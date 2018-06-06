Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 июня составляли 9,071 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 22 мая выросли на 608 млн кубометров. Темп заполнения хранилищ превысил 55 млн кубометров в сутки, Украина в настоящий момент близка к физическому максимуму суточной закачки (60−62 млн кубометров). Такими темпами до начала отопительного сезона Украина успеет закачать примерно 8−8,5 млрд кубометров, т. е. в итоге выйдет на прошлогодние объёмы запасов.

Однако в целом Украина снизила темпы импорта в январе — мае в 1,8 раза (на 2,61 млрд кубометров).

С тарифами на газ для населения снова всё непонятно. Председатель Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк в конце мая подтвердил, что рабочий вариант — плюс 60−70% к действующему тарифу. Однако 30 мая, в предпоследний день действия моратория на повышение тарифа, премьер-министр Владимир Гройсман продлил его действие до 1 августа. Вопрос — «так на сколько же будут повышать в августе и будут ли вообще?» — повис в воздухе. Самого же Дмитрия Вовка в тот же день отправили в отставку.

«Видимо, Порошенко дал команду Вовку отозвать свои претензии и уволил по-тихому. Наверное, оценил масштаб негативного резонанса от всей этой истории и решил накануне выборов максимально абстрагироваться от всех этих заоблачных тарифов», — говорит экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко в комментарии для «Страна.ua».

Впрочем, есть и вторая версия увольнения (а скорее, верны они сразу обе): НКРЭКУ недавно влепила штраф компании «Винницаводоканал» в размере 37 млн грн. А это предприятие уже долгое время входит в орбиту клана Гройсманов. Да и до этого Гройсман и Вовк постоянно конфликтовали, поэтому увольнение чиновника произошло «по сумме достижений».

Utg.ua ГТС

А ведь вопрос тарифа отнюдь не праздный, цена на нефть уже находится около 80 долл. за баррель, подтягивая за собой цену на газ. Учитывая международную ситуацию, за два месяца она может подрасти ещё.

Единственное, что можно сказать определённо, — за шагами правительства нет никакой особой стратегии, это обычное оттягивание неизбежного. Теоретически у Гройсмана остаётся возможность продлить мораторий ещё раз, до 1 октября (хотя участники рынка, конечно, взвоют волками: к этому моменту тариф уже как месяц должен быть известен). Напомним, что на повышении тарифов до «рыночного» уровня настаивают МВФ и другие «западные партнеры» Украины.

У затягивания моратория есть ещё один неприятный момент.

«Котировки долго стояли, но когда нефть приблизилась к 80 долларам за баррель — тоже двинулись. Если в апреле газ стоил в пересчете на гривну 9,6 тыс. грн. за тысячу кубометров, то по состоянию на 22 мая — уже 10,4 тыс грн. То есть, если посчитать по формуле «Дюссельдорф плюс», получается, что газ для населения должен стоить вообще больше 13 тыс. грн. вместо сегодняшних 7 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров», — прикидывает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Т. е. даже верхняя граница, озвученная Вовком, — это уже недостаточно, реально цену нужно увеличивать на 85−90%. Но это по состоянию на сейчас. А ближе к концу года пойти вверх может не только цена газа на мировых рынках, но и курс доллара, т. е. у тарифа будет уже сразу два фактора подорожания. И в этом случае реальны уже и 14 тыс. грн., и даже 15 тыс. грн. за 1 тыс. кубометров голубого топлива.

Соответственно, уже сейчас можно примерно прикинуть рост производных тарифов (отопление, горячее водоснабжение). Эксперты подсчитали, что если газ для населения и теплокоммунэнерго подорожает на 65%, другие тарифы вырастут на 45−60%.А вот расчётов по количеству домохозяйств, нуждающихся в субсидии при новых тарифах, пока ещё нет. Ориентировочно эта доля вырастет до 60−70% украинских семей. Также очередное подорожание газа, безусловно, отразится и на ценах прочих товаров и услуг.

Цинизм ситуации в том, что «Нафтогаз» обещает сдерживать рост тарифа газом украинской добычи. Пресс-служба компании обещает уже в июне совершить тестовую закупку газа украинской добычи по цене… 6,9 тыс. грн. за кубометр. Очевидно, что речь идёт о закупке газа у коммерческих структур, потому что газ государственной «Укргаздобычи» «Нафтогаз» приобретает по актуальной цене на хабе NCG (9,9 тыс. грн. на 1 июня) плюс транспортировка на Украину. А потом ещё и наваривается на его перепродаже внутри страны. Т. е. на ровном месте «Нафтогаз» собирается недоплачивать компаниям по 3 тыс. грн. на 1 тыс. кубометров.

Набсовет «Нафтогаза Украины» принял очередное скандальное решение — выплатить руководству компании премию за победу в Стокгольмском арбитраже по иску к компании «Газпром». Не совсем понятно, правда, при чем тут руководство госкомпании: учитывая формулировку решения, где судьи соглашались с требованиями «Нафтогаза», но отказывали в удовлетворении похожих претензий «Газпрома», премию должны были получить шведские судьи.

Naftogaz.com Нафтогаз

Впрочем, прессу и общественность больше возмутил не сам факт премии, а два момента: во-первых, её размер — 45,6 млн долл., почти 1,2 млрд грн. Немного многовато для страны, где каждое второе домохозяйство не может оплачивать коммунальные счета без субсидии. Тем более что премия главе «Нафтогаза» Андрею Коболеву и его коллегам должна быть вполовину меньше: 45,6 млн долл — это 1% от выигранного иска, но по сумме двух исков Украина может рассчитывать только на 2,7 млрд грн. Во-вторых, принятие решения о премии сейчас. Ведь «Газпром» пока не перечислял Украине присуждённые арбитражем средства и явно делать этого не собирается. Более того, Украина уже изыскивает способы альтернативного получения этих средств. А те 1,2 млрд долларов, что получат работники «Нафтогаза», будут заплачены деньгами украинцев, со страхом ждущих роста тарифа на газ. В соцсетях пользователи советуют «Нафтогазу» «прикрутить» аппетиты (отсылка к мартовской акции «Прикрути», когда компания просила украинцев уменьшить потребление газа).

Украина держит слово, поэтому начала переговоры о поставках сжиженного газа с Катаром. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил сам Порошенко. При этом на Украину газ будет попадать через польский регазификационный терминал. Сами поляки строили его в расчёте на импорт из США, однако потом на долгое время забросили: газ получался просто «золотым». Но если у «Нафтогаза» есть средства на миллиардные премии, то и для газа из Катара найдутся.

Транзит газа через ГТС Украины продолжает сокращаться: согласно официальным данным, в январе — мае нынешнего года было прокачано 34,888 млрд кубометров (-8,8% к аналогичному периоду прошлого года).

Электроэнергия

Массовый вывод энергоблоков АЭС на плановые ремонты этой весной привел к серьёзному увеличению расхода угля тепловыми станциями.

В апреле ТЭС сожгли 3,533 млн тонн угля (+25,2% к апрелю 2017 года). Впрочем, в марте было даже больше, около 4 млн тонн (+41,2% к марту 2017 года). Всего же в январе — апреле тепловая генерация потребовала на 1,556 млн тонн угля больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что тариф при этом не меняется, хотя стоимость электроэнергии растёт: ведь в структуре её производства увеличивается доля более дорогой тепловой энергии и уменьшается доля более дешёвой атомной. Т. е. к концу года оператор ОЭС может столкнуться с непредвиденным дисбалансом. Чтобы избежать увеличения затрат, украинские журналисты предлагают строить ветропарки вместо новых тепловых станций.

«Если рассчитать справедливую стоимость генерации одного киловатт⋅часа электроэнергии ветровыми электростанциями (ВЭС) и угольными ТЭС с учетом стоимости капитала и прочих равных, то электроэнергия ВЭС в два раза дешевле энергии угольных ТЭС (стоимость строительства новой угольной ТЭС в несколько раз выше стоимости ВЭС — 2,5−3 тыс. долл на киловатт установленной мощности)», — пишет журналист издания «Зеркало недели» Алла Ерёменко в своей статье.

Mykola Swarnyk Добротворская ТЭС

Есть версия, что материал — пиар-сопровождение инвестирующих в ветроэнергетику бизнесменов. Однако Украина сегодня находится на той стадии разболтанности, когда от правительства можно ожидать всего, в т.ч. и вложений в ветроэнергетику. Кто потом будет строить резервные мощности — загадка.

Кроме того, материал звучит созвучно с оценкой украинской энергетики экс-послом США на Украине Карлосом Паскуалем. Во-первых, он оценил сумму инвестиций в облэнерго — энергетические активы, составляющие львиную долю т.н. большой приватизации:

«Чтобы полностью заменить существующие активы новыми, нужно, как оценивают, от 10−15 млрд долл. и 10−20 лет. В этом случае необходима замена всего имеющегося оборудования (трансформаторы, линии передачи, подстанции), и, соответственно, это ставит под угрозу надежность работы и эффективность системы, которая должна работать, пока ей на смену придет новая», — приводит слова американского дипломата «Зеркало недели».

Впрочем, в этой оценке не учтены расходы на строительство новых АЭС.

Однако в своём интервью посол делает крайне прозрачные намёки на преимущества «технологических трансформаций» — т. е. на постепенное замещение углеводородной энергетики возобновляемой. А учитывая, что «в сфере электроэнергетики Украине требуется масштабная реконструкция мощностей, это, соответственно, означает модернизацию инфраструктуры как в области генерации электроэнергии, так и в области ее передачи и распределения» — то, мол, почему бы уже сразу не развивать возобновляемую энергетику, замещая устаревшие станции?

Тут уместно вспомнить, что рентабельность ветроэнергетики на Украине сегодня обеспечивается исключительно тарифом. Как уже не раз отмечалось, т.н. украинский «зелёный тариф» — абсолютный лидер в Европе. Как только он будет снижен до среднеевропейского уровня (а это случится, когда приближённые к энергетике бизнесмены отобьют вложения на строительство ветропарков и солнечных станций), волшебная рентабельность ветроэнергетики в сравнении с тепловой генерацией испарится сама собой. К тому же сама энергетика не выдержит массовой «экологичности»: тариф придётся задирать до 3−4 грн./кВт⋅ч.

Ветрогенератор

Член наблюдательного совета Института энергетических исследований Юрий Корольчук в эфире телеканала «112.Украина» сообщил, что в Верховной раде сейчас находится важный для энергорынка законопроект, не менее важный, чем сам закон об энергорынке. Сегодня в украинской энергетике существует 29 млрд грн долгов участников энергорынка. Без их погашения и/или списания новая модель энергорынка, прописанная в принятом год назад законе, не сможет начать работать. 15 млрд долл. из этой суммы — это долги, копившиеся годами. Остальное Украина создала себе самостоятельно в 2014—2015 гг.

«14 млрд гривен — это долги фактически неконтролируемых территорий. В 2014 году все поняли, что на неконтролируемые территории поставлять электроэнергию нет смысла, потому что мы не контролируем банковскую деятельность, никто платить не может. Запретили работать там банкам. Но ситуация растянулась на год. Но к тому времени этот долг накапливался. И он завис. А теперь этот вопрос надо решить», — подчеркивает эксперт.

Минэнерго по-прежнему не предоставляет СМИ информацию о запасах угля на ТЭС и ТЭЦ — по крайней мере в СМИ данные о них перестали регулярно публиковать ещё в мае. Последняя актуальная информация, относящаяся к углю для ТЭС и ТЭЦ, касается поставок импорта: в январе — апреле на станции было отгружено 2,4 млн тонн импортного угля (в 4,4 раза больше, чем за аппг).

Крупнейшая частная энергокомпания Украины «ДТЭК-Энерго» (принадлежит Ринату Ахметову) 1 июня представила сеть скоростных зарядных станций для электромобилей Strum («струм» (укр) — ток). Правда, пока её нельзя назвать всеукраинской — зарядных станций только восемь, все они находятся в Киеве. Но планы предполагают выход в регионы.

«Мы хотим уже в этом году выйти на трассы — начать установку оборудования в направлении Одессы, Харькова, Львова, Днепра», — рассказал в ходе презентации сети заместитель директора по стратегии и развитию бизнеса ДТЭК Александр Онищенко.

Dtek.com ДТЭК-Энерго

Выбор этих регионов, конечно же, не случаен: именно в них наибольшее количество зарегистрированных электромобилей. Если брать вместе с Киевом и считать также области, то примерно 80% всех электромобилей зарегистрированы в этих регионах.

Зарядные станции не будут для «ДТЭК-Энерго» имиджевым проектом, компания планирует зарабатывать, причём тариф немаленький: 8 грн./кВт⋅ч за быструю зарядку и 4 грн./кВт⋅ч за медленную. Т. е. для самого распространённого на Украине Nissan Leaf зарядка будет стоить 192 и 96 грн. соответственно. Для сравнения: дома от сети Nissan Leaf можно будет «заправить» за 40,3 грн. Или даже дешевле — если у владельца автомобиля установлен многотарифный счётчик. Видимо, это объясняется необходимостью крупных вложений в инфраструктуру.

Уголь

Российские компании перестали поставлять уголь транзитом через Украину своим клиентам в Турции, Европе, Африке и Азии. Для Украины это означает потерю 1−2 млн тонн грузооборота в месяц, часть из которых доставлялась к западной границе Украины, а часть — в её порты. Решение вступило в силу ещё с 1 мая, однако прессе стало известно о нём только теперь.

С 1 октября 2018 года правительство собирается пересмотреть субсидии на закупку топочного угля населением. Дело в том, что его рыночная цена уже давно опередила все возможные «Роттердамы» и достигла примерно 6 тыс. грн. за тонну (для сравнения: государство закупает уголь у шахт по 2535 грн. за тонну, а действующая субсидия покрывает только 2300 грн.).

Ренат Насридинов Шахта «Родина». Кривой Рог.

Шахтёры госпредприятия «Селидов-уголь» снова бастуют. 30 мая они вышли на акцию протеста — зарплаты шахтёры не видели уже два месяца, а всего государство должно только работникам этого предприятия свыше 100 млн грн. Более того, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец уверен, что летом с зарплатой станет ещё хуже.

«Сейчас выплатили часть зарплаты за счет перераспределения денег в бюджете, предусмотренных на декабрь, ноябрь и т.д. Эти деньги, которые должны были выделять на выплату зарплаты в декабре, ноябре, октябре, выдали ранее, чем предусматривалось», — пояснил он сложную бухгалтерию корреспонденту «Голос.ua».

Т. е. осенью рассчитываться с шахтёрами будет нечем, придётся выдумывать очередную авантюру.

На начало мая общая задолженность перед украинскими шахтёрами составляла 740 млн грн. Поскольку зарплата на шахтах выдаётся 25 мая, то к настоящему моменту долг вырос уже до 1,27 млрд грн. (ежемесячный зарплатный фонд госшахт около 530 млн грн.). Вместо денег правительство решило выдать шахтам госгарантии на 1 млрд грн. для привлечения кредитов. Но не на зарплаты, а на инвестиции в добычу.

К слову, в тех 29 млрд грн. зависших в энергетике долгов часть — шахтёрские. Потребители не оплатили полученную от облэнерго электроэнергию, те, в свою очередь, недодали электростанциям, станции не полностью рассчитались с шахтами.

Нефть

Государственная «Укртранснафта» (компания — оператор украинских нефтепроводов) в конце мая полностью завершила процесс вывоза своей нефти с территории Кременчугского НПЗ (принадлежит условной группе «Приват», собственники которой Игорь Коломойский и его партнёры). Всего было вывезено 120 тыс. тонн нефти, которые теперь вернутся в систему магистральных нефтепроводов. Напомним, нефть хранилась на НПЗ с весны 2014 года. Напомним, всего тогда было откачано более 600 тыс. тонн нефти.

Ukrtransnafta.com Нефтепровод

Возврату предшествовало подписание мирового договора между «Укртранснафтой» и структурами Коломойского: бизнесмен судился с государством с 2015 года, пытаясь выбить повышенный тариф за хранение. Бизнесмен пытался получить с государства за весь срок хранения более 2,2 млрд грн., но отстоять удалось только 712 млн. К тому же почти 200 млн грн «Укртранснафта оплатила взаимозачётом.

Государственная фискальная служба Украины раскрыла очень неприятную информацию о компании «Укрнафта» (частно-государственная нефтедобывающая компания, контролируется менеджментом Игоря Коломойского). По данным ГФС, 90% дебиторской задолженности в размере 12,5 млрд грн. — задолженность банкротов. Иными словами, это банальный вывод средств, весьма похожий на схемы, применявшиеся (так утверждает государство) менеджментом Коломойского в «Приватбанке». Правда, убытки последнего примерно раз в 20 больше.