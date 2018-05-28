По итогам состоявшейся 25 мая в Париже конференции министров образования стран-членов Болонского процесса было признано, что Белоруссия не выполнила ни одного требования, предъявленного к ней на стадии вступления в Европейское пространство высшего образования. Даже после принятия в ЕПВО (на конференции 2015 года) официальный Минск не выполнил добровольно взятые на себя ключевые положения Дорожной карты, среди которых — обеспечение академических свобод. Ректоры вузов по-прежнему назначаются, студенческое самоуправление формально существует в декоративном виде, по окончании вуза студентов принудительно распределяют по местам работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Геннадий Пальчик

Словно в подтверждение отказа руководства Белоруссии от принципов Европейского пространства высшего образования президентская пресс-служба проинформировала о том, как 22 мая Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сменив руководство сразу двух крупных вузов — Академии управления при президенте и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР, бывший РТИ).

Причины ухода предыдущих ректоров общественности объяснены не были. Назначение новых ректоров произошло одновременно с назначениями председателей Кобринского и Ляховичского райисполкомов, послов в Швеции и Чили по совместительству, а также других чиновников. Однако судя по тому, что именно вузовской проблематике руководитель республики уделил наибольшее внимание, а ещё точнее — Академии управления, можно сделать вывод о хронических проблемах в сфере высшего образования, которые никак не удаётся решить в течение десятилетий. Видимо, рутинное назначение послов и глав провинциальных исполкомов было 22 мая вопросом второстепенным.

President.gov.by Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Неспроста Лукашенко напомнил, что ротацию в вузовской сфере он поручил начать давно, заявив: «Потому что очень многие засиделись уже в этих креслах. Уже нет того, что нужно. Надо осовременить вузы. Надо еще на одну ступеньку подняться выше, выполнять заказ общества и экономики по тем кадрам, в которых они нуждаются. Жизнь диктует свои условия. Поэтому нужны новые люди».

«Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить. Потом надо поменять программы. Там готовят и ведут повышение квалификации управленцев. Под это нужны программы. А потом подбирать надо преподавателей. Это должны быть истинные патриоты, хотя особых претензий к преподавателям вузов предъявить мы не можем, но тем не менее это должны быть абсолютные государственники», — сказал Лукашенко.

«Полностью систему надо перестроить. Я не знаю, как там в Администрации ее пытаются перестроить, но, когда ректор отвлечен от этого и его нет, систему не выстроишь. Поэтому надо четко понимать: нынешний управленец — это человек, который знает экономику, иностранный язык и может общаться с любым. На это надо настраивать. Значит, надо изучать больше иностранный язык, приглашать туда больше людей с экономическим или юридическим уклоном. Если нам надо, чтобы управленец владел политологией, значит, надо изучать эти науки», — отметил он.

«Это не то, как было в ВПШ (высшая партийная школа) когда-то. И категорически не то, что сейчас. Мы сегодня там образование даем людям ради образования. Кто второе, кто третье, кто пятое… И тысячу лет им это образование не нужно. Поэтому надо подумать по отбору. Четко определиться. Если мы будем стационар оставлять — какой это должен быть стационар. А его, видимо, надо оставить — может, действительно есть ребята, которых стоит брать после школы, и они там получат образование. Это будут хорошие управленцы. Но прежде всего надо дошлифовывать, проводить повышение квалификации нынешних управленцев и тех, кто в резерве состоит», — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что необходимо быстро перестроиться и уже к 1 сентября осуществлять набор тех людей, которые действительно должны получать образование в Академии управления. Эту задачу должен выполнить новый ректор Геннадий Пальчик, который до этого был назначен Лукашенко председателем Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

«Ни в коем случае нельзя подгонять количество, число и вообще строить образование под те корпуса, которые там есть. Если там что-то лишнее, надо убрать. Но я не думаю, что там есть что-то лишнее. Надо просто сесть и подумать вместе. Это Академия управления при Президенте — единственное учебное заведение, напрямую фактически подчиненное Президенту, а мы не можем там выстроить систему образования как следует», — обратил внимание Лукашенко нового ректора «президентского» вуза.

Pac.by Геннадий Пальчик

Предыдущий ректор — Марат Жилинский, возглавлявший вуз с 2014 года, уже значится на сайте Академии как «Элемент не найден!». Причина отстранения от должности официально не сообщается — как обычно, профессорско-преподавательский состав, студентов и слушателей, да и всех граждан-налогоплательщиков в очередной раз просто поставили перед фактом.

Очевидно, причина снятия с должности есть и, скорее всего, даже не одна. Главная — невыполненные обещания при назначении ректором АУ. Вскользь о том, что хотели от Жилинского осуществлявшие протекцию лица, говорится в пока ещё не удалённых с сайта вуза публикациях. Из официальных источников известно, что:

«Жилинский Марат Геннадьевич родился 23 марта 1976 года в д. Ухвала Крупского района Минской области. Образование высшее — окончил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, учитель истории и социально-политических дисциплин; кандидат исторических наук, доцент. Автор 96 научных публикаций.

Работал ассистентом, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры отечественной и мировой истории, заместителем декана по учебной работе факультета народной культуры Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка; ученым секретарем, заместителем директора по научной работе ГНУ «Институт истории НАН Беларуси».

Являлся ученым секретарем межведомственного экспертного совета по приоритетному направлению научных исследований «Социально-экономическое и духовно-культурное развитие Республики Беларусь».

Депутат Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке.

Лауреат стипендии Президента Республики Беларусь. Награжден Почетной грамотой Минского городского исполнительного комитета, Грамотой Министерства образования Республики Беларусь, юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков».

Такой трудовой путь предшествовал назначению «политического деятеля» на должность ректора «элитарного учреждения», судя по публикации на сайте вуза. Решение о назначении ректором человека, не имеющего достаточного опыта для столь ответственной должности, было политическим, принято лично Александром Лукашенко, хотя вряд ли он лично подбирал эту кандидатуру. Даже по формальным основаниям с такими заслугами, как у Жилинского, место ему было именно там, где он и был до назначения. Ведь даже на должность заведующего кафедрой в приличном вузе требуется доктор наук с учёным званием профессора и хорошей репутацией.

При представлении Жилинского коллективу Академии на то время первый замглавы Администрации президента Белоруссии Александр Радьков не зря указал на то, что назначенный «проявляет себя как активный политический деятель, работая в Палате представителей Национального собрания Беларуси». Кандидаты в нижнюю палату проходят непростой отбор и в данном случае выяснилось, по каким качествам они отбираются.

К тому же в 2012 году Жилинскийстал участником политического скандала — именно он подписал заключение Института истории НАН Белоруссии, согласно которому использование термина «Отечественная война 1812 года» представляется необоснованным в официальной белорусской историографии. Отметившись на ниве «белорусизации», будущий ректор параллельно строил карьеру с учётом отношений с опекаемой Администрацией президента Компартией, представители которой часто мелькают в уголовных делах. Однако и вопросы карьеризма отступают на второй план, когда проявляются специфические особенности выстроенной за постсоветский период политической системы.

На самом деле проблема, которой коснулся Лукашенко 22 мая, гораздо масштабнее. Плачевное состояние науки и высшего образования в Белоруссии давно невозможно скрывать. Молодёжь не идёт в науку, высшее образование потеряло престиж даже не из-за массовости, а из-за низкого качества. Из-за нехватки квалифицированных кадров некому претворять в жизнь те светлые мечты и грандиозные планы, которые озвучивались в декабре 2014 года при назначении Жилинского ректором.

Поэтому и бывший проректор АУ Вадим Богуш, ушедший работать в министерство образования, а затем с должности первого замминистра переведённый в кресло ректора БГУИР, скорее всего, столкнётся с теми же проблемами. В силу специфики вуза и большого спроса на профессию программиста (в ТОП-5 самых высокооплачиваемых в Белоруссии), системные проблемы высшего образования в БГУИР стоят не так остро, как в БГУ, БНТУ или БАТУ, но они тоже присутствуют. Среди них — старение кадров, бюрократизм, перегруженность преподавателей работой, в том числе и бумажной, низкий уровень преподавания социально-гуманитарных дисциплин и превращение вуза в коммерческое предприятие, продающее «образовательные услуги».

Bsuir.by Вадим Богуш

Низкие зарплаты работников вузов не способствуют притоку в учебные заведения высококлассных специалистов. К примеру, доцент Белгосуниверситета получает около $400 в эквиваленте, рядовой преподаватель — почти в три раза меньше. В остальных столичных вузах зарплаты нередко не дотягивают и до этой скромной цифры, а в провинциальных — заметно ниже. Белорусская вузовская интеллигенция по уровню оплаты труда находится где-то между водителями общественного транспорта и милиционерами, и подобное сегодня не так уж часто встречается даже в слаборазвитых странах Латинской Америки.

Из сказанного Лукашенко в ходе назначения Пальчика ректором АУ также следует, что за несколько лет не удалось сделать элементарного: нет даже понимания «чего мы хотим от Академии управления» и ситуация настолько серьёзна, что требуется уже не косметический ремонт, а «надо полностью перевернуть систему образования» . Ту самую систему образования, которая на протяжении последних лет 20 подавалась как обладающая «европейским уровнем» и в виде вполне ликвидного товара на рынке образовательных услуг. О ликвидности косвенно говорит тот факт, что белорусская молодёжь массово уезжает учиться в вузы ЕС, а из ЕС в белорусские вузы ответного потока нет.

Можно предположить, что в итоге очередная и малопонятная смена ректоров ничего не решит — ни в Академии управления, ни в других белорусских вузах. Проблема не только в зарплатах профессоров или грубых кадровых ошибках, а в самой политической системе, в рамках которой вузы являются лишь бюрократическими структурами, целиком зависящими от решений и настроений вышестоящих чиновников. Даже на уровне вузовской системы не понятно, кто, за счёт чего и как именно реализует мечты Лукашенко о создании прекрасного общества будущего. При этом обоснованным выглядит утверждение о том, что происходящее в белорусской системе высшего образования не соответствует принципам и нормам Болонского процесса.