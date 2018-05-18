Politico: Сторонники Трампа задействовали новую тактику против Мюллера

Александр Белов, , 19:27 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и его союзники активизировали кампанию по давлению на специального прокурора Роберта Мюллера 17 мая, когда исполнился ровно один год с начала расследования подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Трампа с российской стороной. Команда Трампа стремится дискредитировать расследование, которое, вероятно, скоро будет завершено, пишет Луис Нельсон в статье для американского издания Politico.

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в прошлом месяце присоединился к юридической группе Трампа, провел несколько телевизионных интервью, в которых утверждал, что команда Мюллера сообщила адвокатам Трампа о том, что специальный прокурор не может предъявить официальное обвинение действующему президенту.

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Не было никакой независимой проверки того, действительно ли имели место подобные заявления команды Мюллера. Всё это происходит на фоне многократных попыток Джулиани спровоцировать Мюллера на публичное обсуждение условий потенциального допроса Трампа.

«Я спросил его конкретно, понимают ли они и признают, что у них нет полномочий для предъявления официального обвинения. Всё это прописано в меморандуме министерства юстиции, который определяет их полномочия и, по сути, ограничивает их, и в самой конституции», — заявил Джулиани в эфире телепрограммы «Fox & Friends».

«Один из его помощников сказал, что они признали, что их руки связаны политикой департамента юстиции. Затем на следующий день они объяснили это адвокату [Трампа] Джею Секулову, который был со мной на собрании. Они сказали, что у них нет возможности предъявить официальное обвинение», — добавил Джулиани.

В офисе Мюллера отказались прокомментировать заявление Джулиани относительно возможности Мюллера предъявить обвинения Трампу. Глава Белого дома продолжает настаивать на том, что настало самое время для завершения расследования, которое он назвал «величайшей охотой на ведьм в американской истории».

Трамп и его союзники также воспользовались сообщениями и предположениями о том, что ФБР использовало информацию доносчиков и других источников для мониторинга предвыборной кампании Трампа. Это очевидная попытка дискредитировать изначальные предпосылки расследования.

«Ничего себе, выходит, что ФБР при Обаме «ШПИОНИЛО ЗА ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕННОГО ДОНОСЧИКА». Эндрю МакКарти (колумнист National Review — прим. ИА REGNUM ) говорит: «Вероятно, нет сомнений в том, что в штабе был по крайней мере один информатор». Если это так, это покруче, чем Уотергейт!» — заявил Трамп на своей странице в Twitter.

Несмотря на утверждения команды Трампа о том, что расследование Мюллера не дало никаких результатов, оно привело к многочисленным обвинительным заключениям и, похоже, не собирается останавливаться. Среди обвиняемых оказались бывший начальник штаба Трампа Пол Манафорт и его заместитель, а также бывший советник Трампа Джордж Пападопулос и 13 граждан России, обвиняемых в причастности к попыткам Кремля вмешаться в американские выборы 2016 года.

Джулиани заявил Fox News утром 17 мая, что команда Мюллера сообщила ему о том, что расследование в конечном итоге приведет к «меморандуму, который передадут заместителю генерального прокурора», который осуществляет контроль за расследованием. В документе генеральный прокурор США Джефф Сешнс откажется от любых подозрений, связанных с предвыборной кампанией 2016 года.

Учитывая появившиеся сообщения о том, что команда Мюллера использовала информацию внедренного доносчика, Джулиани предположил, что адвокаты Трампа могут провести расследование деятельности команды Мюллера, поскольку министерство юстиции внедрило «шпиона в штаб» кандидата в президенты США.

Не только Джулиани, но и другие сторонники Трампа выступили на телевидении, чтобы высказать свое отношение к расследованию Мюллера.

«Это не однолетний юбилей расследования Мюллера, это двух-, трех — или шестилетний юбилей. Пол Манафорт находился под следствием уже несколько лет до того, как присоединился к команде Трампа», — заявил CNN бывший старший советник Трампа в период предвыборной кампании Майкл Капуто.

«Похоже, что предвыборная кампания Трампа действительно находилась под колпаком. Похоже, там был осведомитель. Поглядим, как любит говорить президент, поглядим, что из этого выйдет. Однако я думаю, что те, кто продолжать «копать» и строить догадки в течение прошедшего года, должны быть осторожны со своими желаниями», — заявила бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Келлиэнн Конвэй.

Один из ключевых вопросов, стоящих перед Мюллером, заключается в том, появится ли у него возможность допросить президента. Трамп ранее заявил, что готов побеседовать с командой Мюллера, однако пойдет ли на это специальный прокурор — это вопрос открытый. Джулиани 17 мая подчеркнул, что допрос может состояться, однако команде Мюллера придется объяснить Трампу, для чего именно он нужен. Джулиани не верит в то, что команда Мюллера сможет вызвать Трампа на допрос.

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«Учитывая обстоятельства этого расследования, они не смогут вызвать его на допрос. Они не могут требовать, чтобы вы дали показания по собственному делу, потому что, в конце концов, всё дело в возможном импичменте. Процедура импичмента должна состояться до того, как будет предъявлено официальное обвинение. И это закон не только в Соединенных Штатах», — заявил адвокат Трампа.

В то время как Джулиани и другие сторонники Трампа продолжают настаивать на том, что действующему президенту США не могут быть предъявлены обвинения, есть критики Трампа, которые с этим не согласны. Например, сенатор Ричард Блюменталь — бывший генеральный прокурор штата Коннектикут — заявил 16 мая на CNN, что «президент не может стоять выше закона и если обвинительный акт — это тот курс, которым решит пойти Роберт Мюллер, я считаю, что судьи его поддержат».