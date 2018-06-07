Регионы Поволжья накануне прямой линии президента России Владимира Путина лихорадит из-за жилищной темы и уплотнительной застройки. Это подтверждает и промежуточная статистика по тематике вопросов, которые жители округа присылают президенту в рамках подготовки к прямой линии: чаще всего задают вопросы о жилье и коммунально-бытовом обслуживании. При этом «вскипают» даже относительно спокойные в этом плане регионы.

ИА REGNUM Юго-западный микрорайон активно застраивается

Уплотнительный ад в Поволжье

Резкий всплеск активности в регионах Поволжья в связи с точечной застройкой и проблемами дольщиков произошёл накануне прямой линии президента Владимира Путина. Жители пишут обращения и жалобы, нередко творчески подходя к процессу и нервируя местные власти.

В Оренбурге новую силу набирает скандал вокруг уплотнительной застройки на улице Пролетарской: группа жителей записала видеообращение к президенту, заявив о «непродуманной и убийственной» градостроительной политике. Актуальна проблема точечной застройки для Перми, на которую, по оценке экспертов ОНФ, приходится более половины всех проектов жилищного строительства, — более того, нередки случаи, когда при возведении новых зданий сносятся уже имеющиеся детские и спортивные площадки, зеленые насаждения и места отдыха. Одной из проблем общественники называют «отсутствие учета мнения граждан при точечной застройке».

"Учитывая факты, что объемы точечной застройки будут увеличиваться, а в настоящее время в городе действуют нормативы, разработанные для комплексного освоения территории, назрела потребность в разработке механизмов и нормативов градостроительного проектирования, куда должна вписаться точечная застройка. На сегодняшний день только эти меры позволят минимизировать негативные настроения и не ущемлять права жителей домов сложившейся застройки», — отмечал ранее сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов.

Накануне прямой линии президента в сети появилось открытое письмо из Самары — «от имени инициативной группы жителей квартала в границах улиц Скляренко, Мичурина, проспекта Масленникова». Жители квартала жалуются на точечную застройку, в результате которой якобы пойдут под снос две детские площадки и жизнь превратится «в ад».

Обращения готовят и дольщики. В Саратовской области, которая в части данной проблемы находится под особым федеральным вниманием, участники долевого строительства ЖСК «Времена года» заявили, что готовы брать пример с жителей Екатеринбурга и записать видеообращение к главе государства, встав на колени. Напомним, в прошлом году видеобращение к Путину подготовили жители саратовского микрорайона «Солнечный», жалуясь на уплотнительную застройку. В ульяновском Димитровграде многодетные семьи, которые годами не могут получить землю под строительство жилья, записали коллективное обращение к Путину в форме частушек, отмечая, что «землю детям не дают, под бизнес вырубают». Видеообращение президенту подготовили и кировские дольщики, пытаясь обратить внимание на долгострой по 1-му Гороховскому переулку и заявляя, что «обмануты не застройщиком, а государственной корпорацией, созданной правительством области, которая фактически выступала в качестве инвестора строительства дома».

Будоражит даже сравнительно спокойные города. К примеру, Чебоксары, где официально проблемы с дольщиками практически сняты и власти всех уровней не раз публично заявляли об отказе от уплотнительной застройки — более того, в интересах жителей не раз отказывали бизнесу в строительстве домов. Но, как выяснилось накануне прямой линии, сохранились очаги серьёзных конфликтов, которые грозят перерасти в массовые протесты: так, по одному объекту «уплотниловки» собрано более 800 подписей, что является для сравнительно небольшого и спокойного города тревожным сигналом. Особенно накануне прямой линии президента.

5 июня чувашские чиновники организовали пресс-тур на проблемные объекты, чтобы разъяснить ситуацию. Выезд прошёл без участия заявленных в анонсе минстроя сотрудников прокуратуры.

«Сразу взорвём»

С боевым настроем встретили чиновников и журналистов жители домов по улице Матэ Залка (юго-западный район) в Чебоксарах. Горожане отстаивают детскую площадку, построенную рядом с домом 14/1: «в интернете узнали», что здесь планируют строить торговый центр. И за «полтора часа собрали 238 подписей», направив обращение президенту Владимиру Путину на прямую линию — из Кремля жалоба вернулась в Чувашию.

На встрече с чиновниками эпитеты звучали категоричные, гневные — от «накипело», «у детей отнимают землю», «унижение детей» до обвинений в «антинародной политике» и угроз, что «сразу взорвём магазин». Жильцы вспоминают, что детская площадка здесь — с 1985 года, при этом территория обрастает домами и число детей растёт. А магазин здесь строить «экономически невыгодно» из-за переизбытка торговых площадей.

ИА REGNUM Детская площадка по улице Матэ Залка

Позиция мэрии, как выяснилось, изменилась с «вечера 4 июня».

«По итогам инвентаризации земель был выявлен земельный участок, который ни за кем не закреплён. Было принято решение о вовлечении его в оборот, разработан проект планировки данной территории. По итогам публичных слушаний проект планировки был утверждён, на основании этого было принято решение о формировании земельного участка, выставлении его на торги через аукцион. Был проведен аукцион, но на него никто не заявился. В администрацию города поступила информация о коллективном обращении жителей, которые против размещения здесь какого-либо объекта — главой администрации было принято решение о том, что на данном земельном участке на данный момент никаких объектов размещать не будут», — пояснил замглавы администрации Чебоксар Анатолий Павлов.

И настроение жителей трансформировалось прямо на глазах — последовали аплодисменты. В то же время в столичной мэрии с сожалением констатируют инертность самих жителей в части участия на публичных слушаниях.

«Жители не участвуют, хотя мы информируем в средствах массовой информации. И только по факту, когда уже предоставлен участок и застройщик выходит на площадку, жители начинают действовать», — отмечает Анатолий Павлов.

Вместо благоустроенного двора — дом?

Коллективное обращение (со слов жильцов, собрано около 300 подписей) написали и жители домов по улицам Ахазова и Эльгера, где в районе дома Эльгера, 15а вместо благоустроенного в 2017 году двора планируется построить двухподъездный дом переменной этажности (9−13 этажей). Отметим, что двор был благоустроен при софинансировании жителей по программе «Комфортная городская среда».

В минстрое Чувашии поясняют, что ко двору дома присоединился «изрядный участок» земли. Прежде он принадлежал детскому саду, выкупленному в собственность застройщиком в 2008 году.

ИА REGNUM Сквер по улице Эльгера, 15а

«В 2004 году было согласовано место размещения жилого дома по ул. Эльгера, 15а. Администрация города, учитывая мнение жителей, поддерживает необходимость сохранения имеющейся зеленой территории и по итогам общественных обсуждений, состоявшихся в 2013 году, неоднократно рекомендовала застройщику отменить строительство, предпринимались меры по расторжению договора аренды земельного участка. Тем не менее решением Арбитражного суда Чувашии был признан недействительным односторонний отказ администрации города от договора аренды земельного участка. Следовательно, он считается действующим. Администрацией города Чебоксары в целях разрешения ситуации рекомендовано застройщику найти компромиссное совместно с жильцами», — уточняют в администрации Чебоксар.

Вице-мэр Анатолий Павлов отмечает, что сегодня «совместно с застройщиком ищем решение, которое позволит учесть и пожелания жильцов окрестных домов». Но «если решение о строительстве все же будет принято, то все элементы детской площадки, установленные сегодня на территории бывшего детского сада, а теперь как бы ставшей частью двора этого дома, будут перенесены и установлены вблизи этого же дома».

В администрации поясняют, что участок принадлежит ООО «Менеджерско-коммерческая фирма «Стромон-Китр». Согласно данным ЕГРЮЛ, компания создана в 2002 году, уставный капитал — 1 158 400 рублей, учредителями являются Юрий Ковалев (доля 807 404,8 рублей) и Николай Коровин (350 995,2 рублей). Согласно данным общественной палаты Чувашии, членом которой является Ковалев, он также — заслуженный строитель Чувашии, член совета ассоциации «Деловая Чувашия», член совета регионального отделения «Деловой России», член межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе Чувашии, член комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость земельных участков по улице Эльгера (поз. 15а, 15б) составляет 5 712 185,70 рублей, площадь — 4 485 кв. метров, разрешённое использование — для размещения индивидуальных гаражей, по документу — «для завершения строительства жилого дома переменной этажности со встроенными предприятиями обслуживания и пристроенными подземными гаражами». Участок был поставлен на учёт 02.06.2006 года, дата изменения сведений в ГКН — 18.10.2017.

«Готовы поднять против уплотниловки весь город»

Сложнее ситуация с уплотнительной застройкой на другом участке северо-западного района Чебоксар — в микрорайоне, ограниченном улицами Т. Кривова, М. Павлова, Гузовского и Московским проспектом (возле школы № 27). Сложнее тем, что застройщик и чиновники получили массовый протест. Здесь застройщик выкупил в собственность территорию заброшенных школьных теплиц и планирует построить одноподъездный девятиэтажный дом со встроенной школой искусств.

ИА REGNUM Чиновники

Ответом стал массовый протест: 846 жителей написали коллективное письмо чуть ли не во все инстанции, включая президента России. И считают, что здесь нужно строить социальный объект — ту же школу искусств, например, или физкультурно-оздоровительный комплекс. И заявляют, что готовы «идти до конца, поднять против любой уплотнительной застройки весь город». И это не может не вызывать тревогу у власть предержащих, особенно с учётом того, что микрорайон считается электорально сложным (напомним, в своё время он заселялся советской партхозноменклатурой, и, несмотря на уже преклонный возраст, влиятельная часть населения микрорайона до сих пор вовлечена в общественный дискурс).

Как следствие особенности микрорайона — другая крайность: коллективное обращение также написали педагоги и родители, выступая за «положительное рассмотрение вопроса строительства 9-этажного дома с размещением на первых этажах школы искусств». Менее категорично настроенные жители предлагают в качестве компромисса малоэтажный дом со встроенной школой искусств.

Чиновники вздыхают и разводят руками, оттягивая время и возвращая документацию застройщику на доработку, а также призывая стороны за «стол переговоров». В данном случае закон на стороне застройщика, который выкупил участок ещё несколько лет назад.

«Ситуация осложняется тем, что, если земельный участок находится в собственности организации-застройщика (есть правоустанавливающие документы, проект прошёл экспертизу, и документация соответствует требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса), орган местного самоуправления обязан выдать разрешение на строительство. Иначе наши действия сегодня могут быть расценены как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», — пояснил Анатолий Павлов, подчеркнув, что «проект планировки территории рассматривается» и пока «нельзя однозначно сказать», что здесь будет построен многоквартирный дом.

ИА REGNUM Дискуссия

Напомним, собственником участка и застройщиком является ООО ПКФ «Гейзер», разработчик документации по планировке территории — АО «ПИ «Отдел­финстройпроект». Площадь предполагаемого для застройки участка — 1 162 кв. Согласно протоколу публичных слушаний 2018 года, проектом межевания территории планируется образование земельного участка ЗУ 26 с видом разрешенного использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка» общей площадью 3 787 кв. м, в том числе для строительства многоквартирного жилого дома со встроенной школой искусств — 1162 кв. метров, для обслуживания автотранспорта — 1901 кв. метров.

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По данным ЕГРЮЛ, ООО «Производственно-коммерческая фирма «Гейзер» была создана в Чебоксарах 10 апреля 2003 года. Основной вид деятельности — строительство водных сооружений, строительство же жилых и нежилых зданий является дополнительным видом работы компании. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей, участниками ООО являются Наталья Тагина и Дмитрий Леонтьев. Последний помимо того, что выступает ещё и гендиректором, числится соучредителем ещё ряда действующих компаний. Среди них — ООО «Стройком», созданное в 2013 году и по основному виду деятельности специализирующееся на подготовке строительных площадок.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет 5 198 358,06 рублей, он был поставлен на учёт 3 декабря 2007 года, а в 2008 году — продан. В последний раз, судя по всему, сведения в ГКН были изменены 21 февраля 2018 года. Анатолий Павлов затруднился назвать, кто был первым частным собственником участка и по какой цене он был приватизирован, так как ещё не изучал данные детали, но уточнил, что земля не приобреталась «конкретно под строительство». Он также не стал комментировать действия прежней администрации, сухо сообщив, что «земля была выставлена на продажу в 2007 году», а «до сделки земля была муниципальной».

В любом случае бывшая школьная теплица ветшает и разваливается. Рано или поздно её придётся сносить. Чиновники подчёркивают, что жителям нужно не только требовать и быть категоричными, но и уметь договариваться с застройщиком, а застройщику —руководствоваться не только барышами, но и учиться слышать горожан, идти на переговоры, искать «общие точки соприкосновения». Словом, учиться находить компромисс, как это делают в европейских странах.

Ещё одной точкой протеста может стать площадка на месте Республиканского эндокринологического диспансера, который присоединён к другому медицинскому учреждению. Жители готовы собирать подписи и бить во все колокола, чтобы не допустить появления многоквартирного дома на данной территории.

«Конечно, город не может не строиться, не развиваться, конечно, ему надо пополнять бюджет. Но и благоустройство, забота об условиях комфортного проживания жителей очень важна. Не зря ведь программа «Формирование комфортной городской среды» стала одной из приоритетных государственных программ, на которую обращено внимание первых лиц нашего государства. Поэтому и администрации муниципальных образований, и застройщикам, и жителям придется договариваться, находить общие точки соприкосновений и принимать решения, учитывающие все интересы. По-другому сегодня нельзя», — подчёркивает главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин.

Минстрой РФ предложил уплотнять застройку

Между тем Минстрой России выступил за уплотнительную застройку с целью выполнения указа президента Владимира Путина: глава государства поставил задачу строить до 120 млн кв. м жилья в год (в 2017 году введено 80 млн кв. метров). В министерстве считают, что для этого надо активнее вовлекать в использование земли, находящиеся внутри городов.

«Нужно вовлекать земли внутри городов, не поля без инфраструктуры, когда миллиарды нужны, чтобы этот район зажил. Нужны неиспользуемые земли внутри городов, неважно, кому они принадлежат. Там есть инфраструктура, объекты присоединяются к существующей дорожной сети, не надо строить никакие новые вылетные магистрали. Без этого увеличение объемов невозможно», — цитируют «Ведомости» заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина.