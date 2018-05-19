Обычно принимают оправдывающийся тон, когда речь заходит об убийстве десятков людей, например, как в секторе Газа на этой неделе. Но, отказавшись от ханжества, нужно хладнокровно сказать: перед Израилем стояла четкая цель, когда он стрелял и иногда убивал хорошо организованных «демонстрантов» у своей границы. Израиль был полон решимости предотвратить пересечение этими людьми, некоторые из которых, возможно, были вооружены, забора безопасности, который отделяет Израиль от сектора Газа. Эта цель была достигнута, пишет Шмуэль Рознер в статье для издания The New York Times.

Израильские солдаты

Конечно, гибель людей — это малоприятное событие. Тем не менее нет повода для траура. Охрана границы важнее, чем смерть нарушителей. Охрана границы — это то, с чем Израиль успешно справился.

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Почему столько тысяч жителей Газы решили собраться возле забора безопасности? Ведь их предупреждали о том, что такие действия могут грозить смертью. Не понятно. При этом приводилось множество объяснений: мероприятие было названо «маршем возвращения», т. е. предполагаемой попыткой палестинцев вернуться на территорию Израиля. Также говорилось об открытии американского посольства в Иерусалиме и о том, что условия жизни в секторе Газа являются неподходящими, а у населения отсутствуют перспективы на их улучшение. Есть мнение, что все это связано с внутрипалестинским политическим конфликтом и соответствует интересам ХАМАС — террористической группировки, которая контролирует сектор Газа. ХАМАС все это организовало якобы для того, чтобы отвлечь внимание от своих многочисленных неудач. Все приведенные выше объяснения могут иметь определенную степень достоверности, но они не объясняют, почему люди присоединились к этим демонстрациям, зная, что это смертельно опасно.

Hoheit Демонстрация членов ХАМАС

Очевидно, жители сектора Газа понимали, что Израиль не предоставит им «право на возвращение» только потому, что они в большом количестве подойдут к забору. Также они, вероятно, понимали, что США не откажутся от своего решения об открытии посольства в Иерусалиме. Они знали, что для изменения экономической ситуации нужны целенаправленные системные действия, а не просто протесты. Так почему они присоединились к демонстрации, и почему некоторых из них убили?

Они пришли, потому что они были в отчаянии, потому что жить в секторе Газа, это все равно, что жить в аду. Они шли против Израиля потому, что не питают к нему теплых чувств и потому, что они больше не могут идти против кого-либо еще. Израиль установил блокаду сектора Газа, иногда наносит по нему бомбовые удары, и воспринимается как оккупационная сила, которая превратила многих палестинцев в беженцев. Люди пошли против Израиля, потому что в противном случае им пришлось бы идти против ХАМАС, действия которого приносят сектору Газа одни страдания. Однако, если бы жители сектора Газа выступили против ХАМАС, то десятки палестинцев были бы тут же убиты без особых сомнений.

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Израиль занимает более мягкую позицию. В отличие от всех других ближневосточных режимов, Израиль разделяет основные западные ценности и пытается свести к минимуму возможные потери. Он обладает впечатляющей военной мощью, поэтому очень легко обвинить его в «непропорциональном ответе». И, конечно же, это единственная страна, которая может снять блокаду с сектора Газа.

Израильский танк

Критики Израиля пытаются смешать все вместе. Во-первых, они задаются вопросом, почему Израиль открыл огонь, а не использовал другие средства для того, чтобы помешать пересечению границы? Во-вторых, почему Израиль установил блокаду сектора Газа, которая создала невыносимые экономические условия и породила отчаяние среди его жителей? На эти критические замечания нужно отвечать раздельно. Стрельба относится к тактике, а блокада — к стратегии.

Во-первых, давайте начнем с бесспорных фактов: демонстрации были хотя бы частично организованы ХАМАС. По словам представителей ХАМАС, большинство демонстрантов, убитых Израилем, были членами этой группы. Произошедшее не имеет отношения к мирному процессу, это была провокация со стороны организации, которая, как известно, занимается планированием террористических актов. Таким образом, у Израиля не было иного выбора, кроме как рассматривать организацию демонстраций не только как попытку пересечения границы, но и как потенциальное нападение на Израиль.

Израиль должен был принять меры предосторожности, чтобы его граждане не были убиты или похищены. Учитывая тактику ХАМАС, предоставление демонстрантам возможности пересечения границы и последующее их задержание могло бы иметь серьезные последствия для Израиля: оперативники ХАМАС, маскирующиеся под демонстрантов, могли причинить вред гражданам Израиля.

Если рассматривать ситуацию со стратегической точки зрения, то всё, что Израилю нужно от сектора Газа — это мир и спокойствие, но ему приходится сталкиваться совсем с другим, а именно, с попытками представителей ХАМАС создать в секторе Газа базу для совершения атак против Израиля. Чтобы этого избежать, необходимо сохранять блокаду сектора Газа до тех пор, пока в нем не сменится руководство или пока население не осознает, что атаки против Израиля наносят больший вред сектору Газа, нежели Израилю. Это означает, что люди страдают не из-за действий Израиля, а из-за действий ХАМАС.

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Было бы нечестно утверждать, что интересы палестинцев входят в список моих приоритетов. Меня интересует то, что приносит пользу Израилю, думаю, что у моего правительства точно такие же приоритеты. Тем не менее, я считаю, что нынешняя политика Израиля в отношении сектора Газа в конечном счете приносит пользу не только Израилю, но и палестинцам. Конечно, речь не идет о тех палестинцах, которые мечтают об уничтожении Израиля. Народ сектора Газа несчастен, они заслуживают сочувствия и жалости. Однако их ожидания того, что Израиль решит за них все проблемы могут помещать им осознать то, что они должны сделать самостоятельно. Если ХАМАС и дальше будут поддерживать в организации насилия, если давление на него будет снижено из-за демонстраций, то нужно готовиться к новым демонстрациям, гораздо более кровавым. Причём гибнуть будут, в основном, палестинцы.

Израильская самоходная артиллерия

У еврейских мудрецов была одна поговорка, что-то вроде этого: те, кто добр к жестоким, в конечном итоге сами станут жестокими. Как бы сурово это не звучало в отношении сектора Газа, но иногда лучше четко, жестко и твердо заявить о наличии грани, которую не могут пересекать те, кто хочет причинить вред. И защищать эту границу любыми средствами, даже за счет применения огнестрельного оружия, если возникает такая необходимость.