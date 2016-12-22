«С ума сошли!» — алтайские пенсионеры возмущены тратами ПФР

Барнаул, , 12:36 — REGNUM Судя по тому, как тратит государственные деньги отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю, можно сделать вывод, что ведомство весьма трепетно относится к комфорту сотрудников. Как следует из данных портала Государственных закупок, только в октябре 2016 года на собственные нужды было запланировано потратить более 10 миллионов рублей.

В частности, на ассигнования из бюджета Пенсионного фонда РФ хотят осуществить покупку мультимедиаппаратуры (два комплекта колонок, микшера, 5 радиомикрофонов и компактного аналогового микшера), которая в сумме стоит более 180 тыс. рублей. Еще более 78 тыс. рублей пойдет на оплату профессиональной программы повышения квалификации. Пережить жару и холода помогут пурифайтеры: эту чудо-технику в количестве 5 штук (работает она как кулер, но воду берет из водопровода, многократно очищая и обогащая) отведено «всего лишь» 170 тыс. рублей. Самая большая статья расходов — поставка запасных частей и комплектующих для средств вычислительной техники (более 4 млн рублей) и поставка расходных материалов для принтеров (более 5,5 млн рублей). В другие месяцы сопоставимые с этими расходами суммы были затрачены на ремонты зданий ПФР в нескольких районах Алтайского края. Среди других трат привлекает внимание кондиционер за 388 тысяч рублей и плазменные телевизоры.

Впрочем, о комфорте в ПФР не забывали и в прошлые годы. Как и во многих других городах России, здание Пенсионного фонда в Барнауле (Партизанская, 94), построенное в 2005 году, считается «дворцом»: мраморная плитка на фасаде, пластиковые окна, бесшумные кондиционеры.

«Если продать хоромы, пенсионеры смогли бы жить безбедно не один год», — такие реплики часто звучали от недовольных. Но во время пикета, организованного одной из партий в 2007 году, председательствующий алтайского отделения ПФР Борис Трофимов заявил, что если поделить стоимость построенного здания на количество пенсионеров, получится по 83 рубля на человека.

В начале 2016 года было построено дополнительное здание ПФР в Барнауле. Расположено оно все по тому же адресу. Для удобства сотрудников возвели теплый гараж с офисными помещениями и теплым переходом в основное здание. Его стоимость составила более 82 млн рублей. Не помогло даже вмешательство экспертов Общероссийского народного фронта, которые считают, что, с учетом среднерыночных расценок на строительстве дополнительных площадей, для нужд Пенсионного фонда в Барнауле можно было бы сэкономить до 36 млн рублей (ограничившись, к примеру, трехкамерными оконными профилями, какие устанавливают в здешних детсадах, вместо заявленных пятикамерных и иными более экономичными решениями).

Читайте также: Пенсионный фонд в Барнауле получит теплую стоянку с галереей за 82 млн руб.

Кстати, такая забота о сотрудниках характерна для всего Пенсионного фонда. Как уже сообщало ИА REGNUM, из проекта бюджета на 2017 год следует, что расходы на выплаты персоналу составят 83 млрд рублей, что на 4,3 млрд больше, чем в 2016 году. Но, по мнению председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, повышение выплат оправдано расширением обязанностей работников пенсионной системы.

Читайте также: Экономия на пенсионерах: ПФР пропиарят за 185 млн рублей

Известно также, что 11 ноября 2016 года на сайте госзакупок была размещена информация об объявлении конкурса по №44-ФЗ на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов Пенсионного фонда Российской Федерации на телеканалах и радиостанциях». Согласно конкурсной документации, контракт должен быть исполнен до июля 2017 года в два этапа. Заказчик осуществляет оплату услуг по государственному контракту за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации — на оплату, в частности, заложено 185 млн рублей.

«По государственным меркам деньги не большие, это «всего лишь полторы министерских взятки», — иронизирует по поводу этого тендера руководитель фракции КПРФ в АКЗС, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова. В интервью ИА REGNUM она заявила, что единороссы отбирают последние крохи у действительно нуждающихся граждан, и в то же самое время огромные средства готовы выделять на сомнительные проекты. К таковым лидер алтайских коммунистов относит и помянутое выше дополнительное здание Пенсионного фонда в Барнауле с отапливаемой стоянкой и галереей, и рекламу самого этого фонда.

«Дореформировались до того, что стали рекламировать государственную пенсионную систему. А для чего придумывали частные пенсионные фонды? Безусловно, информировать население государство обязано, вести разъяснительную работу нужно, но посмотрите, сколько на это уходит средств. Это оправдано? В то же время залатать дыру в крыше сельской школы или клуба — средств нет. Нет денег и на компенсации 11 тысячам алтайских детей войны. Подобные законопроекты вносились десятки раз в региональные парламенты, но за редким исключением отклонялись с одной единственной отговоркой «денег нет». Так же точно объяснялись единороссы, отклоняя законпроекты «О детях войны» в Госдуме. Но по таким вот тендерам видно, что на самом деле деньги в стране есть… Другое дело — система приоритетов, очевидна несправедливость распределения средств. Это государственная политика. И ее надо как можно быстрее менять, как на федеральном уровне, так на региональном», — заявила Мария Прусакова.

Намерение ПФР потратить 185 миллионов рублей на собственное «промо» к необоснованной трате денег причисляет и председатель алтайского отделения «Дети войны» Петр Понарин.

«Это безумные риски, когда экономика в нашей стране ведет себя так непредсказуемо. Эти безумные решения вводят в ступор какой-то. Кто нами руководит? Министр экономического развития Улюкаев (и иже с ними) на протяжении длительного времени убеждали всех россиян, чтобы мы потуже затянули пояса, а тут получается что за прошлый год он задекларировал почти 60 миллионов рублей доходов. Так ему еще мало, — надо 2 миллиона взятку взять. Это что? Это разрушители государства. За это нужно привлекать к ответственности. У этих трат на пиар нет никакой экономической и государственной целесообразности. Тем более, это же Пенсионный фонд! У него помпезные здания, а пенсионеры нищенскую пенсию получают, — даже в городе. А в село заехать — там же одни бабушки и дедушки живут. По улице пройдешь, и детских голосов не услышишь. Вот до чего довели псевдодемократы нашу страну. К сожалению — с молчаливого согласия населения. Кроме возмущения эти траты больше ничего не вызывают», — заявил пенсионер.

Действительно, в Алтайском крае, согласно данным Пенсионного фонда, пенсионером является каждый третий житель региона. И если воспользоваться «приемом Трофимова» и вместо трат на пиар, поделить эти 185 миллионов на всех алтайских пенсионеров, то получится чуть более 200 рублей.

И, к примеру, жительница Залесовского района Валентина Ивановна Тетерина это понимает. Но все равно, по ее мнению, средства ни в коем случае нельзя тратить так бездарно. «Чем тратить деньги впустую — лучше бы самым нуждающимся раздали! Хоть инвалидам, хоть матерям-героиням. Скоро, кстати, будет День матери отмечаться. А то сначала украли 18 тысяч, а потом швырнули 5. Деньги на информационную поддержку — это впустую затраченные деньги. Отдайте людям!», — такого мнения придерживается алтайская пенсионерка.

Житель Михайловского района Алтайского края Флюр Хакимов в своей оценке деятельности Пенсионного фонда высказался еще жестче.

«Они с ума сошли! Это неоправданные траты, — пенсионеры нищают. Жалко людей, — искренне говорю. Вы посмотрите, что с ценами происходит? Масло на 50 рублей подорожало, гречка — на наших же полях взращенная ‑ и того дороже. Старики заходят в магазин и даже самое основное не могут позволить себе купить! Если сладостей охота — то покупают по 2−3 конфетки. А в правительстве жируют, да взятки берут. У меня пенсия — около 11 тыс. рублей, у жены — еще меньше. Вот, ждем 5 тыс. рублей единовременной выплаты «с барского стола» после нового года. А заодно и к очередному повышению цен готовимся. А что еще делать? Только песни петь», — приводит довод Флюр Борисович.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года общая сумма материального обеспечения неработающего алтайского пенсионера повышена не будет. Как и в текущем году, она не может быть менее 8 тысяч 363 рублей. Тех, у кого пенсия не дотягивает до этого минимума, в регионе насчитывается 114 тысяч человек. Средний размер поддержки составляет 1 796 рублей 68 копеек. Средняя пенсия в России составила в 2016 году чуть более 12 тыс. рублей.

Совершенно неудивительно, что в условиях, когда пенсионные накопления «замораживаются», а те, кто управляет ими, продолжают жить «на широкую ногу», отношение населения к ПФР стремительно ухудшается. По данным ЦБ РФ, за полгода уровень доверия к фонду рухнул почти на треть — с 31% в январе 2016 года до 21% в настоящее время.