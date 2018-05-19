Выполнение нашумевшего майского указа — 2018 должно сложиться более эффективно, нежели указов образца мая 2012-го. Во всяком случае, такой вывод напрашивается из выступлений партийных активистов «Единой России» на их недавней конференции. Сам лидер «ЕР» господин Медведев будет занят вопросом финансов, распределением секторов ответственности по вице-премьерам. Прорывное развитие требует немалых средств — порядка 25 трлн рублей за шесть лет. Как же обстоит ситуация в государстве, которую собрались прорывать?

Питер Брейгель Младший. Контора сборщика налогов

Национальный доход (фрагмент). Советский плакат

70% работающих граждан Российской Федерации не ждут повышения окладов после роста минимального размера оплаты труда, к такому выводу пришел ВЦИОМ. Незначительного повышения зарплат ожидает только пятая часть граждан, и у нас есть 3% оптимистов, рассчитывающих на значительный рост оклада в связи с увеличением МРОТ.

При этом правительство России напряженно думает о том, как бы это прорывным образом развиться, и чтобы с минимальным ущербом. Как водится, заявления противоречат друг другу, а все вместе идут вразрез с реальной ситуацией.

Так, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в следующие шесть лет правительство не намерено повышать налоги — более того, оно как раз хочет снизить налоги, которые «негативно влияют на бизнес». В свою очередь новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что опираться на прогнозные цены барреля энергоносителей — большая ошибка. Откуда же, как он выразился, «черпать» деньги? Известно откуда:

«Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заeм под процент, люди принесут нам эти деньги».

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Отношение граждан к облигационным займам и сама возможность их реализации — отдельный вопрос, интересен сам ход мыслей, предложение, выдвинутое, похоже, без предварительного согласования с Минфином. Раскоординированность настораживает, но и в других случаях не лучше. Так, снова Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме объявил, что страна наша больше не вернется к системе обязательных взносов на пенсионное страхование, ибо:

«Нам надо развивать накопительные системы для обеспечения достойной пенсии. Речь идет о добровольном индивидуальном пенсионном капитале, о чём мы достаточно много говорили внутри правительства вместе с Центральным банком».

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». реж Джей Роуч. 1997. США Доктор Зло

Звучит красиво — «развивать добровольные пенсионные накопления», по словам Силуанова, это поможет дополнительному увеличению пенсионного обеспечения и станет ресурсом для развития экономики. Но как следует понимать сказанные в том же месте в тот же день, 24 мая, слова главы Минтруда Максима Топилина, заявившего, что самозанятые могут остаться без пенсии и вообще «без других видов социального обеспечения»?

Почему-то министр не учитывает, что самозанятые и так лишены многих видов социального обеспечения, им никто не оплачивает больничный, декрет, отпускные. Считать, что при таких условиях репетиторы, няньки и сиделки жируют, — это неверно, но возмущение тем фактом, что кто-то вынужден обеспечивать себя сам, да еще и не платит налог, конечно, тоже понятно: деньги лишними не бывают, особенно когда нужно срочно улучшить жизнь граждан. Но продумать систему образования и трудоустройства таким образом, чтобы людям в принципе не пришлось идти в самозанятые, это много сложнее, чем тупо залезть к этим людям в карман под предлогом немедленного роста их благосостояния. И это решение, которое на самом деле не решение, и повышение пенсионного возраста — звенья одной цепи, которая раздражает даже не самой попыткой выкачать из народа побольше денег, а тем, что это якобы делается ему же во благо. Есть даже мнение — и что-то подсказывает, что его разделяют многие, — будто всё это делается в интересах крупного капитала. Будто бы для населения денег нет, а для олигархов, чье состояние вдвое превышает бюджет страны, деньги есть.

Борьба

Общественный и политический деятель Александр Батов приводит такое арифметическое объяснение:

«Давайте сравним несколько цифр: в 2017 году правительство РФ заявило, что повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 у женщин позволит сэкономить 1,7 триллиона рублей. На нас с вами сэкономить. Далее — законодательством предусмотрены налоговые льготы для крупного олигархического бизнеса, из-за которых бюджет недополучает 10 триллионов рублей. Доходы бюджета РФ в этом году запланированы в размере 15 триллионов рублей. И наконец: журнал Forbes в апреле опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Если пересчитать на нашу валюту, их совокупное состояние выросло в этом году на 1,5 триллиона рублей. И теперь оно составляет 30 триллионов рублей. Теперь всё понятно?»

Эжен Делакруа. Раненый вор утоляет жажду

Батов говорит, что при капитализме без борьбы за свои права достойная жизнь невозможна, зато вот Герман Греф, очень успешный человек, считает, что секрет успеха в другом. На всё тот же форум он пригласил индийского гуру, представителей руководства Google, Xprize и Huawei. Совместными усилиями лучшие люди эпохи выяснили, что оптимальный способ стать миллиардером — это придумать бизнес, который поможет миллиардам людей решить проблемы. Правда, в реальности нужно этим людям придумать новые потребности, а также быть поближе к казне, но эту скользкую тему мудрствующие лукаво предпочли деликатно обойти.

Кстати, решение Грефа пригласить гуру обсуждать экономику вновь породило сомнение в его адекватности.

«В по-настоящему рыночной экономике после таких новостей котировки акций соответствующих компаний не то чтобы обваливаются, но припадают на какое-то время, пока инвесторы эту новость не переварят и не поймут, что массового помешательства в среде топ-менеджеров пока ещё не наступило», — заявил экономист Михаил Делягин, обративший внимание, чтопроисходящее выглядит как признаки сумасшествия или как жиробесие.

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Он же назвал нетолерантным словом идею депутата ГД Василия Власова (ЛДПР) давать ипотеку четырнадцатилетним подросткам. А казалось бы — чудесная идея, к 25−30 годам иметь свое жилье, только с каких денег подросток заплатит по ипотеке? Откуда, так сказать, «черпать» будет? Узаконим детский труд или пусть идет в самозанятые, забивая на школу и лишая себя, в соответствии с Минтруда, «пенсий и социального обеспечения»? Как бы то ни было, соответствующий механизм Власов предложил разработать Минстрою с ЦБ. И почему-то есть подозрение, что за эту идею схватятся — как-никак, можно будет на четыре года раньше начать «доить», а вкупе с отсрочкой пенсий (а то и вовсе ее лишением) это получится сплошная выгода.

Кстати, всё тот же Топилин считает вполне реальным достичь к 2030 году продолжительности жизни в 80 лет. Примечательно, что повышать пенсионный возраст они хотят уже сейчас, адресуясь к возросшей продолжительности жизни, но тут же мы узнаем, что возрасти она, может, сможет через 12 лет. А пенсии отсрочить надо, видимо, авансом? Опять путаница. Причем Топилин сказал, что для достижения такой планки надо ежегодно увеличивать продолжительность жизни россиян на полгода, — и это прекрасно напоминает о предложении Матвиенко раз в год повышать на полгода пенсионный возраст. Интересно, обе инициативы предполагается исполнить в директивном порядке? Как тут не вспомнить ушлого выжигу из «Ходжи Насреддина», который фантазировал о повышении дохода казны в таком ключе: а еще надо ввести налог на слезы, ведь новый налог вызовет новые слезы, а новые слезы — новый налог.

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Короткой строкой

— 25 мая в рамках уголовного дела о халатности и растрате были задержаны начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев.

— Банду экстремистов из Астрахани будут судить за нападения на полицейских: организаторы банды оказались приверженцами террористической организации.

— Комитет Госдумы по вопросам семьи не поддержал законопроект, которым фактически предлагалось узаконить гражданские браки.

— Власти Крыма задумались о возрождении колхозов.

— Тюменская область возглавила Национальный рейтинг регионов России.

— Экс-глава брянского аэропорта получил три года колонии за мошенничество в особо крупном размере.

— Калининградские власти увековечат имя биржи, где фашисты делали патроны.

— Работу полиции на Кубани проверят после резонансного убийства подростками многодетной матери.

— Потемкинские деревни: Нижний Новгород готовится к мундиалю.

— У депутата Якутии в паводок всплыли дача и баня, которых в декларации нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Запал в душу Кобылкин с его «черпанием денег». Когда на первом курсе филфака изучают старославянский язык, то материалом, естественно, служит Евангелие, в котором часто обращают внимание на слова, связанные с невозможностью набрать воды — как же ты можешь зачерпнуть из колодца, ежели «не почрепальника имаше». То есть нет у тебя почрепальника — зачерпнуть тебе нечем. Возможно, правительство думает, что у него почрепальник есть, и он выдающегося дизайна — сам народ, который можно бесконечно трясти. Главное, не забывать твердить ему, что всё это — для его же пользы.