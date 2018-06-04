Май в этом году сибиряков теплом не порадовал, наоборот — заморозил. Жители сибирских регионов носили в мае пуховики и шапки, а в соцсетях жаловались на небывалый холод. Несколько раз за месяц выпадал снег.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Холод

«Синоптики сообщили, что жители Сибири смогут передохнуть от холода. Только не сообщили, куда ударение ставить», — шутили томичи.

«Ходим дома в шубе», — жаловались подписчики омских пабликов.

«Сибирь, что ты делаешь?! Прекрати!» — возмущались в соцсетях новосибирцы.

Однако недовольство и дискомфорт жителей — это лишь верхушка айсберга. Аномальные майские холода могут нанести огромный ущерб сибирским аграриям.

Спасение посевной

Из-за плохой погоды и растущих цен на топливо ситуация, близкая к критической, сложилась в Омской области. Посевная под угрозой. Конец мая, а в регионе засеяно менее половины посевных площадей.

Old.sakha.gov.ru Посевная в Ленском районе. Якутия

По данным областных властей, в некоторых районах за май выпало до 2−3 месячных норм осадков. Избыточная влага не даёт технике выйти в поле. Между тем время оптимальных агротехнических сроков сева зерновых и кормовых культур на исходе. План по однолетним травам выполнен только на треть, по овощам — наполовину. Омские аграрии переживают, что могут не выполнить план сева, и тогда придётся вернуть федеральные дотации, выделенные на прямую несвязанную поддержку. Ситуация настолько сложная, что власти региона задумались о введении режима ЧС в отдельных районах.

«Вашу боль слышим. Посевная идёт с большим трудом. Ситуация критическая и с погодой, и с ценами на топливо. Аграриям сейчас тяжело, и главы районов должны сейчас всё держать под личным контролем», — прокомментировал врио губернатора Омской области Александр Бурков.

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К действиям по спасению посевной приступила и Новосибирская область. К 28 мая в регионе засеяли лишь 24% площадей от запланированного объёма.

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Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился готовиться к введению режима ЧС в сельском хозяйстве. Областные власти констатировали: из-за холодов и дождей на протяжении всего мая в регионе зафиксированы самые низкие темпы ярового сева за последние десять лет. В среднем в сутки в течение мая новосибирским сельхозпроизводителям удаётся засеять площадь в 31 тысячу га при плановых показателях — 97 тысяч. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском районах.

Заморозки

Бьют тревогу и аграрии Алтайского края, где, между прочим, по итогам 2017 года были получены рекордные 5,1 млн тонн зерна. В этом году всё не так радужно — мешают низкие температуры и обильные осадки. По состоянию на 28 мая хозяйства региона посеяли 1,8 миллиона гектаров всех сельхозкультур. Это порядка 38% от плановой площади. Однако местные власти заявляют, что «технической катастрофы» в регионе не ожидают: есть основания полагать, что основной объём работ будет выполнен до 10 июня.

Погодный фактор также сдерживает темпы посевных в Забайкальском крае, Томской области, Красноярском крае.

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«Холодные» рекорды

«Сложные погодные условия мая самым неблагоприятным образом сказываются на сельском хозяйстве. Обильные осадки в апреле способствовали возникновению уже в конце апреля — начале мая такого опасного агрометеорологического явления, как переувлажнение почвы на территории Новосибирской, Кемеровской областей и в Алтайском крае. Дождливый и холодный май только усугубил ситуацию. Текущее состояние почвы не позволяет сельскохозяйственной технике выйти в поля для проведения полевых работ, в том числе сева. В связи с низким температурным фоном процесс активной вегетации у растений (наблюдается при среднесуточной температуре плюс 10 градусов и выше) крайне замедлился. И для аграриев это действительно серьёзная проблема. Для получения урожая яровой пшеницы сев должен быть закончен к 1 июня, иначе в условиях Сибири она не успеет созреть. Агрометеорологические условия, сложившиеся в мае 2018 года, неблагоприятны и для других растений. Конечно, холодная погода причиняет дискомфорт жителям регионов Сибири, но наиболее значительный экономический ущерб она может нанести такой «погодозависимой отрасли», как сельское хозяйство», — прокомментировала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик.

Впрочем, по её словам, для территории Западной Сибири возвраты холодов в мае являются циклическим явлением:

«В бассейне Северного ледовитого океана сохраняется ещё зимний режим, при этом в Средней Азии уже наблюдается летнее распределение температуры. Поэтому при южном ветре на юг Западной Сибири могут поступать хорошо прогретые «сухие» воздушные массы, а при северных и северо-западных вторжениях возможно установление холодной и аномально холодной погоды. Холодная погода в мае отмечалась также в 1985, 1988, 1993 и в 2016 годах».

Снег на полях

Собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что синоптики Новосибирского Гидрометцентра ещё в середине апреля разработали и выпустили долгосрочный прогноз на май, в котором были предусмотрены отрицательная аномалия температуры (ниже нормы на 1−2 градуса) и количество осадков — больше нормы.

«В метеорологии аномальной погодой считается существенное отклонение от среднемноголетних значений температуры воздуха — на 2−3 градуса и более. Действительно, май 2018 года — достаточно холодный. Но станет ли он рекордно холодным за весь период метеорологических наблюдений, войдёт ли в первую пятёрку, говорить пока ещё рано, следует дождаться окончания месяца. Но отдельные рекорды температуры воздуха, суточного количества осадков уже зафиксированы. В частности, в Новосибирской области 17 мая на 30 метеостанциях (всего в регионе 35 метеостанций в районных центрах и в городе Новосибирске) впервые были отмечены такие низкие дневные температуры: от минус 1 градуса до плюс 6. На метеостанции Огурцово (г. Новосибирск) в этот день максимальная температура была 2,4 градуса. Предыдущий рекорд — 5,9 градуса, он был зафиксирован в 1966 году. Среднесуточная температура воздуха в большинстве дней мая была значительно ниже нормы, в отдельные периоды на 6−10 градусов. В первой и второй декадах мая на территории Новосибирской области температура была ниже нормы на 4−5 градусов. Очаг холода был расположен над районами Новосибирской области, северо-западными районами Алтайского края. Майские холода на юге Западной Сибири были обусловлены преобладанием северо-западного переноса воздушных масс и частыми вторжениями арктического холода с районов северного Урала, бассейна Карского моря», — объясняет специалист.

Стоит добавить, что холодный май всё же «подогревает» надежды сибиряков на то, что хоть летом им удастся погреться. Однако народные приметы о погоде не дают однозначного ответа, каким будет лето в сибирских регионах.

«Народные приметы возникли много лет назад, когда была совершенно другая климатическая эпоха. Отбрасывать их совсем, наверное, не стоит, но я хочу отметить, что климат даже за последние 30−50 лет изменился, не говоря уже о веках. И те народные приметы, которые возможно раньше и «работали», теперь утратили свою актуальность. Кроме того, формировались они большей частью в Европейской части России, а не здесь у нас, в Сибири», — подытожила Анна Лапчик.

Вторжение холода в отсутствие отопления

Майские холода ощущаются ещё сильнее в связи с завершением отопительного сезона и отсутствием в ряде муниципалитетов горячей воды.

29 мая тревожная информация поступила из города Бердска Новосибирской области. Там из-за отсутствия отопления и горячей воды в городском роддоме замерзали новорождённые и роженицы. Причём врачи просили включить отопление, но в ответ получили отказ. Испытывают дискомфорт и воспитанники городских детских садов.

Цитата из кф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

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Впрочем, не лучше себя чувствуют и жители Новосибирска. К 29 мая в городе от горячего водоснабжения отключили уже почти две тысячи объектов.

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Не радовала погода и жителей Иркутской области.

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ИА REGNUM сообщили, что регион доступен как для сильных вторжений холодных арктических воздушных масс, так и для мощных выносов тепла с юга Западной Сибири, Казахстана и даже Средней Азии. Поэтому при определенных атмосферных процессах эти контрастные температурные явления происходят.

В конце второй и начале третьей декады мая в тылу активного циклона как раз произошло сильнейшее вторжение очень холодной арктической воздушной массы. 21 мая среднесуточные температуры воздуха понижались по всей территории Иркутской области до +1, +4°, что на 6−9° ниже (холоднее) климатической нормы.

«Рекордно холодным» май стал в Омской области. Специалисты утверждают, что такого холодного мая за всю историю наблюдений не было с 1969 года.

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Впрочем, страдают от весенних холодов не только люди.

В Томской области, где в мае несколько раз шёл снег, под угрозой оказались молодняк зайцев и лосей, а также кладки яиц открыто гнездящихся птиц.

«У наших белок в этом году из-за холодной весны линька замедлилась — они наполовину серые и рыжие, но это не страшно. Они своё нагонят. Но могу с уверенностью сказать, что у наших открыто гнездящихся птиц будет огромная гибель яиц. Как только утку или тетёрку спугнули с гнезда, пока она прилетит обратно — яйца уже остынут», — сказал в интервью РИА «Томск» заместитель начальника отдела особо охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода» Валерий Сурнаев.

Утка на льду

По его словам, сокращение численности в связи с суровой весной грозит также зайцам и лосям. Из-за холода молодняк может начать гибнуть.

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Повлияла погода на пчёл, которые отказываются производить мёд, и даже на медведей. Из-за скудной кормовой базы в лесах хищники могут начать выходить к людям.

Энергетикам холода — не помеха

Как ни странно, среди недовольных и пострадавших от холодов есть в Сибири и те, кому они пошли на пользу.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM из Алтайского края, плохая погода, отсутствие отопления и горячей воды спровоцировали рост энергопотребления в Барнауле.

По данным Барнаульской сетевой компании, обслуживающей городские электрические сети, только за последнюю неделю потребление электроэнергии по районам, где отопление осуществляется по контуру ТЭЦ-3, выросло в среднем на 30%. Там, где горячая вода продолжает поступать в дома барнаульцев (контур ТЭЦ-2), потребление увеличилось в среднем на 15%. В Барнаульской горэлектросети 19 мая зафиксировали рекордное количество приобретенной электроэнергии на оптовым рынке — 5 млн 100 тыс. кВт.ч.