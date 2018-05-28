Существует только три наземных маршрута, по которым из Азии в Европу можно переправить энергоресурсы и другие товары: через Иран, через Россию и через Азербайджан. Поскольку отношения Запада с Россией и Ираном разорваны в клочья, для торговли стоимостью в сотни миллиардов долларов остается только один маршрут, пишут Люк Коффи и Эфган Нифти в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Вашингтон только выиграет, если Европа сможет снизить свою зависимость от российской нефти и газа. Это особенно важно, учитывая проект «Северный поток — 2», в рамках которого предусмотрено строительство магистрального газопровода из России в Германию. Этот проект увеличит энергетическую зависимость ЕС от Москвы. Сейчас зависимость ЕС от российского природного газа составляет 40%. В общей сложности из России в Европу ежегодно экспортируется почти 200 миллиардов кубометров природного газа. Импорт российского газа связан со снижением европейского производства и растущим спросом.

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Россия имеет опыт использования энергетики в качестве инструмента агрессии, поэтому каждый баррель нефти и кубометр природного газа, купленный ЕС у Азербайджана, Казахстана или Туркмении, снижает его зависимость от России. В настоящее время в регионе есть три крупных нефте‑ и газопровода, которые обходят территорию России и Ирана: трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан, который начинается в Азербайджане, проходит через территорию Турции, а затем через Средиземное море; трубопровод Баку — Супса, который транспортирует нефть из Каспийского моря в Черное море, а затем во внешний мир; Южно-Кавказский газопровод, который проходит через территорию Турции и скоро должен соединиться с Южным газовым коридором для доставки газа в Италию, а затем в остальную Европу.

Трубопровод

Предполагаемая дата завершения строительства Южного газового коридора намечена на 2018 год. Южный газовый коридор будет доставлять важные энергетические ресурсы из Каспийского региона, проходя через территорию Азербайджана — город Гянджа. Эти поставки окажут позитивный эффект на Юго-Восточную Европу, которая в настоящее время почти на 100% зависит от российских трубопроводов.

Не только нефте‑ и газопроводы соединяют Европу с сердцем Азии. Оптико-волоконные кабели, связывающие Западную Европу с Каспийским регионом, также проходят через Гянджинский район. Вторая по протяженности европейская автомагистраль E60, начинающийся на западе Франции в городе Брест (на атлантическом побережье), идет на восток через город Гянджа до границы Киргизии с Китаем, до города Иркештам.

Продолжающаяся кампания в Афганистане также доказала, насколько важен Гянджинский район для снабжения войск США и НАТО. На пике войны в Афганистане более трети нелетальных военных поставок США, таких как топливо, продукты питания и одежда, прошли через Гянджинский район либо по суше, либо по воздуху.

Ключевым элементом афганской стратегии администрации президента США Дональда Трампа является давление на Пакистан, чтобы положить конец его поддержке афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними групп. Учитывая такой подход в отношении Исламабада, есть риск того, что существующие наземные и воздушные маршруты, проходящие через территорию Пакистана и использующиеся для поддержки американских войск в Афганистане, могут быть полностью заблокированы. Исламабад ранее уже блокировал поставки: в течение восьми месяцев в 2011 году после того, как силы США ошибочно уничтожили 28 пакистанских солдат в пограничном с Афганистаном районе во время атаки на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Расширение логистических возможностей Гянджинского района позволит Вашингтону снизит зависимость от Москвы и Исламабада.

Urmen19 Триумфальная арка в Гяндже

Всё это означает, что Россия сделает всё возможное для того, чтобы Запад не смог использовать Гянджинский район. Для этого может быть использован конфликт в Нагорно-Карабахском регионе. Конфликт между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху начался в 1988 году. Вскоре территориальный спор привел к кровопролитный войне, в результате которой погибли 30 тыс. человек, а сотни тысяч были внутренне перемещены. С 1992 года армянские силы и поддерживаемые Арменией ополченцы заняли почти 20% территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах.

Большинство основных нефтегазопроводов, которые доставляют энергоресурсы из Каспийского региона в ЕС, проходят через Гянджинский район, расположенный вблизи передовых позиций нагорно-карабахского конфликта. Москва знает, что любая крупная вспышка насилия поставит под угрозу сохранность этих трубопроводов. Учитывая влияние, которое Россия оказывает на Армению, Москве не потребуется много времени на то, чтобы спровоцировать новые боевые действия между противоборствующими сторонами.

Рычаги влияния Запада в Армении относительно ограничены. В апреле 2018 года в результате неоднократных попыток бывшего президента Сержа Саргсяна удержать в своих руках власть за счет должности премьер-министра вызвали массовые протесты, в результате чего к власти пришел лидер оппозиции Никол Пашинян. Однако, несмотря на смену власти, экономика и безопасность Армении всё еще остаются под контролем России. Несмотря на свою популистскую риторику, Пашинян подтвердил приверженность Еревана крепкому союзу с Москвой.

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Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Хотя Россия продает оружие обеим сторонам нагорно-карабахского конфликта, ясно, что симпатии Москвы связаны с Арменией. Поэтому никто не должен ожидать от Армении кардинального сдвига в сторону Запада. Учитывая все недостатки Азербайджана, Запад всё же должен сделать ставку на него, а не на Армению.

В отношениях между США и Азербайджаном до сих пор сохраняются проблемные точки, несмотря на то, что с начала 1990-х годов отношения значительно улучшились в энергетическом секторе и в сфере борьбы с терроризмом. Одной из проблемных точек являются права человека. Запад обеспокоен из-за ряда громких арестов известных журналистов. Тем не менее Вашингтон не может позволить себе проводить однобокую политику в отношении Азербайджана, которая подорвала бы более широкие интересы Соединенных Штатов в регионе.

В стратегии национальной безопасности администрации Трампа указано на необходимость развития тесных отношений со стабильными союзниками. Это особенно необходимо сделать на Южном Кавказе. Снижение напряженности в регионе поможет обеспечить безопасность жизненно важных энергетических, коммуникационных и торговых коридоров. Сегодня любая грандиозная стратегия, которая учитывает возрождающуюся Россию, решительный Иран и экономически расширяющийся Китай, должна считаться с этим крошечным Гянджинским районом.