Недавний выход администрации президента США Дональда Трампа из ядерного соглашения с Ираном еще больше осложнил и без того напряженные отношения между США и ЕС. Вашингтон вновь продемонстрировал свой ключевой принцип «Америка прежде всего», пишет Ричард Вайк в статье для американского журнала The Atlantic.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

Похоже, что антиамериканизм в Европе продолжает нарастать. Опросы показывают, что рейтинги США в ЕС падают. Европейские лидеры вновь и вновь критикуют политику Вашингтона. Эксперты предсказывают темное будущее трансатлантическому союзу. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, Европа больше не может полагаться на Соединенные Штаты, поэтому необходимо «взять судьбу в свои руки».

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Нынешние отношения между Вашингтоном и ЕС напоминают об эпохе бывшего президента США Джорджа Буша. Политика Буша в Ираке также столкнулась с оппозицией в ЕС, что привело к росту напряженности в трансатлантических отношениях. Похоже, что история повторяется, ЕС вновь решительно настроен против политики Белого дома. Рейтинги Трампа в ЕС сопоставимы с низкими рейтингами Буша, согласно исследованию Pew Research Center, проведенному в 2017 году. Во Франции, например, только 14% граждан заявили, что доверяют международному лидерству Трампа. В 2008 году рейтинг Буша не превышал 13%. В качестве сравнения можно привести рейтинг поддержки бывшего президента США Барака Обамы, который в ЕС никогда не опускался ниже 80%. Также как и во времена Буша, европейцы подвергли критике внешнюю политику Трампа, которая, по их мнению, презирает международное сотрудничество.

Однако эпоха Буша существенно отличается от эпохи Трампа. Нынешняя критика внешней политики Вашингтона происходит на фоне глобального упадка американской власти. В эпоху Буша антиамериканские настроения в ЕС часто были связаны с расширением военной мощи Соединенных Штатов, ростом их экономического влияния и повсеместным навязыванием американской культуры. Сейчас европейцы, похоже, менее обеспокоены экспансионистской политикой «гипердержавы», играющей своими военными мышцами по всему миру. В ЕС обеспокоены тем, что Вашингтон все больше отстраняется от трансатлантических отношений.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

После окончания Второй мировой войны Вашингтон использовал свое влияние для создания этих трансатлантических отношений. В 1947 году британский писатель и политический деятель Гарольд Ласки сказал, что «Америка возвысилась над миром подобно Колоссу. Ни Рим на пике своего могущества, ни Великобритания в период своего экономического превосходства не имели столь абсолютного и всепроникающего влияния». Спустя год Соединенные Штаты приступят к реализации Плана Маршала и выстраиванию отношений с европейскими союзниками, чтобы в конечном итоге создать либеральный мировой порядок. Конечно, даже в период «холодной войны» между Вашингтоном и его европейскими союзниками возникали разногласия. Сюда можно отнести Суэцкий кризис 1956 года, войну во Вьетнаме и споры о необходимости размещения ракет средней дальности в Германии во время президентства бывшего главы Белого дома Рональда Рейгана. Однако существование советской угрозы каждый раз вынуждало западный альянс преодолевать возникающие разногласия.

После запуска процесса выхода Великобритании из состава ЕС и прихода Трампа возникла серьезная обеспокоенность относительно судьбы созданного либерального мирового порядка. Европейские страны, которые участвовали в строительстве существующей международной системы оказались в подвешенном состоянии на фоне растущего внешнего давления со стороны Китая и других держав, а также внутреннего давления, вызванного распространением популизма. Многие европейцы уверены, что власть США переживает период упадка. Многочисленные исследования Pew Research Center, проведенные в 2017 году, свидетельствуют о том, что большинство граждан Франции, Германии и Великобритании уверены в том, что Китай, а не Америка — это ведущая мировая экономическая держава. Снижение влияния США ставит под вопрос будущее международной системы, которая в течение последних 70 лет поддерживала процветание и относительный мир в Европе.

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Кукрыниксы. Большой вопрос. 1971

На фоне снижения влияния США, Вашингтон продолжает отказываться от своих международных обязательств. Европейская общественность отрицательно отреагировала на выход США из многих международных соглашений, включая Парижское соглашение по климату, ряд торговых соглашений и ядерную сделку с Ираном. ЕС видит, как США создают один барьер за другим между собой и остальным миром. Европейские лидеры часто жалуются на то, что Трамп не проявляет достаточной приверженности трансатлантическому партнерству и общим западным ценностям, которые составляют основу созданной международной системы.

Все перечисленное выше свидетельствует о том, что европейская критика политики США в эпоху Буша качественно отличается от нынешней критики, направленной в адрес Трампа. Неважно, идет ли речь об Иране, торговых соглашениях, изменении климата или приверженности альянсам, таким как НАТО, европейцы теперь жалуются не на чрезмерную американскую власть, а на отход США от своих обязательств. Вашингтон больше не стремится поддерживать созданный им мировой порядок. США решили сосредоточиться исключительно на себе. И все это происходит на фоне роста влияния других держав.