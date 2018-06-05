Политический небосклон Нижегородской области на этой неделе ощутимо потряхивало. Видимо, в преддверии официального старта предвыборной гонки за губернаторское кресло, которая началась 8 июня. Известно, что от ЛДПР побороться за пост выдвинут депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов, что уже пытал счастье в 2014 году, но не набрал даже 3% голосов, а вот единороссы из четырёх возможных кандидатов, включая врио губернатора Глеба Никитина, озвучат своего единого претендента только 14 июня. От КПРФ в гонку прочат Владислава Егорова — вице-спикера нижегородского парламента, но официально претендента отделение объявит лишь в середине июня.

Нижний Новгород

Руководство нижегородских муниципальных предприятий пропустили через «сито», и далеко не все удачно через него просочились. Ротация произошла в ОАО «Нижегородский водоканал», которым руководил один из бывших сити-менеджеров Нижнего Новгорода, устроенный туда сразу после скандала и, пусть добровольной, но отставки с должности, — Сергей Белов. Покинул свой пост за неделю до официального открытия новой станции метро «Стрелка» глава МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрий Гаранин. Официальных претензий к нему не озвучивают, ссылаясь на ротацию кадров, а неофициально поговаривают, что сдвиг даты открытия станции метро не всем должностям на пользу, можно и без поста остаться. Есть сведения, что это далеко не последние отставки на муниципальных предприятиях.

Также несколько раз уволенный и восстановленный в должности глава Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров, ранее ставший фигурантом уголовного дела, окончательно покинул ряды муниципальных чиновников. Поговаривают, что отставка была полюбовной, поэтому ничем экс-чиновнику не грозит, а сам он переходит на новое место работы и оспаривать увольнение в этот раз не будет.

В «Команду правительства» — проект, инициированный властями Нижегородской области, внесли изменения по требованиям к кандидатам. Был снят предельный возрастной ценз и продлены сроки подачи заявок. Подобный шаг связан с тем, что за пост министра культуры желали бы сражаться деятели культуры, которые не проходили ранее через возрастной фильтр. В рамках проекта на пост министра культуры уже претендуют 612 человек, а на должности заместителей главы Нижнего Новгорода, которые также были заявлены как вакантные, — 690.

В отношении Нижегородского ипподрома не только отменили приказ о консервации, но и обещают помочь с решением проблем. Областному правительству Глебом Никитиным даны поручения проработать возможность предоставления мер поддержки.

В регионе в развитие цифровой инфраструктуры планируют вложить 2,8 млрд рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Глеб Никитин, президент ПАО «МТС» Алексей Корня и гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максим Тевс.

Органы статистики по итогам первого квартала 2018 года назвали Нижегородскую область в числе лидеров по зарплатам ряда категорий бюджетников в Приволжском федеральном округе. При этом до средней в целом по региону заработные платы всё равно недотянули.

В Нижнем Новгороде начали обсуждение новой транспортной схемы с жителями и пообещали не отменять «маршруты, пока новая маршрутная сеть не будет согласована и не будет подвижного состава». А также рассказали, что в адрес мэра «поступает много жалоб и предложений от нижегородцев, касающихся несовершенной работы транспорта».

Начальницу одного из почтовых отделений Нижнего Новгорода приговорили к 2,5 года условно и уволили с должности за то, что оскорбила посетителей и распылила в их сторону аэрозоль со слезоточивыми веществами.

Выборы губернатора: На старт! Внимание! Марш!

Официально избирательная кампания губернатора Нижегородской области стартовала 8 июня 2018 года, хотя соответствующее постановление нижегородский парламент принял на внеочередной сессии 7 июня.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Пока лишь одна из политических партий определилась со своим кандидатом. Депутат Госдумы РФ от региона Александр Курдюмов на своей странице в соцсетях заявил, что высший совет ЛДПР утвердил его кандидатуру «для выдвижения конференцией НРО ЛДПР на участие в выборах губернатора Нижегородской области».

"Предстоит титаническая работа на все лето», — добавил он.

Следует напомнить, что это не первая попытка депутата Курдюмова занять губернаторское кресло. В 2014 году он уже баллотировался на этот пост, но набрал всего 2,62% голосов избирателей, что составляет 40 124 человека (при явке — 54,49%). Тогда с большим отрывом от ближайшего конкурента, набрав 86,93%, победил действующий глава региона Валерий Шанцев, которого Владимир Путин отправил в отставку в конце сентября 2017 года. На его место Путин назначил первого замминистра промышленности и торговли РФ Глеба Никитина, который, вероятнее всего, поборется за губернаторское кресло от единороссов. В праймериз вместе с ним участвуют глава отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, депутат областного парламента, военный комиссар Владимир Паков и глава Первомайского района Елена Лебеднева. Единороссовский кандидат будет объявлен 14 июня, и имя его всем известно уже сегодня.

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«Нижегородское региональное отделение партии КПРФ планирует выдвинуть единого кандидата — главу НРО КПРФ Владислава Егорова — на выборы губернатора», — пишет издание NewsNN со ссылкой на областного депутата, члена партии Владимира Буланова.

Владислав Егоров, окончивший исторический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, также является депутатом Законодательного собрания Нижегородской области и одновременно вице-спикером.

Напомним, выборы губернатора пройдут 9 сентября 2018 года. На 1 января 2018 года в Нижегородской области зарегистрировано 2 603 915 избирателей.

На предыдущих губернаторских выборах второе место по числу голосов занял депутат Законодательного собрания Нижегородской области, лидер областных справедливороссов Александр Бочкарев, получивший 5,65%. К сентябрьским выборам 2018 года нижегородское отделение «Справедливой России» своего кандидата пока не заявляло.

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Кадры для правительства

Приём заявок от кандидатов в министры культуры Нижегородской области и на должность двух заместителей главы администрации Нижнего Новгорода продлили на семь дней — до 10 июня. Помимо этого, из обязательных критериев убрали возрастной ценз.

Кандидаты

В «Команду правительства», а именно так называется программа, идёт также отбор для кадрового резерва в государственные и муниципальные органы власти.

«Сроки первого этапа будут продлены ещё на неделю — до 10 июня включительно. По возрастным ограничениям к нам было много вопросов от деятелей культуры, которые хотят поучаствовать в отборе, но не подходят по возрасту. Принято решение снять предельный возрастной ценз на текущие конкурсы, на участие в отборе в резерв управленческих кадров возрастной диапазон останется прежним», — отметил Глеб Никитин, уточнив, что уже прошли регистрацию 8014 пользователей, а анкеты для участия в отборе заполнили 3042 человека.

На пост министра культуры претендуют 612 человек, а на должности заместителей главы Нижнего Новгорода — 690.

Напомним, пост министра культуры освободился после ухода в отставку в середине апреля 2018 года Сергея Горина, занимавшего должность с 2013 года. Тогда же врио губернатора Глеб Никитин предложил ему место советника. Хотя ещё в начале года Горину прочили вакантную на тот момент должность директора Театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. На сегодня экс-министр стал победителем в праймериз отделения «Единой России» на мандат депутата думы Нижнего Новгорода, который освободился после досрочного ухода Олега Сорокина, на лишении статуса которого настояла прокуратура.

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Кадровые «шахматы»

После рокировок в областном правительстве и администрации города кадровые перестановки добрались и до муниципальных компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

На прошлой неделе завершили работу на прежних постах сразу два чиновника. Один из них — генеральный директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Юрий Гаранин. Он, к слову, по итогам 2017 года, заработал больше всех глав МУП Нижнего Новгорода — свыше 8,287 млн рублей (с учётом платы за аренду некоего имущества).

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Гаранин пришёл на свой пост в апреле 2010 года с должности первого заместителя гендиректора этого же предприятия.

«За неделю до официального открытия станции метро «Стрелка» уволен глава ГУММиД Гаранин. Официальных претензий к нему якобы нет, власти тщательно стараются сохранить хорошую мину и делать вид, что всё по плану, даже все задержки со сдачей по плану. Нарушать идиллию и «мы одна команда» до и во время ЧМ вряд ли будут», «после увольнения по статье Юрия Гаранина с поста генерального директора Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде на его место назначен его же бывший зам — Виктор Терещенко, с приставкой и.о. Официальной причиной увольнения Гаранина стала плановая «ротация кадров», — высказывают своё мнение эксперты в соцсетях об этой отставке, напоминая, что срок сдачи станции метро «Стрелка», строящейся к мундиалю, был сдвинут на 12 июня.

Строительство метро обошлось бюджету свыше 10 млрд рублей, МКУ, которое возглавлял Гаранин, выступало заказчиком стройки. Проходила она не совсем гладко: то работники пожалуются на невыплату зарплаты, то прокуратура области из-за возможного срыва сроков возьмёт на контроль.

Вторая крупная ротация — это уход Сергея Белова, который с октября 2017 года сменил пост сити-менеджера Нижнего Новгорода (работал на нём неполные два года) на должность руководителя ОАО «Нижегородский водоканал». На его место назначен Николай Николюк, который ранее работал в Волгограде, где занимался привлечением инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, а до должности гендиректора нижегородского предприятия был заместителем Белова. Сам же Белов останется работать на этом же предприятии, но уже в качестве заместителя генерального директора.

«Николюк за два месяца своей работы в должности заместителя генерального директора по развитию Нижегородского водоканала смог изучить городскую специфику, занимаясь оценкой застарелых проблем в сфере ЖКХ», — цитирует собственный источник издание НИА «Нижний Новгород».

Напомним, Белов был избран сити-менеджером администрации Нижнего Новгорода в декабре 2015 года, будучи главой Приокского района города, но в начале 2016 года его избрание пытался оспорить депутат от КПРФ Евгений Лазарев, усмотревший нарушения в процессе избрания. Суд иск отклонил, но в сентябре 2017 года Сергей Белов был признан виновным в нерасселении дома на улице Самочкина, 32, который частично обрушился в 2014 году. После этого, несмотря на попытки обжалования, встал вопрос об отставке Белова с поста. А в середине октября 2017 года он написал соответствующее заявление. Ходили слухи, что сделано это было после переговоров в администрации президента РФ. Бывшему главе городской администрации нашли место в муниципальном предприятии.

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«Ждём смены директора в Теплоэнерго и расследования их действий со стороны правоохраны», — отмечают в соцсетях источники, знакомые с ситуацией в муниципальных организациях.

«Непотопляемый» потоплен?

Канавинский район Нижнего Новгорода остался без руководителя. С 6 июня был «освобождён от занимаемой должности в соответствии со ст. 278 Трудового кодекса РФ» Дмитрий Шуров. Мэрия была немногословна, ограничившись лишь сообщением в одну строчку. Озвученная статья трудового законодательства включает дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации.

Бывший глава района интересен тем, что это уже далеко не первое его увольнение с этого же поста. В апреле 2015 года после того, как раскритиковал власти города за решение по передаче подрядов на уборку районов коммерческим структурам, Дмитрий Шуров был уволен. Тогда же он обвинил своё вышестоящее начальство, а на тот момент главы районов были заместителями мэра по должности, в попытках обанкротить успешно работающее коммунальное предприятие района и отобрать у него уборочную спецтехнику. Приказ об увольнении был им оспорен, и в июле 2015 года Шуров вернулся на свою должность. Он задержался на ней лишь на две недели, после чего его снова уволили, но ему снова удалось через суд восстановиться в прежней должности в конце августа.

Осенью того же года его задержали по подозрению в совершении мошенничества при продаже корпусов ОАО «Международная олимпийская академия спорта» в Кстово и теперь уже отстранили от должности временно. Дело в отношении чиновника прекратили в июне 2017 года. После чего он в очередной раз занял своё кресло, а в сентябре 2017 года снова стал фигурантом уголовного дела и был отстранён от должности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на все отстранения и уголовное преследование, Дмитрий Шуров среди своих коллег по итогам 2017 года стал самым состоятельным, заработав 3,463 млн рублей с учётом поступлений, полученных от продажи транспортного средства.

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Ставка «на цифровизацию»

В Нижегородской области будут развивать цифровую инфраструктуру, важное место в этом отведено соглашению, подписанному Глебом Никитиным, главой «МТС» Алексеем Корня и гендиректором АО «Корпорация развития Нижегородской области» Максимом Тевсом 8 июня. В рамках данного документа планируется сотрудничать при возведении второй очереди первого в России модульного Центра обработки данных «МТС». Первая его очередь будет запущена в третьем квартале 2018 года.

Контакт

Включает соглашение и развитие инфраструктуры сетей радиотелефонной связи стандартов UMTS, GSM и LTE, оптоволоконных сетей и внедрение новых дополнительных сервисов в сети передачи данных на территории области. Все это планируется на 2018−2019 годы с вложением 2,8 млрд рублей.

«Мы также договорились, что будем развивать новые направления сотрудничества, которые станут основой для проектов «Умный город», «Умный регион». Эти проекты мы реализуем сейчас с целым рядом партнёров. Компания «МТС» — крупнейший федеральный игрок, и отрадно, что новые объекты предполагают дополнительные рабочие места», — уточнил Никитин.

Максим Тевс отметил, что вложения в цифровизацию всегда окупаются и ведут к устойчивому развитию региона, например, запуск центра сделает для бизнеса доступными «новые цифровые сервисы системной интеграции, облачные технологии хранения данных, мониторинга, навигации, охраны, информационной безопасности, электронного документооборота».

Напомним, центр строится в Нижнем Новгороде и пока не имеет аналогов в России. На его основе планируется развитие инновационных цифровых технологий для государственного и корпоративного секторов экономики.

Зарплатная статистика

Росстат подвёл зарплатные итоги работников бюджетной сферы в первом квартале 2018 года, и в ПФО в тройке лидеров оказалась и Нижегородская область. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщило министерство экономического развития и инвестиций региона.

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По сведениям министерства, второе место в округе регион занял «по величине средней заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений (27,5 тыс. рублей), преподавателей учреждений профессионального образования (30,4 тыс. рублей)». На третьем месте Нижегородская область оказалась по зарплатам работников учреждений дополнительного образования — 30,3 тыс. рублей, учреждений культуры — 29,3 тыс. рублей. На четвёртом месте по уровню зарплат педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, — 29,9 тыс. рублей, социальных работников — 29,4 тыс. рублей и по зарплате младшего медперсонала — 28,5 тыс. рублей.

Средняя зарплата в регионе в целом составила 37 154,8 рубля, то есть доходы вышеупомянутых бюджетников по-прежнему до неё недотягивают.

Напомним, в мартовской корректировке бюджета для повышения зарплат бюджетников в 2018 году, по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина, в главном финансовом документе региона были увеличены расходы на эти цели на 284,5 млн рублей.

Сетью дорожной по жалобам

В Нижнем Новгороде с горожанами начали обсуждать новую маршрутную сеть взамен той, что действует на сегодня.

На брифинге 4 июня и. о. директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Елена Кузнецова отметила, что на встречах представляют «визуализацию маршрутной сети по Московскому району и в целом по городу», как её видят власти, а жители «смогут высказать замечания и предложения».

В муниципальном транспорте

Замглавы администрации Александр Герасименко добавил, что в адрес мэра поступает «много жалоб и предложений от нижегородцев, касающихся несовершенной работы транспорта».

"Все эти предложения, включая мнения, высказанные в городских группах в социальных сетях, были проанализированы, и именно на их основе сформирован проект обновлённой маршрутной сети», — добавил он, уточнив, что такой подход выбран для того, чтобы «в дальнейшем не было нареканий со стороны населения».

Елена Кузнецова рассказала, что в маршрутной сети учтено обновление муниципального парка — «ориентировочно в течение этого года для Нижнего Новгорода будет закуплено 400 социальных автобусов», и большая часть из них будет работать на газомоторном топливе.

Она также уточнила, что пока новая маршрутная сеть не будет согласована и не будет подвижного состава, никакие маршруты отменять не будут.

Напомним, с июня планировалось отменить 12 маршрутов общественного транспорта, но позднее решено было продлить их действие до сентября.

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Вторая жизнь ипподрома

Нижегородский ипподром получит шанс — после обращения к главе региона лошадников, попросивших о помощи в сохранении старейшего объекта региона, власти провели совещание. В нём приняли участие министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, представители АО «Российские ипподромы», министерства спорта, министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области.

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На совещании прозвучало, что отменён приказ о консервации Нижегородского ипподрома, который и вызвал переполох среди лошадников, после чего они попросили Глеба Никитина о помощи. Объект работает в обычном режиме, а лошадей владельцы по-прежнему могут размещать на ипподроме.

Сергей Баринов отметил, что владелец ипподрома — АО «Российские ипподромы» «ведёт переговоры с АКБ «Пересвет» по заключению мирового соглашения во избежание процедур банкротства». Включили объект из Нижнего Новгорода и в проект долгосрочной программы развития АО «Росипподромы», которая находится на согласовании в правительстве РФ. Последнее необходимо, так как учредителем общества является Росимущество, а само АО было создано из московского ФГУП с присоединением 16 региональных ипподромов, в том числе и нижегородского.

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ЧП на почте

Бывшая начальница почтового отделения на улице Невзоровых в Нижнем Новгороде осуждена на 2,5 года условно за побои посетителей и хулиганство.

По данным следствия, 8 ноября 2017 года около 16:00 женщина, будучи на рабочем месте, заявив об окончании рабочего дня, оскорбила посетителей, после чего распылила в их сторону аэрозоль, содержащий слезоточивые вещества. Они попали в лицо двум гражданам, одна из которых — 81-летняя женщина. Информация об этом попала в СМИ, и правоохранительные органы начали проверку, результатом которой стало уголовное дело.

Пока длилось расследование дела, возбуждённого по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и ст. 116 УК РФ («Побои»), с должности женщину уволили. Своей вины при этом она не признала.

7 июня 2018 года суд назначил подсудимой 2,5 года лишения свободы условно, но пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.