The Daily Signal: Для Конгресса пришло время исправлять свои ошибки
Член палаты представителей США республиканец Джим Джордан считает, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очень много за прошедшие почти 17 месяцев своего пребывания в должности, однако конгресс не оправдал ожиданий американского народа, пишет Рэйчел дел Гуидес в статье для американского издания The Daily Signal.
«Налоги сокращены, экономика растет, безработица находится на самом низком уровне… ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) отступает, сделка с Ираном расторгнута, Северная и Южная Корея провели встречу… посольство было перемещено в Иерусалим», — заявил Джордан.
Конгрессмен предложил сравнить деятельность Трампа с теми результатами, которых удалось добиться конгрессу. Что стоящего сделал парламент помимо сокращения налогов?
«Скажите мне, что сделал конгресс и как это соответствует тем обещаниям, которые мы дали американскому народу на выборах 8 ноября 2016 года», — заявил член палаты представителей.
По словам Джордана, конгресс разочаровал народ Соединенных Штатов, отстаивая «плохую политику», к которой можно отнести его неспособность выделить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой, финансирование проектов, противоречащих консервативным ценностям, таких как программы планирования семьи и противостояние отмене программы медицинского страхования (Obamacare).
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«Президент … выполняет свои обещания, а мы нет. На самом деле все это сводится к тому, что нужно проявить немного больше жесткости, держать свое слово и проявить немного дисциплины», — считает парламентарий.
Конгресс Соединенных Штатов должен поддерживать политику, которая направлена на укрепление основных консервативных принципов и ценностей, включая веру, семью, свободу и верховенство закона.
«Самое первое учреждение, созданное Господом, — это не церковь или государство, а мама, папа и дети», — заявил Джордан.
Крепость института семьи в конечном итоге определяет состояние всей нашей культуры. По мнению члена палаты представителей, необходимо сосредоточиться на политике, которая поддерживала и помогала бы этому институту оставаться сильным. Если это удастся сделать, США станут сильнее.
Парламентарий также подчеркнул, что свобода и верховенство права также подвергаются нападкам в США, сославшись на то, что высокопоставленные американские чиновники стремятся подорвать консервативные взгляды граждан Соединенных Штатов.
«Вы когда-нибудь могли представить себе, что настанет тот день, когда налоговое управление Соединенных Штатов будет преследовать людей за их консервативные убеждения? Но ведь все это стало реальностью. Вы когда-нибудь думали о том, что воочию столкнетесь с ситуацией, когда высокопоставленные чиновники нашего правительства перестанут соотносить себя с американским народом?» — добавил представитель парламента.
По мнению Джордана, рядовые американцы должны быть обеспокоены системой двойных стандартов, укоренившейся в правосудии США, которую можно увидеть на примере расследования предполагаемого сговора между Трампом и Россией в ходе избирательной кампании 2016 года.
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«Сегодня всем известно, что ФБР взяло некий документ, составленный оппозицией, привело его в порядок и выдало за информацию, полученную законным путем. Затем все это тайком было направлено в суд, чтобы получить секретный ордер и организовать слежку за американским гражданином, имеющим отношение к избирательной кампании противоположной стороны. Однако они забыли сказать суду, кто заплатил за создание исходного документа», — заявил Джордон.
«Если вас зовут Клинтон, Коми, Линч или Лернер, к вам будут относиться по-другому, не как к обычным гражданам. В этой стране такое не пройдет», — отметил парламентарий, имея в виду бывшего кандидата в президенты США и госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и бывшего генерального прокурора Лоретту Линч.
Джордан считает, что его коллеги должны сдержать свои обещания и переломить сложившуюся ситуацию. «Наши обязанности и стоящий перед нами вызов заключаются в том, чтобы в первую очередь встать на защиту тех принципов, которые делают нас особенными», — заключил конгрессмен.