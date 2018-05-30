Поскольку Китай неустанно продолжает процесс милитаризации оспариваемых островов в Южно-Китайском море, Филиппины, по-видимому, наконец заняли более жесткую позицию в отношении своих территориальных требований. От того, как Китай отреагирует на более жесткую политическую линию Манилы зависит региональный мир и стабильность, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Родриго Дутерте

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Администрация президента Филиппин Родриго Дутерте впервые установила несколько «красных линий» на фоне ползучего проникновения КНР в воды, оспариваемые Манилой. Если Пекин не откажется от своей территориальной настойчивости, он может поставить под угрозу процесс сближения с Манилой и вернет отношения между двумя государствами на конфронтационный путь.

Новые «красные линии», нарушение которых может привести к войне с КНР, означают, что Дутерте готов отказаться от своих предыдущих поразительных заявлений о превосходстве Китая в оспариваемой морской зоне. Ранее лидер Филиппин заявил, что страна оказалась в затруднительном положении, поскольку Манила должна либо проявить молчаливое согласие с деятельностью КНР, либо решиться на суицидальную войну с Пекином.

На протяжении последних месяцев Дутерте не раз язвительно указывал на то, что Филиппины превратились в китайскую «провинцию», советуя более мелким региональным государствам проявить «смирение», чтобы добиться «милости» Пекина. Дутерте также пытался преуменьшить значение решения международного трибунала, который в июле 2016 года постановил, что территориальные претензии КНР в отношении спорных районов Южно-Китайского моря являются необоснованными.

В 2017 году Дутерте многих застал врасплох, включая Китай, когда заявил, что Пекин угрожал начать военные действия, если Манила продолжила бы настаивать на своих суверенных правах и не отказалась от своих требований в отношении спорной морской зоны. «Они ответили мне следующее: «Мы с вами друзья и поэтому не хотим ссориться с вами. Мы хотим поддерживать тесные и теплые отношения», — заявил Дутерте после своего визита в Пекин в мае 2017 года. Однако президент Филиппин также добавил, что председатель КНР Си Цзиньпин сказал ему, что Пекин готов начать войну, если Манила не откажется от своей настойчивости.

Однако в последние несколько дней филиппинский лидер решил изменить свою позицию. Заметное изменение произошло на фоне растущего внутреннего давления, как со стороны оборонного ведомства Филиппин, так и со стороны политической оппозиции и СМИ, тесно связанных с США. В своем недавнем выступлении министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Каэтано определил три «красные линии» в спорных районах. Дутерте, по словам филиппинского дипломата, готов начать боевые действия против КНР, если Пекин пересечет хотя бы одну из «красных линий».

Warriors.wikia.com Корпус морской пехоты Филиппин

Китай пересечет первую «красную линию», если заявит свои права на оспариваемый Филиппинами остров Скарборо-Шол и начнет там строительную деятельность. Остров расположен примерно в 200 километрах к западу от побережья Филиппин.

Остров находится под фактическим контролем КНР с 2012 года после месячного противостояния, вызвавшего масштабный дипломатический кризис, который заставил Филиппины обратиться в международный арбитражный суд в Гааге. Недавно Филиппины провели совместные военные учения с ВМС США недалеко от Скарборо-Шол. Действительно, поддержка США могла повлиять на решение Дутерте. Во вторник, 29 мая, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон продолжит противостоять китайской милитаризации островов в Южно-Китайском море.

Дутерте провел вторую «красную черту», заявив, что любые действия КНР против филиппинских морских пехотинцев, находящихся в районе Второй отмели Томаса, не останутся без ответа со стороны Манилы. В течение последних двух десятилетий небольшая часть филиппинских морских пехотинцев находилась вблизи Второй отмели Томаса, которая расположена на континентальном шельфе Филиппин. Ранее Китай угрожал вытеснить филиппинские силы из Второй отмели Томаса.

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Последняя «красная линия» затрагивает добычу полезных ископаемых. Манила выступает против любой односторонней добычи природных ресурсов, особенно нефти и газа, в исключительной экономической зоне Филиппин. «Если кто-нибудь начнет добывать природные ресурсы на западе Филиппинского моря, будет объявлена война», — заявил Каэтано. Ранее, чтобы урегулировать споры с КНР, Дутерте последовательно стремился к совместной с Китаем добыче природных ресурсов в исключительной экономической зоне Филиппин.

Есть признаки того, что администрация Дутерте решилась занять более жесткую позицию в отношении спорных территорий из-за общественного негодования, вызванного последней активностью Китая в оспариваемых Филиппинами водах. Придется ли Дутерте подкрепить свои слова действиями, зависит от последующих шагов КНР в оспариваемом районе.