинская область

Что же касается уже ставшей классической темы «дворцов ПФР», то, напомним, вопрос получил особенную остроту, когда Счетная палата обнародовала результаты проверки использования средств Пенсионного фонда РФ на капстроительство в 2013—2015 годах.

По данным ведомства, ПФР направил за два с небольшим года на возведение, покупку и аренду зданий более 14 млрд рублей. Эта сумма значительно завышена, отмечали аудиторы. В то время как по внутренним нормативам Пенсионного фонда на каждого сотрудника должно приходиться от 16,2 до 19,2 кв. м офисной площади, по нормативу для федеральных органов государственной власти на эти цели отводится лишь 9 кв. м.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Отделение ПФР по КЧР в Черкесске, ул. Горького, 3

За отчетный период площадь находившихся в распоряжении ПФР помещений увеличилась на 6,3% — с 2 065,4 тысяч до 2 195,4 тыс. квадратных метров. Большие, чем необходимо, здания были приобретены ПФР в Чеченской Республике, Томской области и ХМАО. Помимо этого, ежегодно на 20−23% росли расходы Пенсионного фонда на аренду.

По данным аудитора, по 24 объектам из 50 превысила утвержденные российским правительством нормативы, а в пяти регионах цена приобретения недвижимости вместе с ремонтом превышала стоимость строительства. Помимо этого, ПФР нарушал законодательство в сфере закупок.

Между тем, напомним, что средняя пенсия в России составила в 2016 году чуть более 12 тыс. рублей. Таким образом, 4,3 млрд рублей, которые в 2017 году пойдут на повышение зарплат сотрудникам ПФР, составляют более 350 тыс. средних ежемесячных пенсий, и таким образом могли бы обеспечить годовое содержание около 30 тыс. российских пенсионеров.

Отделение ПФР в Барнауле

Совершенно неудивительно, что в условиях, когда пенсионные накопления «замораживаются», а те, кто управляет ими, продолжают жить «на широкую ногу», отношение населения к ПФР стремительно ухудшается. По данным ЦБ РФ, за полгода уровень доверия к фонду рухнул почти на треть — с 31% в январе 2016 года до 21% в настоящее время.

Однако вновь и вновь в РФ возвращаются к разговорам о необходимости повышения пенсионного возраста. Похоже, это уже не просто инициатива, а решенный вопрос, осталось лишь договориться о сроках и возрасте.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Анны Бодровой, любой конструктивный разговор о вероятности повышения пенсионного возраста вряд ли возможен без детального аудита деятельности ПФР в целом и в частных случаях.

ИА REGNUM Отделение ПФР во Владивостоке

«Это должен быть детальный анализ производительности и эффективности работы ведомства, поскольку оно имеет дело с колоссальными потоками финансов», — заявила Бодрова корреспонденту ИА REGNUM.

Тот факт, что численность пенсионеров, находящихся за гранью стабильного финансового положения, постоянно растет, свидетельствует о том, что должным образом не работает вся система, отметила она.

«Тонкие» и слабые места как раз и выявит независимый и детальный аудит. Причем такая проверка должна охватить длительный период времени — 25 лет. Скорее всего, в этом темном омуте найдется много интересного», — уверена Бодрова.

ИА REGNUM Отделение ПФР во Владикавказе

По её мнению, российская пенсионная система носит развивающийся характер, но формировалась и формируется она в искаженном виде: «Пенсионная система любой из развитых cтран мира строилась изначально вокруг человека и его потребностей — прежде всего, обеспечения стабильной и комфортной старости». В то же время «в России нет фокуса внимания на человека — зато есть потребитель. Как только россиянин перестает быть активным потребителем, он неинтересен системе», добавила она.

Идея аккумулирования средств в казне и сокращение финансовой нагрузки на Пенсионный фонд за счет повышения пенсионного возраста для россиян сама по себе не нова, напомнила аналитик «Альпари».

ИА REGNUM Отделение ПФР в Воронеже

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«Государству чем дальше, тем больше требуются средства — это прекрасно иллюстрируют «заморозки» пенсионных денег. Возвращения их на счета уже никто и не ждет — наивно рассчитывать на то, что государственная машина попользуется финансами и положит их туда, откуда взяла, в том же количестве», — констатирует эксперт.

По мнению аналитика ГК ТелеТрейд Марка Гойхмана, критика расходов Пенсионного фонда и проверка их целесообразности абсолютно правомерна и необходима — однако нынешнее состояние бюджета фонда столь плачевно, что одним лишь аудитом ситуацию уже не исправить.

Саркисян Отари ИА REGNUM Отделения ПФР по Калужской области в городе Калуге на улице Болдина, 2 а.

«Дефицит бюджета Пенсионного фонда только в 2016 г. составит более 175 млрд руб. Нехватка средств на пенсии не только резко подрывает уровень жизни миллионов людей. Возникает вопрос о необходимости серьёзной реформы всей пенсионной системы, причём реформы непопулярной», — заявил Гойхман корреспонденту ИА REGNUM.

«С этих позиций правомерна критика расходов ПФ и необходимость проверки их целесообразности. В частности, «дворцы» отделений ПФ в регионах давно вызывают недоумение не только у пенсионеров», — продолжил он.

«Тем не менее радикально такой аудит не решит проблему — слишком высок дефицит ПФ», — считает аналитик ГК ТелеТрейд.