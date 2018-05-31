Прошло четыре года с момента последней войны в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, но по-прежнему лишь тонкая грань отделяет сектор Газа от новой войны с Израилем, пишет Дэвид Кеннер в статье для американского журнала The Atlantic.

Israel Defense Forces Израильские солдаты

Во вторник, 29 мая, десятки минометов открыли огонь из сектора Газа по территории Израиля. Часть снарядов упала недалеко от детского сада, расположенного в районе Эйн-ха-Шлоша — кибуца в южном регионе Израиля. Обстрел начался незадолго до открытия детского сада. Если бы огонь был открыт на полчаса позднее в результате обстрела погибли бы дети, новая война между Израилем и ХАМАС, вероятно, началась бы уже сегодня.

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По данным военных Израиля, начиная с раннего утра 29 мая с территории сектора Газа в направлении Израиля было запущено более 100 ракет и мин. Артиллерийский обстрел территорий Израиля из сектора Газа стал самым массовым с 2014 года. В ответ израильские ВВС нанесли 65 авиаударов по позициям, принадлежащим ХАМАС и «Движению исламского джихада в Палестине», которое имеет тесные связи с Ираном. Похоже, что достигнутое при посредничестве Египта перемирие остается в силе. ХАМАС в одностороннем порядке объявил о прекращении огня, а Израиль в настоящий момент, похоже, больше не намерен наносить дальнейшие авиаудары. Возможно, все этим и закончится, но также существует вероятность того, что мы являемся свидетелями затишья перед бурей.

Soman Граффити ХАМАС

После конфликта 2014 года ситуация в Газе осложнилась. Процесс реконструкции не был завершен, в результате чего большая часть территории до сих пор находится в руинах. В докладе ООН было указано, что сектор Газа фактически стал «непригодным» для жизни.

Определенная часть израильского военного истеблишмента настаивает на том, что в настоящий момент сложились условия, которые делают конфликт практически неизбежным. Бывший глава Совета по вопросам национальной безопасности Израиля генерал-майор запаса Гиора Айленд заявил, что движение ХАМАС, которое в США считается террористическим, не имеет ничего общего с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на соответствующие заявления премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, а является настоящим представителем народа сектора Газа. Айленд добавил, что реконструкция сектора Газа больше отвечает интересам безопасности Израиля, нежели постоянная война и удары по территории сектора Газа.

Однако официальная политика Израиля предусматривает поддержание мира в секторе Газа с помощью грубой силы. Очевидный тому пример — это действия Израиля во время недавних демонстраций жителей сектора Газа вблизи израильской границы. Только 14 мая ВС Израиля убили более 60 демонстрантов вблизи пограничного забора безопасности.

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Нынешняя вспышка насилия началась после того, как от рук Израиля погибли трое бойцов «Движения исламского джихада в Палестине», которые планировали установить взрывное устройство на границе с Израилем. «Движение исламского джихада в Палестине» нанесло ответный удар во вторник, 29 мая, открыв артиллерийский огонь по территории Израиля.

«Израиль считает, что ХАМАС и «Движение исламского джихада в Палестине» пытаются изменить существующие правила игры. На самом же деле все обстоит иначе. «Движение исламского джихада в Палестине» и ХАМАС стремятся восстановить старые правила игры, в рамках которой Израиль всегда должен готовиться к ответному удару из сектора Газа, каждый раз, когда он атакует цели в секторе Газа», — заявил эксперт международной неправительственной организации International Crisis Group Натан Тралл.

С другой стороны, нужно учитывать то обстоятельство, что отношения между ХАМАС и Египтом, который имеет общую границу с сектором Газа, могут проложить путь к деэскалации конфликта. Официальные лица Египта рассматривают ХАМАС как организацию, имеющие связи с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смертельным врагом Каира, и с Ираном — главным врагом ключевого регионального союзника Египта, Саудовской Аравии. ХАМАС в прошлом поддержал бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, представителя «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но официально разорвал свои связи с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году, пытаясь улучшить отношения с Египтом и странами Персидского залива.

Сектор Газа

Несмотря на все разногласия, официальные лица ХАМАС хорошо знают о том, что они не могут позволить себе игнорировать желания Египта. География в данном случае играет судьбоносное значение. Египет может с легкостью уничтожить подземные тоннели, проходящие под границей между Египтом и сектором Газа и используемые для контрабанды товаров в условиях блокады, введенной Израилем против сектора Газа.

По этой причине лидер ХАМАС Исмаил Хания посетил Каир незадолго до майских демонстраций вблизи израильской границы, чтобы успокоить египетское руководство. Этим можно также объяснить, почему Египту до сих пор удавалось восстанавливать режим перемирия между Израилем и ХАМАС.

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«Ни одна из сторон не хочет сейчас развязывать войну. ХАМАС знает, что в случае конфликта ему придется заплатить высокую цену. Израиль же сейчас сосредоточил все свое внимание на северной границе с Ливаном и Сирией. Израиль также осознает тот факт, что с помощью еще одного раунда боевых действий в Газе трудно было бы добиться каких-либо стратегических достижений», — заявил бывший глава Управления разведки Армии обороны Израиля Амос Ядлин.

Все, о чем говорит Ядлин, логично, но у войны может оказаться своя логика. Если бы мина, запущенная с территории сектора Газа, попала в детский сад, когда там находились дети, то яростный ответный удар Израиля, несомненно, спровоцировал бы яростный ответ со стороны ХАМАС, вследствие чего обе стороны могли бы прийти к выводу, что альтернативы войне не существует. «Ни Израиль, ни ХАМАС сейчас не хотят войны, однако они находятся в опасной близости от нового конфликта», — заявил Тралл.