Огромным тиражом для российских школ рязанское издательство выпустило дневник для 1−11-х классов. Обложку дневника «патриотично» украшает карта Российской Федерации. Карта является апофеозом реформы российского образования: на ней нет Курильских островов, Сахалин «переехал» на Камчатку, а Крыма и Калининграда нет вообще. Все 11 школьных лет российские дети будут запоминать именно такую карту своей страны.

Оксана Ризнич Дневник для 1–11-х классов без Курил, Крыма и с Сахалином на Камчатке

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Рязанская компания «Рельеф-центр» обеспечила дневниками с «урезанной» Российской Федерацией, наверное, миллионы российских школьников. Кто теперь посмеет упрекнуть детей, если на контрольной или на экзамене они станут утверждать, что Крыма и Калининграда у России нет, что такое Курилы — вообще неизвестно, а остров Сахалин находится там, где «по замыслу божию», от начала времён, расположена Камчатка, которая вообще — полуостров? Как говорил герой известного фильма, «нет у вас козырей против Кости Сапрыкина». Так и у экзаменаторов не будет «козырей» против 11-летнего вдалбливания в головы российских школьников подобной информации.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина!»

«Произведение» рязанских полиграфистов купила в Москве курильчанка, писатель, журналист и патриот Оксана Ризнич.

На своей странице в социальной сети Оксана написала очень эмоциональный пост, призвав всех нормальных людей присоединиться к ней и подать иск на оскандалившееся издательство:

«Хочу подать иск в суд на компанию, выпустившую нечто, именуемое «Дневник ArtSpace с ультрасовременным дизайном».

Относительно «ультра» или просто современного дизайна судить не берусь. Но то, что этот дневник может свернуть детям мозг, — это к бабке не ходи. Отдадите за школьный дневник 200 рублей, а потом всю жизнь будете платить психиатру.

Когда переселяешься из Сахалинской области на дикий российский Запад, особо не ждёшь, что тут ориентируются в географии Дальнего Востока. Да и чего с них взять, если для них мы — «дальние»? Они зато для нас близкие — подумаешь, какие-то 8 часов самолетом. А потому дальневосточники снисходительно слушают все эти «Ах, Сахалин, это так далеко!» или «Курилы… это… ммм… (подразумевается, что «это» у черта на рогах, разделяя Тихий океан и Охотское море, протянулись от Японии до Камчатки)».

Мы уже привыкли, что про Сахалин забывают довольно часто, а про Курилы — почти всегда. Как это было, например, при разработке туристского бренда России.

Но чтоб настолько?! Чтоб это детям в школу давали?! Чтобы это называлось «основным документом школьника»?!

Именно рязанскому «Рельеф-центру» и принадлежит это «произведение». «Рельеф-центр + ArtSpace» = «не дай боже география»!

Этот дневник оскорбляет не только мои чувства ядреного дальневосточника, жительницы Сахалинской области и курильчанки. Он ещё и заставляет переживать за Камчатку как за родную.

Там, в правом верхнем углу «ультрасовременного дизайна», где теоретически должна бы быть Камчатка, как знают все, кто учился или учится с обыкновенными дневниками, синим по белому написано: «Сахалин».

Это какой-то апофеоз российской системы образования!» — написала Оксана Ризнич.

Commons.wikimedia.org Разворот школьного дневника

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«Я даже не пишу, как обычно в соцсетях, «ржунимагу» — потому, что мне не смешно. Этот дневник — чудовищное произведение ультрасовременного канцелярского искусства и вопиющий образец деградации общества.

Цитирую стратегию рязанского «Рельеф-центра»: «Развитие собственных торговых марок OfficeSpace и ArtSpace дает новые возможности для работы клиентов компании в low-сегменте». Опустили сегмент — ниже некуда.

У этого «Рельеф-центра» еще и собственная академия есть! Интересно, они там тоже вот в эти дневники пятёрки ставят?

Если есть желающие присоединиться к моему иску — присоединяйтесь. Я пока переписываюсь с «Рельеф-центром» — очень мне интересно, кто утвердил макет дневника», — продолжила Оксана Ризнич.

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Андрей Плотнов. Десант на Курильских островах. 1948

Пост Оксаны Ризнич прокомментировали в социальных сетях дальневосточники:

«Да уж… Всем картам — карта: Урал практически под Москвой».

«Ну, скажите спасибо, что он хотя бы не называется Сихотэ-Алиньским хребтом».

«Очень печально все. Выросло очень свободное, но совершенно тупое поколение работничков. Может, для таких цензуру вернуть?»

«Чтобы создать дневник для двоечника, нужно думать, как двоечник! Нужно стать двоечником!»

«И Крыма на этой карте нет».

«А почему церковь Покрова на Нерли находится в Чечне?»

Но чудо-произведение рязанских дизайнеров ответов на все эти вопросы не даёт.

Дневники уже разлетелись по необъятным просторам Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока, до замененной Сахалином Камчатки, до «изгнанных» из России Курил, до Крыма с его новым и самым красивым в мире мостом. И что теперь делать рязанскому «Рельеф-центру», если иски в суды все-таки поступят? Изымать тираж и терпеть грандиозные убытки? Ждать такого от коммерсантов не приходится. А дневники, повторим, рассчитаны на все 11 лет обучения.

Может, нужно дать поручение Минобороны РФ? И никакому другому министерству это не поручать, поскольку те, кто защищает границы, знают, где они пролегают. А поручение простое: разработать единую точную карту Российской Федерации. Эту карту должны утвердить Госдума РФ и Совет Федерации, а затем и президент. И эта карта, и только она, должна быть разрешена к печати — на дневниках, в виде карт, в учебниках и так далее. А за нарушение ввести уголовную ответственность. Похоже, это единственный выход. Потому что по-другому нам «дизайнеров» не одолеть.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские Курилы не впервые стараниями дизайнеров исчезают с карты России.

Например, в конце марта 2018 года в просветительской передаче «Что? Где? Когда?» продемонстрировали карту РФ, на которой полностью отсутствовали не только Курилы, но и вся Сахалинская область. Это возмутило смотревшего передачу сахалинского чиновника. Он написал в социальной сети:

«Крутят карту России. Где Сахалин и Курилы?!»

Журналисты ИА «СахалинМедиа» связались с магистром телеигры Александром Друзем. Однако реакция магистра была прямо противоположной ожидаемому:

«Известная история — человек не нашел Берингов пролив в «Золотом телёнке» и сошел с ума. Вопрос в том, сошел он с ума до или после просмотра телепередачи. Я не понимаю. Идиотов разных много. Март еще не закончился. Странный человек».

Это уже не «рязанский дизайнер» — магистр «самой умной передачи» на российском ТВ. Но и он решил, что исчезновение с карты РФ целого региона — норма, а чиновник, которого это возмутило, — по определению «идиот».

В Калининграде год назад ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая дарили подарки — календарики, открытки с картой РФ. И там на карте России Курил не было.

Не так давно на Камчатке официальная делегация из Японии направо и налево раздавала печатную продукцию, в которой на карте Курилы обозначались как территория Японии. Но то — японцы, которые открыто претендуют на российские острова.

Выходка японцев тогда вызвала официальный протест МИДа РФ.

Как видим, теперь на помощь японцам пришли рязанские дизайнеры…

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