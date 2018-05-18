Список состава нового правительства России, утвержденный сегодня, 18 мая, президентом Владимиром Путиным, включил в себя несколько неожиданных решений. Так, Сергея Донского на посту главы Министерства природных ресурсов и экологии сменил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Ива Шилов ИА REGNUM Сергей Донской — главный по природе

Официальных комментариев Дмитрий Кобылкин пока не давал. Пресс-служба главы ЯНАО сообщила, что для губернатора назначение было неожиданным. В течение дня было собрано повторное заседание правительства округа, на котором Кобылкин попрощался с коллегами и сообщил, что в понедельник, 21 мая, уже должен быть в Москве.

Mnr.gov.ru Сергей Донской

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Поскольку одной из основных функций Минприроды является выдача лицензий на извлечение полезных ископаемых, в назначении ямальского главы прослеживается логика. ЯНАО — крупнейший поставщик углеводородов на внутренний и европейские рынки. На территории округа находится примерно 78% запасов российского газа и 18% нефти. В горах Полярного Урала на территории округа сосредоточены хром, железо, олово, свинец, благородные и цветные металлы. В прошлом, до государственных постов, Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского месторождения на Ямале, а также входил в советы директоров нескольких нефтегазовых компаний и предприятий.

Правительство.янао.рф Дмитрий Кобылкин

Вопросами экологии Кобылкин профильно не занимался, но кресло губернатора обязывает пристально следить за этой сферой. Тем более в регионе, где активнейшее развитие добычи сталкивается с традиционным укладом жизни коренных малочисленных народов Севера. Обходить острые углы у правительства Ямала все эти годы вполне получалось. Каждый инвестиционный проект, направленный на освоение ямальских недр, кроме экологических экспертиз, проходит процедуру общественных согласований с коренным населением.

«В основе активного промышленного освоения лежит экологичность всех процессов. От этого зависит сохранение хрупкой северной природы, интересов коренных народов Севера. На эти цели за пять лет нефтегазовые компании направили порядка пяти миллиардов рублей», — заявлял Дмитрий Кобылкин в марте 2017 года на международном форуме «Арктика — территория диалога».

Арктику многие считают территорией повышенной экологической ответственности. Дело — в сложности исправления экологических ошибок в условиях Крайнего Севера, в разреженности населенных пунктов на широкой территории, а также в требуемой ликвидации накопленного во времена Советского Союза экологического ущерба.

Ямал является одной из территорий, где актуальна проблема накопленных отходов времен холодной войны. Большинство проектов в этой сфере реализуется под началом местного правительства при поддержке нефтегазовых акторов региона.

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Реакция экологических активистов на весть о назначенном главе Минприроды оказалась смутной: многие природозащитники из центральных регионов страны имя Дмитрия Кобылкина услышали впервые. Но те, кто знаком с деятельностью нового министра на предыдущем посту, решению оказались рады. Директор Всемирного фонда дикой природы WWF Игорь Честин сообщил «Интерфаксу», что надеется, что интересы Дмитрия Кобылкина и природозащитников «полностью совпадут с точки зрения охраны природы Арктики, ну, а с точки зрения Минприроды — ее освоения».

Правительство.янао.рф Северный олень

Здесь стоит вспомнить более ранние предложения WWF и других экологических общественных организаций сделать Арктику заповедной территорией, а ресурсы оставить в земле. Безусловно, Россия по такому пути идти не согласится, как и новый министр природных ресурсов, восемь лет реализовавший на территории своего субъекта передовые проекты по добыче полезных ископаемых.

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Дмитрию Кобылкину придется искать общий язык с активистами — защитниками природы, причем не только в вопросах освоения Севера. Куда более горячими являются проблемы регионов Северо-Запада и центра России, медленно тонущих в собственных отходах.

«Министерство природных ресурсов является ответственным за экологическую безопасность принимаемых в области обращения с отходами решений, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор». К сожалению, Сергей Донской (возглавлявший ведомство с 2012 года — прим. ИА REGNUM ) с этой задачей не справлялся. Приход на пост главы министерства смелого и широко образованного управленца внушает нам надежду, что неверные решения будут пересмотрены, а незаслуженно «задвинутые» оптимальные и эффективные предложения получат, наконец, развитие». Гаркуша добавила, что организация планирует сотрудничать с Дмитрием Кобылкиным в профильной сфере — внедрении раздельного сбора отходов, а также на ниве экологического просвещения.

В наследство от Донского Дмитрию Кобылкину остаются проектируемые мусоросжигательные заводы в Московской области и Казани, заполненные свалки как бытового, так и промышленного мусора по всей стране. Бюрократические проблемы водо‑ и лесопользования, недостаток чистого воздуха в промышленных центрах страны… Одной только раздачей лицензий на недра предстоящая работа не ограничится. Насколько успешно новый министр справится с возложенной ответственностью? Пока вопрос остается открытым.