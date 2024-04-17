Донецк, 25 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента». Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба акции.

РИА Новости / Нина Зотина

24 апреля по всей России, включая ДНР, началась Всероссийская акция «Георгиевская лента». Активисты движения «Волонтёры Победы» вышли на улицы Донецка, Макеевки и Тореза, чтобы вручить жителям Георгиевскую ленту, которая является символом воинской славы.

В мероприятии приняли участие около 30 активистов школьных отрядов Донецка и Макеевки, а также активисты муниципального отделения «Волонтёров Победы» в Енакиево.

Всероссийская акция будет проходить с 24 апреля по 9 мая. Вместе с Георгиевской лентой активисты движения будут раздавать листовки с историей ленты и рекомендациями по её ношению.

По словам руководителя школьного отряда «Волонтёров Победы» в Донецке Анны Волошиновой, акция «Георгиевская лента» — это возможность напомнить людям о героизме и стойкости солдат Великой Отечественной войны, их подвиге. Очень важно привлечь молодежь к сохранению исторической памяти событий 1941–1945 годов и изучению семейной истории. «Георгиевская лента» является символом связи подвигов поколений, добавила она.

«Я убеждён, что акция «Георгиевская лента» — это дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, знак поддержки российской армии и наших бойцов. Наши единомышленники раздают миллионы Георгиевских лент — символ Победы, который мы носим у сердца в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне», — приводит пресс-служба слова руководителя муниципального отделения «Волонтёров Победы» в городе Торезе Александра Огнева.

Как передавало ИА Регнум, «Волонтёры Победы» и партия «Единая Россия» 18 апреля дали старт благоустройству памятных мест в России. В рамках акции «Всероссийский субботник» добровольцы и партийцы вышли на уборку памятников и мемориалов, а также захоронений героев, над которыми взяли шефство представители движения. Одними из первых к субботнику присоединились «Волонтёры Победы», которые принимают участие в тематической программе «Потомки Победителей» в ВДЦ «Океан». Активисты облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря, убрали мусор, помыли памятники, благоустроили территорию вокруг мемориалов.

«Волонтёры Победы» 15 апреля дали старт смене «Потомки победителей» во Владивостоке. С 12 апреля по 2 мая участники смены изучат различные форматы сохранения исторической памяти, встретятся с героями и лидерами общественных объединений, а также организуют волонтёрское сопровождение всероссийских и федеральных проектов в преддверии Дня Победы.

Представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 19 марта 2024 года провели серию акций по случаю 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Так, в разных регионах страны прошла викторина «Загадки Тавриды». В селе Шира в Хакасии «Волонтёры Победы» детского сада «Солнышко» разработали викторину для детей. Помимо этого, активисты провели онлайн-флешмоб «Крым ближе, чем кажется».