Игнашевич вызван в сборную России на ЧМ-2018

Москва, 15 мая 2018, 08:31 — REGNUM Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вызван в сборную России вместо защитника «Рубина» Руслана Камболова, который получил травму. Об этом 14 мая сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Камболов получил повреждение голени в ходе матча с «Краснодаром» (1:1). Футболист прошёл дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение произвести замену. Вместо Камболова подготовку к турниру начнёт защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.
Напомним, 38-летний Игнашевич завершил выступления в составе сборной России после чемпионата Европы 2016 года. С тех пор он не выходил на поле в футболке национальной команды.
Ранее сообщалось, что по окончании сезона 2017/18 Игнашевич может завершить игровую карьеру.
Напомним также, что чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России начнёт подготовку к турниру 18 мая.
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