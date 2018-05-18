Как московские власти застройщика из беды выручали

Игорь Свирин, Антонова Дарья, , 20:57 — REGNUM

17 мая в районе Хорошево-Мневники чиновники попытались убедить местных жителей в том, что последним крайне необходим физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), для чего необходимо изъять у ГКБ №67 один гектар земли. Градостроительные споры обычное, в общем, дело, но я убежден в том, что к сокращению территории больницы привели действия застройщика, который реконструирует скандально известные 75-й и 82-й кварталы района.

Институт публичных слушаний как реальный инструмент прямой демократии, позволяющий гражданам отстоять свои права на благоприятные окружающую среду и условия жизнедеятельности, увы, так и не состоялся. А уж после утверждения весной 2017 года правил землепользования и застройки (ПЗЗ) и вовсе превратился в анахронизм. Однако пока столичные чиновники их проводят, мы, журналисты будем о них писать.

Собственно, к проведению слушаний в Хорошево-Мневниках претензий нет. Провели экспозицию, загодя опубликовали в местной печати объявление о месте и времени проведения заседания. Да и само мероприятие, в отличие, скажем, от слушаний в Дмитровском районе, на которые не пустили значительную часть местных жителей, провели удовлетворительно. Могли бы, конечно, и на «отлично», но по устоявшейся в Москве традиции, на данных мероприятиях всегда присутствует группа лиц — активных сторонников проекта, которая (удивительное дело!) по окончании мероприятия разъезжается во все концы нашей столицы. Вот и в этот раз, кстати, далеко не первый, я со своими соседками, сторонницами строительства ФОКа, расстался у станции метро «Октябрьское поле».

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Подчеркну, что не ставлю своей целью подорвать доверие к публичным слушаниям как к демократическому институту, московские власти справляются с этим и без моего скромного участия. Подобные мероприятия — лишь повод поговорить о действительно насущных проблемах нашего города. Добавлю лишь, что мы сделали небольшое видео, наглядно демонстрирующее атмосферу на таких мероприятиях. Мы не старались показать только одну сторону противостояния и действительно не имеем претензий ни к технической стороне процесса, ни к его участникам.

В градостроительной сфере проблема у Москвы одна. Заключается она в том, что призванные блюсти интересы всех жителей города и служить арбитрами в спорах тех или иных субъектов правоотношений чиновники предпочитают занимать сторону одного из участников конфликта. Именно ангажированность интересами застройщика мы в очередной раз наблюдаем в районе Хорошево-Мневники.

Во времена незабываемого Юрия Михайловича Лужкова в мэрии безапелляционно верили в социальную ответственность бизнеса и многие проекты отдавали на откуп девелоперам. Тогда-то в район и пришел инвестор-застройщик концерн «КРОСТ», который так до сих пор и осуществляет реконструкцию 75-го и 82-гокварталов, в границах которых и находится вышеупомянутая больница №67.

Подробнее о деятельности девелопера можно прочитать здесь (Жители 75-го квартала района Хорошево-Мневники рассказывают о ситуации в квартале и выдвигают требования к концерну «КРОСТ»). Я лишь отмечу, что их деятельность уже привела к тому, что жители не только лишены причитающихся им придомовых территорий, лечебно-образовательных и прочих социальных объектов. Плотность застройки такова, что уже невозможно разместить улично-дорожную сеть. Давно известно, что «аппетит приходит во время еды», наш случай не исключение, Москомэкспертиза согласовала «КРОСТу» строительство еще трех небоскребов.

В процессе все почему-то забыли про социальную инфраструктуру. Представляется, что и на это у меня есть ответы. Контракты на реконструкцию были заключены во времена господина Лужкова, и нынешняя администрация не смогла их разорвать. А потом так и вовсе на страну обрушились экономический кризис, санкции, прочие неисчислимые бедствия, и главной заботой властей стало спасение бизнеса. Где уж тут о людях думать? Так, да не совсем.

И мэр Москвы, и его подчиненные неоднократно заявляли о том, что работают исключительно во благо жителей города. И не нужно тут искать противоречий, ведь время от времени случаются выборы всех уровней, да и начальству нужно регулярно докладывать о том, что уровень комфорта и благосостояния москвичей растут год от года. Вот и приходится решать вечную проблему несоответствия деклараций и реальности. Вот тут-то и приходит на выручку недюжинная чиновничья сметка, при которой и партнеры по бизнесу довольны, и гражданам формально придраться не к чему.

Придумали себе литеру Ф, согласно чему теперь градостроительные регламенты устанавливаются с учетом фактического использования земельных участков. И попробуй теперь докажи что-либо. Федеральные ведомства с подобным ноу-хау согласились, и теперь на кадастровой карте Москвы, куда не глянь, везде на это фактическое использование натыкаешься. Граждане робко интересуются: «мол, ну как же, земля-то ведь для целей здравоохранения», — а им в ответ «извините, ПЗЗ говорят об обратном». Прокуратура молчит, суды бездействуют. Очевидно, что в таких условиях такие строительные монстры, как концерн «КРОСТ», будут и дальше превращать наш город в человейник, а чиновники, прикрывая себя и бизнес, будут отнимать оставшиеся клочки земли под строительство социальных объектов.

Буду банален, но убежден в том, что эта нескончаемая «Love story» мэрии и стройкомплекса не закончится до тех пор, пока общество не осознает, что нынешние сражения классовой войны разворачиваются отнюдь не на привычных нам по книгам, фильмам и учебникам истории полях борьбы. Битва идет за благоприятную среду, окружающую человека, в которой только и возможно сформировать личность, способную ответить на современные вызовы.