Противники Сергея Собянина в пику действующему мэру любят вспоминать предыдущего градоначальника Юрия Лужкова и его жилищные программы. Но, как это зачастую случается, за скобками остаются все негативные проявления, присущие лужковской градостроительной модели. Еще печальнее то, что никто не хочет анализировать происходящие системные изменения, даже беглый взгляд на которые показывает, что от перестановки градоначальников суть проводимой властями градостроительной политики не меняется.

Screenshot с сайта застройщика Чтобы как в мировых столицах

Наглядным примером чего является ситуация со строительством элитного жилого комплекса (ЖК) «Нескучный Home&Spa» на территории поселка Московского станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе, расположенного в 5-м Донском проезде.

Речь идет о прелестном уголке Москвы (в составе города с 1917 г.), невдалеке от воспетой еще Высоцким психиатрической лечебницы «Канатчикова дача», позже ставшей больницей имени Кащенко, в постсоветское время переименованной в больницу имени Алексеева. Здесь же по сию пору располагается не менее старейшее лечебное учреждение психиатрической помощи для детей ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков», история которого началась в 1914 году с «приюта для отсталых детей и эпилептиков». Вот для медперсонала детской больницы и работников расположенного неподалеку завода имени Орджоникидзе здесь и были в 59−67 годах построены дома. Единственное, что несколько портит картину, это построенное уже в наше время Третье транспортное кольцо. Именно местоположение, экологическая привлекательность и лежат в основе обрушившихся на местных жителей бед.

Как многие помнят, к концу 20-го века износ части жилого фонда достиг таких пределов, что потребовал оперативного вмешательства городских властей. В процессе реализации программа не раз уточнялась, и в конечном итоге от единичных сносов аварийных зданий власти пришли к комплексному решению проблемы. Нужно отметить, что реализовывалась программа реконструкции в рамках государственно-частного партнерства, то есть город выделял землю и решал вопросы коммуникаций, строительством и расселением граждан занимался инвестор. Соответственно пропорционально участию и делились возведенные квадратные метры. Для ностальгирующих по потерянной Москве лужковских времен вскользь отмечу, что его программа расселения вообще не предполагала какого-либо учета мнений граждан. Да и переселяли не так, не туда и порой вопреки их желанию, а на несогласных с условиями переезда оказывали давление, и не только административное.

При такой схеме наряду с объективными причинами (аварийное состояние домов) не могло не быть и причин субъективных, к которым относятся коммерческие интересы девелоперов. В коммерческом освоении столь лакомой территории и заключаются причины бедствий жителей 5-го Донского проезда. На беду местных жителей в микрорайоне оказался аварийный дом, который по геологическим основаниям вообще не надо было строить. Это позволило мэрии выпустить постановление от 29.04.2003 № 303-ПП «О сносе аварийного здания по адресу: 5-й Донской пр., д. 21, корп. 6 и строительстве административно-делового центра с подземным гаражом-стоянкой (Южный административный округ)». Инвестором выступил широко известный тем, что на протяжении своей карьеры создавал и терял крупные и не очень строительные компании (помимо скандалов, окружающих его проекты), Максим Блажко, компании которого и ныне находятся в стадии очередного банкротства.

Однако к реализации проекта приступить тогда не удалось, и в 2007 году мэрии пришлось вносить изменения и продлевать инвестконтракт. В 2010 году сроки вновь перенесли до 2012 года и даже не стали штрафовать, более того, московские власти настолько вошли в положение, что мэр Лужков распорядился вообще исключить предельные сроки реализации проекта.

Напомню, что к середине 2000-х годов протесты москвичей против уплотнительной застройки, наконец, побудили мэрию искать новые решения. Точечная застройка была признана неэффективной, ее специальным постановлением от 30 марта 2004 года № 178-ПП запретили и перешли к «комплексному освоению территорий». Очевидно, что при сложившихся на тот момент обстоятельствах девелоперу было интереснее заняться реорганизацией всего микрорайона, а не одной аварийной пятиэтажки. Для чего всего-то и надо было построить первый дом для расселения либо договориться с жителями и купить им приемлемое жилье. Но, то ли в силу присущей нашему бизнесу жадности, или по причинам финансового характера, застройщик этого так и не сделал. Ситуация вновь на некоторое время застыла в неопределенности.

Вот тут бы местным жителям серьезно вникнуть в суть проблемы и заняться ее решением. На тот момент из всего района реконструкции требовал всего лишь один дом, даже несколько так называемых немецких двухэтажных бараков аварийными были признаны значительно позже. Получается, что ради реконструкции одного строения мэрия «приговорила» весь квартал. Уверен, что люди быстро бы поняли, что одной из причин их бед является незаконное перемежевание находящейся в их общедолевой собственности земли. Смогли бы вернуть себе придомовую территорию и тем самым предотвратить её последующий захват девелопером. Ничего подобного, увы, сделано не было, общество до сих пор продолжает легкомысленно относиться к окружающей нас капиталистической действительности и ее постулатам.

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Пока граждане жили себе — не тужили, сменилась власть, Москву возглавил Сергей Собянин. Также незаметно глазу продолжалась эпопея вокруг строительства. Несмотря на громкие заявления нового администратора, инвестконтракт на снос десятка крепких домов в комфортном районе столицы отменен не был. Более того, новые власти, несмотря на огромную задолженность застройщика по аренде земельного участка, неоднократные срывы сроков реализации проекта, продолжили начатый администрацией Лужкова курс. В очередной раз были пересмотрены и переписаны документы, пролонгированы договора. Более того, в соответствии с новыми тенденциями на сверхуплотнение Москвы, проект приобрел окончательные, еще более чудовищные черты. Здесь должны появиться 5 жилых башен высотой от 140 до 262 метров, и в начале 2017 года застройщик перешел к активной фазе строительства.

Трудно апеллировать к законодательству, когда нормативные акты постоянно переписываются, а не устраивающие нормы отменяются. Те, кто интересовался московской программой реновации, начатой господином Собяниным, поймут, о чем идет речь. Но даже здравый смысл подсказывает, что правовое регулирование не может меняться применительно к каждой конкретной ситуации. А если же это происходит, то дело тут не только и даже не столько в непрофессионализме чиновников, как порой это хотят показать.

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История в 5-Донском проезде в свете сказанного уже не выглядит таким из ряда вон вызывающим событием. Подумаешь, обанкротившийся во всех смыслах девелопер нашел поддержку у новой администрации. Что такого в том, что под строительство очередного монстра у людей украли якобы «священную частную собственность» — придомовую территорию. Кого ныне можно удивить тем, что стройка ведется в трех метрах от жилого не отселенного дома. Что такого в том, что строительство подземного паркинга разрушило этот дом, а последний гвоздь вбил сам застройщик, который пообещал защитить строение, а при проведении защитных мероприятий еще больше повредил здание (смотрите галерею к статье — прим. ИА REGNUM ). Обещанного расселения местные жители ждут до сих пор и в свете финансовой несостоятельности девелопера могут и не дождаться.

Перечисленное выше — лишь малая толика тех нарушений, на которые закрывают глаза на всех этажах московской власти. Объяснение того, почему чиновники так близко к сердцу приняли проблемы застройщика, настолько очевидно, что дальнейшей расшифровки не требует. Но было бы непростительной ошибкой видеть причину всех бед в пресловутой «чиновничьей ренте».

Строительство монстра «Нескучный Home&Spa», как и многие подобные проекты, ведет свое начало из времен Юрия Лужкова. Новая администрация не только не положила конец подобным начинаниям, но и, «творчески» их переработав, дала им новую жизнь. Господин Собянин идейно ли, может быть, вынужденно является сторонником концепции агломераций. А в условиях, когда государство делает ставку на Стройкомплекс как локомотив развития экономики и вынуждено удовлетворять растущие аппетиты этого монстра, нам, москвичам, если мы не хотим жить в человейниках, не остается ничего иного, как вспомнить классиков политэкономии и научится бороться за свои права. Ведь никто не верит в то, что проект, в который вложены многие миллиарды, будет вдруг отменен?

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