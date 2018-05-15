Сахалин 1904–1905: памятник захватчикам есть, героев хоронить «не положено»

Ольга Демиденко, , 09:36 — REGNUM

О чем думает человек, который идет в бой за Родину? Наверное, о том, что он может погибнуть в этом бою. А ещё о чем? О разном, наверное… Те, у кого есть дети, — о детях. Ещё — о маме и папе, о любимых людях. О том, что если убьют, то столько важных дел, которые мог бы совершить, останутся не сделанными. А ещё человек, идущий умирать за Родину, наверняка думает о том, что Родина его не забудет. Что его гибель во имя того, чтобы его землю не топтали вражеские сапоги, не будет предана забвению. Так думали, наверное, солдаты и офицеры, партизаны и ополченцы Великой Отечественной войны. Так же, наверное, думали защитники русского Сахалина во время Русско-японской войны 1904−1905 годов. Они шли умирать за эту совсем недавно ставшую частью Российской империи землю против вооруженной до зубов и превосходящей по силе армады японского генерала Харагучи — плохо вооруженные, вчерашние крестьяне, ссыльные, каторжане. И каким бы ни был исход этой войны, но эти люди шли умирать за русскую землю. И тоже, наверное, надеялись на то, что Родина их не забудет. Но по сей день многим из них отказано даже в православном погребении. Кости героев разбросаны по всему острову Сахалин. И есть люди, патриоты, которые хотят и готовы искать их и предавать земле по православному обычаю, с почестями. Но на пути этих людей встают непреодолимые препятствия.

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На прошедшем в понедельник, 14 апреля, заседании Сахалинской областной думы представители «Поискового движения России», «Русского географического общества», неравнодушные депутаты подняли старую, но по сей день нерешенную проблему: увековечивание памяти героев-сахалинцев, отдавших свои жизни за русский остров Сахалин во время Русско-японской войны 1904−1905 годов.

Они сражались за Родину

Как известно, остров Сахалин стал полностью принадлежать Российской империи в 1875 году согласно Петербургскому договору.

Русско-японская война была изматывающей и безуспешной для обеих сторон. Япония понесла колоссальные людские и материальные потери. Огромные потери понес и флот Российской империи. До тех пор пока российские земли были надежно защищены флотом, Япония не решалась на операцию по захвату Сахалина. Однако после гибели русской эскадры в Цусимском сражении захватнические планы японских правителей обрели вполне реальные перспективы.

На завоевание Сахалина была направлена дивизия генерала Харагучи — вооруженные до зубов, хорошо обученные профессиональные военные.

Противостоять японскому вторжению было суждено Корсаковскому и Тымовскому резервному батальону, который в реальности оставался в составе одной роты. Из местных охотников, ссыльных и каторжан, которым объявляли амнистию, формировали дружину ополчения. Из имевшихся на острове 4 полевых орудий сформировали батарею. Ещё 4 орудия имперские власти обещали доставить из Владивостока, но так и не сподобились.

С затопленного в августе 1904 года у Корсаковского поста крейсера «Новик» удалось снять два 120-миллиметровых орудия и два 47-миллиметровых. На вооружении защитников Сахалина было ещё несколько устаревших орудий — конные пушки, например.

Ставка делалась преимущественно на партизанское движение. Но это были совсем не те партизаны, которых люди военные часто именуют «хорошо подготовленными диверсантами». В бой бросали простых мужиков и баб. Они были плохо подготовлены, точнее — совсем не подготовлены для войны. Всё, что у них было, — героизм да желание прогнать врага со своей земли.

«Когда мы начали изучать историю этой войны, документы… Понимаете, там про каждого почти участника можно художественный фильм снимать! Люди, не умевшие воевать, не военные, сражались за Сахалин, не умея сражаться. Погибали за эту землю, шли в бой, зная, что погибнут. Они не должны быть забыты!» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель «Поискового движения России» на Сахалине Виктор Янков.

Исход сражения за Сахалин тогда был предопределен. Брошенные в бой неподготовленные мирные жители, среди которых к тому же было много каторжан, недостаточное количество телефонных линий, главный военный начальник Сахалина военный губернатор Ляпунов, который по образованию вообще был юристом, — всё это вместе взятое, конечно же, не смогло стать достойной преградой на пути профессиональной японской армии. Японцы тогда смогли захватить Сахалин. По результатам Портсмутской конференции, в августе 1905 года Японии отошла южная часть Сахалина.

Памятник японским интервентам есть, памятника русским героям — нет

Однако речь сахалинские патриоты — члены «Поискового движения России», «Русского географического общества» сегодня ведут о героях, которые шли в бой, шли защищать Сахалин, даже понимая, зная наверняка, что погибнут. Их неупокоенные кости по сей день разбросаны по всему Сахалину.

Количество героев, чьи останки так и не преданы земле, исчисляется сотнями. Но поисковики-патриоты ничего сделать не могут. На их пути непреодолимой преградой стоит законодательство Российской Федерации.

«К нашему общему стыду, на Сахалине до сих пор нет памятника героическим защитникам Сахалина, до конца пытавшимся отразить японское вторжение в 1904 — 1905 годах. Эти люди, настоящие русские герои и патриоты, погибли, защищая нашу землю.

7 августа 1904 года в заливе Анива произошла неравная схватка между легким русским крейсером «Новик» и тяжелым японским крейсером «Цусима». В бою были убиты двое и ранены 14 членов экипажа крейсера «Новик». Погибшие и умершие от ран были похоронены в порту Корсаковском (сейчас — город Корсаков Сахалинской области). Снятая с затопленного крейсера артиллерия частью команды использовалась для дальнейшей обороны острова.

Подпоручик Мордвинов с ранней весны 1905 года руководил так называемым Крильонским отрядом по защите морских рубежей. В июне 1905 года отряд понёс первые потери в бою с японцами, захватившими остров Монерон (в настоящее время — территория Невельского района Сахалинской области), а затем сражался с превосходящими силами японского десанта.

Для захвата Сахалина на острове Хоккайдо была сформирована 13-я японская пехотная дивизия, насчитывавшая более 14 тысяч штыков, 36 орудий, 12 пулеметов. Для высадки десанта использовались 20 транспортов, 2 броненосца, 7 крейсеров, канонёрки, миноносцы — всего 53 вымпела. 24 июня 1905 года вся эта армада обрушилась на наш остров.

И всей этой армаде противостояли 1200 партизан при 10 орудиях и 4 пулеметах.

По инициативе и силами общественников в самых труднодоступных местах Сахалина установлены памятники погибшим героям. Но до сих пор нет такого памятника в городе Южно-Сахалинске — столице области.

Для сравнения: японские интервенты установили памятник своему десанту в районе посёлка Пригородное Корсаковского района ещё в 20-е года XX века!» — рассказал председатель Сахалинского отделения «Русского географического общества» Сергей Пономарёв.

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Мёртвые герои бессильны против живой бюрократии

Сегодня речь даже не о памятнике героям. Поисковики-патриоты не могут даже вести поиск, не могут проводить эксгумацию останков, не могут проводить захоронения.

«Мы не можем даже подойти к истории 1904−1905 годов, потому, что сразу же становимся преступниками. Когда принимался федеральный закон о поисковых работах, об истории 1904−1905 годов никто не думал. Думали только об истории Великой Отечественной войны. Мы не можем вести раскопки без открытого листа. Это специальный документ, который выдается археологу. На острове у нас археолог только один — профессор Сахалинского государственного университета Александр Василевский. Он единственный в нашем регионе имеет действующий открытый лист. Но этот документ даёт ему право изучить только 200 квадратных метров. Туда входят несколько домов на Шикотане, аэродромы на Курильских островах, другие важные объекты. А у нас как минимум шесть мест, где лежат незахороненные останки наших соотечественников-героев. Ничего не получится, увы. К тому же профессор не имеет квалификации и опыта в эксгумации тел», — рассказал Виктор Янков.

Ситуация возмутила многих депутатов Областной думы. Было принято решение о создании рабочей группы, которая сможет привлечь специалистов для решения вопроса.

Председатель Сахалинского отделения «Русского географического общества» Сергей Пономарёв направил в адрес председателя Сахалинской Областной думы Андрея Хапочкина письмо, в котором призвал предпринять все усилия для сохранения памяти героев обороны Сахалина:

«Полагаем, что в интересах сохранения исторической памяти, для воспитания молодежи и обеспечения преемственности поколений было бы справедливо узаконить в областном центре общий памятник «Защитникам южного Сахалина в Русско-японской войне 1904−1905 годов», который мог бы стать наглядным символом отношения власти к одному из важнейших эпизодов военной истории Сахалинской области, а также к конкретным павшим защитникам Отечества. Фамилии ряда погибших известны, и они заслуживают увековечивания», — написал в своем обращении председатель Сахалинского отделения РГО.

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Как сообщало ИА REGNUM, потерпевшая поражение во Второй мировой войне Япония лишилась и южного Сахалина, и Курильских островов. Принадлежность островов закреплена неоспоримыми международными документами. Но азиатская соседка до сих пор не смирилась с потерей Курил, равно как и южного Сахалина, а, вполне возможно, и всего Сахалина. Недавний пример: в начале апреля 2018 года японская делегация, приглашенная в гости на российскую Камчатку, раздавала в качестве подарков изданные в Японии карты, на которых все Курильские острова и южная часть Сахалина были отмечены как территория Японии. Безобразная выходка «гостей» возмутила и российских дипломатов, и обычных граждан. Примечательно, что возглавлял японскую делегацию генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи.

Да разве это первый случай?

Несмотря на поражение во Второй мировой, Япония не отказалась — и вряд ли откажется в обозримом будущем — от притязаний и на Курилы, и на Сахалин.

А памятник «победоносному японскому десанту» гордо высится на российском острове Сахалин, «презрительно поглядывая» с высоты на лежащих в земле без упокоения героев-партизан, погибших за русскую землю.

Наверное, в хорошую погоду с помощью хорошей японской оптики этот памятник даже можно разглядеть с японского берега…

О чем он напоминает японцам? Может, о том, что однажды у них всё получилось?